Сегодня – первый крутой матч российской дримтим на ЧМ-2019: подвинутся ли чехи? - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 мая 2019 07:00ХоккейФедоровский Александр

Сегодня – первый крутой матч российской дримтим на ЧМ-2019: подвинутся ли чехи?

В нашей группе сегодня скрытый финал: скорее всего именно игра Россия – Чехия определит победителя в группе Б. Что еще смотреть сегодня?

13 мая, понедельник

Группа А

17:15 мск. США – Финляндия

Финны стартовали с двух побед и являются сейчас одной из самых обсуждаемых сборной на чемпионате. Причин тому, как минимум две – скромный состав и сумасшедшая игра молодого человека по имени Каапо Какко. Парнишка в двух матчах забросил пять шайб и теперь ему остается забросить еще три, чтобы превзойти рекорд своего соотечественника Патрика Лайне по количеству голов на чемпионатах мира среди 18-летних игроков.

21:15 мск. Словакия – Канада

Словаки совсем нечасто берут верх над Канадой, но раз уж делают это, то в довольно выразительном ключе. В 2012 году словаки заняли четвертое место в группе, но это не помешало им высадить с турнира канадцев на стадии четвертьфинала. Затем также в лес отправились чехи, а вот в финале словаки не смогли ничего поделать российской сборной.

Группа Б

17:15 мск. Россия – Чехия

А вот и первая настоящая проверка для сборной России. На старте турнира чехи провели настоящий боевой матч против шведов и хорошенько потоптались на норвежцах. В какой-то степени этот матч можно назвать скрытым финалом в борьбе за первое место в группе. Год назад в Дании наши смогли справиться с чехами лишь в овертайме.

21:15 мск. Норвегия – Швеция

«За мной пришли. Спасибо за внимание. Сейчас должно быть будут убивать» – именно так должны думать все ближайшие соперники сборной Швеции. Фаворит начал турнир с потери очков, так что теперь будет карать всех и вся. Норвегия никогда не побеждала шведов, была лишь одна несчастная ничья, добытая в каменном веке, хотя несколько раз норвежцам удавалось проиграть «Тре Крунур» с приличным счетом. Не думаю, что в этот раз приличия будут соблюдены.

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