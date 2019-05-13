«Когда ж... будет голая, тогда полетим забивать!». Наши победили, но собой недовольны

ПОСЛАНИЕ ЯГРА

«Только золото!» - оставил послание-пожелание в чешской раздевалке Яромир Ягр.

Чехи начали чемпионат за здравие – с побед над шведами (4:2) и норвежцами (7:2). Сам Ягр побеждал российскую дрим-тим в финале ЧМ-2010 в Кельне. Никто тогда не верил в его команду (в ней капитанил не он, а Томаш Ролинек из «Магнитки»). Тем не менее чехи победили 2:1, а Кови, Ови, Федоров, Семин и Дацюк довольствовались серебром.

У главного тренера Милоша Ржиги с Россией особенные счеты, его не единожды унижали в КХЛ, так что обыграть нашу дрим-тим для него дело чести.

Самый великовозрастный у чехов - наш старый знакомый Ян Коварж, бывший партнер Мозякина и Зарипова по золотой «Магнитке». Теперь его игра потускнела. Впервые о Коварже мы вспомнили в конце второго периода, когда он отправился в штрафной бокс.

А едва выйдя на волю, получил супершанс. После рискованного паса Сергачева шайбу перехватил соперник, Коварж остался с глазу на глаз с Василевским, но проиграл в ближнем бою. Вот и ответ коллеге Славину на вопрос об основном вратаре в сборной России.

ОВИ ОТБИВАЕТ, НО НЕ ЗАБИВАЕТ

Не клеится пока игра у Овечкина, Кузнецова и по большому счету Малкина. В раздевалке перед выходом команды на лед Ови отбивает всем пятюни. На правах ассистента капитана. Он даже расстался с густой бородой, оставив лишь щетину. Но шайба после его бросков упорно не желает заходить в ворота.

Впрочем, такое с ним не впервой. Может, чемпионаты мира – не его формат? Бывало, что Овечкина опускали в четвертое звено, как на ЧМ-2007 в Москве, выпуская при этом в большинстве. На этот раз наши бригады большинства не зажгли. Во всех вариациях. Чехи защищались самоотверженно и хладнокровно.

Кто ж рискнет посадить Ови в запас? Вопрос риторический. А вот главную звезду КХЛ Кирилла Капризова – запросто. Еще в прошлом матче с австрийцами его заменил Барабанов. А против чехов главный снайпер регулярки КХЛ впервые появился на льду на 25-й минуте после удаления чехов за нарушение численного состава, в бригаде большинства с Овечкиным. Ничего путного у них, к сожалению, не вышло.

ГУСЕВ И КУЧЕРОВ ОТВЕТИЛИ НА ПРОВОКАЦИИ ГОЛОМ

Зато получилось у Андронова и Гусева, причем в равенстве. Гол капитана ЦСКА спутал карты сопернику, планировавшему отсидеться в болотных камышах и при возможности ужалить. Чехи затеяли смену, Нестеров сильно по борту вбросил шайбу в их зону, вратарь Бартошак не смог ее остановить за воротами, Телегин сковал соперника силовой борьбой, а Хафизуллин нашел на дальнем пятачке Андронова, который с ходу бросил под перекладину.

А второй гол Гусева заставил подопечных Ржиги сменить выжидательную тактику на агрессивную. За взаимодействием двух закадычных друзей любо дорого наблюдать. Дважды они выходили против одинокого защитника, и оба раза российский рекордсмен в НХЛ по результативности за сезон прощал чехов. В первом случае Бартошака на ленточке подстраховал защитник Гронек, а потом выручил сам вратарь. Но Гусев после длинной стенки с Кучеровым справился с лежащим щитком голкипера. Шайба запорхнула под перекладину.

После этого выяснилось, что оборона у наших пластилиновая. Масла в огонь подлили удаления Телегина и Анисимова. Дважды Коварж, Хытил, Томаш Зогорна атаковали с убойных позиций, но не справились с Василевским и каркасом ворот.

Чехи не изменили себе. Вовсю провоцировали наших парней. Малкин злился и жаловался судьям. А Овечкин едва не устроил самосуд, вступившись за «малыша» Банрабанова и прибортовав защитника Гудаса. Судьи пожалели посла России в НХЛ, на помощь пришел его авторитет. Гронек, получив заслуженный подзатыльник от Телегина, рухнул на лед. Арбитры выписали обоюдный штраф.

А удаление во втором периоде Андронова вызвало улыбку даже у Ильи Воробьева. Фролик в своей зоне сам наступил на клюшку автора первого гола.

Мог снять вопрос о победителе Ковальчук, но теперь штанга пришла на помощь Бартошаку. Эту миссию выполнил Зайцев броском в пустые ворота. Он сам шайбу перехватил и отправил ее в сетку. Одарив нас скромной улыбкой. Давненько некогда защитник-созидатель не забивал.

После финальной сирены Евгений Кузнецов похвалил свою команду, посетовал на жесткий график (два матча за два дня) и добавил:

- Когда ж.. будет голая, тогда и полетим вперед забивать. Чехи впереди мало что создали. Пару моментов. Иногда полезнее сыграть от обороны.

Что ж, со льда ему виднее. Я же смотрел другой матч.

СТАТИСТИКА

Россия – Чехия – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: 1:0 Андронов (Хафизуллин, Нестеров, 13.02), 2:0 Гусев (Кучеров, ), 3:0 Зайцев (59.04, п.в.).

Вратари: Василевский – Бартошак (57.27-58.07, 58.25-59.04).

Россия (10): Василевский; Орлов – Зайцев, Сергачев – Нестеров, Хафизуллин – Гавриков, Задоров; Ковальчук-к – Андронов (2) – Телегин (4), Григоренко – Малкин (2) – Дадонов, Овечкин – Кузнецов – Барабанов, Гусев – Анисимов (2) – Кучеров, Капризов.

Броски: 28 (5, 15, 9) – 23 (8, 8, 7).

Штраф: 10-16.

9085 зрителей.