Александр Кожевников: Саша забьет в важных матчах - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 мая 2019 22:20ХоккейВолохов Юрий

Александр Кожевников: Саша забьет в важных матчах

Двукратный олимпийский чемпион ответил на злободневные вопросы, которые поставил матч ЧМ-2019 Россия – Чехия.

«НЕ СРАВНИВАЙТЕ ВАСИЛЕВСКОГО С ГЕОРГИЕВЫМ»

– Нормально ребята играли, правда, многовато удалений, – резюмирует Александр Кожевников. – Победили, добавили положительных эмоций себе и болельщикам. Пока все нормально. Василевский сыграл на своем высоком уровне, показал, что достоин быть вратарем сборной.

– Оба вратаря Андрей Василевский и Александр Георгиев пока сыграли на ноль в трех матчах…
– Давайте не будем сравнивать Василевского с Георгиевым.

– Я к тому, что MVP плей-офф КХЛ Илья Сорокин был в глухом запасе, сегодня, правда, появился в заявке. Может, пока не стоит теребить вратарскую бригаду, коль на ноль играем?
– Мы не можем так рассуждать, глядя со стороны. Тренерский штаб видит, кто как готов. Разберутся с вратарями.

– Еще один герой плей-офф Кирилл Капризов вдруг угодил в запас в важном матче. В чем причина?
– Думаю, ему просто дали отдохнуть. Авторитет Капризова никто не ставит под сомнение, когда будет нужно, он выстрелит, что уже доказывал. На Кирилла легла большая нагрузка в сезоне, передышка не помешает. Он себя еще покажет, Капризов будет великим хоккеистом, в этом нет ни малейшего сомнения.

– Болельщики переживают, что не забивает Александр Овечкин.
– Саша должен забивать, когда это нужно. Он свое забьет в важных матчах.

– Еще один наш легендарный энхаэловец Евгений Малкин заметно нервничает. Как думаете, в чем причина?
– У Женьки был тяжелый сезон, видно, что он переживает. Думаю, к плей-офф отойдет.

«НАШИ ЗАЩИТНИКИ НЕ УМЕЮТ БРОСАТЬ»

– Впереди еще два матча со сложными соперниками – шведами и швейцарцами. Есть еще время для экспериментов, или пора определяться с составом звеньев и с игрой?
– Думаю, экспериментировать надо. Ребята должны получать удовольствие на льду от взаимодействия с партнерами. У нас пока проблема с центральными нападающими.

– Евгений Кузнецов после игры высказался достаточно ярко. Про голые ж…
– Женька – молодец! Он осознал свою роль в команде. Вроде бы играет не совсем в центре, но отдает. Он повзрослел, в клубе является одним из лидеров. И здесь себя еще покажет. Сейчас он лучший центральный нападающий. А что касается, его высказывания про голые ж…, я не совсем понял, что он хотел сказать, но, понятно, что Женька переживает и хочет, как лучше.

– Чехи создали многовато моментов. Как нам подтянуть защиту?
– У нас все время с обороной беда. Я больше скажу: наши защитники не умеют бросать, им нужно время, чтобы подстроиться под шайбу. Этот компонент нужно подтягивать. Они должны сотрясать вратаря, пугать. Ведь такие броски от синей линии снижают давление на оборону. Финны, шведы не стесняются молотить по воротам. А наши какие-то зажатые, стараются все время пас отдать, сыграть поэлегантней. Но думаю, когда стыковые игры наступят, будет не до красоты, Нужно будет забивать, а для этого больше лезть на ворота.

– Может, защитникам более осмотрительно подключаться к атаке?
– У нас хорошие нападающие, все в защите отрабатывают. И, конечно, многое зависит от уверенной игры вратарей.

– В предыдущих матчах наша сборная отлично действовала в большинстве. В матче с чехами большинство было неважным.
– Не согласен, нормальное большинство. Просто выпустили пятерых нападающих при счете 3:0, этого делать не стоит. У нас достаточно сильных нападающих, чтобы забивать в большинстве. А так – одна ошибка и можно получить обратку.

06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
13/05 07:00Хоккей
Сегодня – первый крутой матч российской дримтим на ЧМ-2019: подвинутся ли чехи?В нашей группе сегодня скрытый финал: скорее всего именно игра Россия – Чехия определит победителя в группе Б. Что еще смотреть сегодня?
13/05 13:11Футбол
Конфуз Ойеволе и благородство тренера «Анжи». Цифры и итоги 28-го тура РПЛ (видео)Любопытные итоги 28-го тура РПЛ от «Советского спорта».
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
13/05 21:08Футбол
«Сектанты» мешают «Спартаку» больше, чем руководство. Колонка Артема ЗибракаМногим этот текст не понравится, но негатив болельщиков красно-белых, недовольных руководством, тренером и футболистами, ломает и без того хрупкую конструкцию команды.
12/05 23:00Футбол
Киров в платье, аншлаг и смерть фотографа. Как «Зенит» отметил чемпионствоРассказываем о том, как команда Сергея Семака получила навечно в Санкт-Петербурге чемпионский кубок за победу в РПЛ-2018/19.
13/05 09:00Футбол
«Нефтяную скважину в Тамбове пока не нашли, откуда взять деньги на Жиркова?»О клубе-новичке РПЛ «Тамбове» мы расспросили легенду местного футбола Владимира Ковылина.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
12/05 16:30Хоккей
И снова «пятерка»! Наши накидали австрийцам пять безответных шайбСборная России, как и стартовом матче турнира, забила пять голов. Только теперь сохранила ворота на замке. Новичок Александр Георгиев украсил свою премьеру на ЧМ сухарем.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
13/05 20:56Хоккей
Овечкин! Ты что-нибудь умеешь? И зачем ты сбрил бороду?Нашему автору не понравилось, что Овечкин не забил ни разу за три игры, и он накатал провокационную колонку, в которой сравнил игру Александра Овечкина в НХЛ и за сборную. И пришел к неутешительным выводам.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
12/05 18:00Хоккей
Кто в сборной России вратарь №1: Василевский или Георгиев?Уже второй матч сборной России заставил тренеров крепко задуматься, а кто у нас вратарь номер один? Ошибиться, положиться на громкое имя здесь нельзя, если рассчитываешь на золото.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
13/05 19:45Футбол
Красно-белый по фамилии Плеймейкер. Станет ли Фернандо новым Титовым?В последних матчах Олег Кононов активно использует опорника Фернандо на позиции под нападающими. Вспоминаем предыдущих «десятых номеров» красно-белых и оцениваем перспективы бразильца в этом амплуа.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
12/05 22:00Хоккей
Фестиваль продолжается!Фестиваль Ночной хоккейной лиги в Сочи продолжается – на площадки пяти олимпийских арен на смену командам дивизионов «40+» теперь вышла молодежь – «18+».
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
Новости
22:36 Футбол «Барселона» просит болельщиков поддержать команду и верит в Вальверде
22:19 Футбол «Палермо» отправлен в третий дивизион
21:56 Футбол Джеррард не исключил работу в России
21:52 Хоккей Андрей Василевский: Бригада меньшинства сборной России была лучшей на льду
21:45 Футбол Источник: «Манчестер Сити» могут отстранить от еврокубков
21:45 Футбол СМИ: Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
21:34 Футбол Ван Дейк, Азар и Агуэро вошли в символическую сборную сезона АПЛ
21:33 Легкая атлетика Министр спорта ответил на предложение главы РУСАДА отстранить руководителей ВФЛА
21:30 Футбол Михаил Меркулов: «Уралу» нужно постараться выйти в финал Кубка России
21:26 Футбол Олег Корнаухов: ЦСКА все еще претендует на попадание в еврокубки
21:17 Хоккей Доминик Кубалик: Остановить Гусева и Кучерова возможно
21:12 Хоккей Александр Кожевников: Капризов будет великим хоккеистом, в этом нет сомнения
21:11 Хоккей Нападающий сборной Чехии: Мы начали слишком уважительно по отношению к сборной России
21:11 Футбол Лидер «Манчестер Сити» назвал ключевой момент сезона
21:07 Волейбол Мусэрский пропустит Лигу наций из-за операции
21:02 Теннис Американская теннисистка Гиббс сообщила, что у нее обнаружили рак
20:51 Футбол Артем Дзюба: Я благодарен спартаковской школе
20:50 Хоккей «Лос-Анджелес» объявил о контракте с Прохоркиным
20:44 Футбол Артем Дзюба: Если уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки
20:41 Хоккей Милош Ржига: Закроешь Овечкина – откроется Ковальчук
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика