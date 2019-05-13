Александр Кожевников: Саша забьет в важных матчах

«НЕ СРАВНИВАЙТЕ ВАСИЛЕВСКОГО С ГЕОРГИЕВЫМ»

– Нормально ребята играли, правда, многовато удалений, – резюмирует Александр Кожевников. – Победили, добавили положительных эмоций себе и болельщикам. Пока все нормально. Василевский сыграл на своем высоком уровне, показал, что достоин быть вратарем сборной.

– Оба вратаря Андрей Василевский и Александр Георгиев пока сыграли на ноль в трех матчах…

– Давайте не будем сравнивать Василевского с Георгиевым.

– Я к тому, что MVP плей-офф КХЛ Илья Сорокин был в глухом запасе, сегодня, правда, появился в заявке. Может, пока не стоит теребить вратарскую бригаду, коль на ноль играем?

– Мы не можем так рассуждать, глядя со стороны. Тренерский штаб видит, кто как готов. Разберутся с вратарями.

– Еще один герой плей-офф Кирилл Капризов вдруг угодил в запас в важном матче. В чем причина?

– Думаю, ему просто дали отдохнуть. Авторитет Капризова никто не ставит под сомнение, когда будет нужно, он выстрелит, что уже доказывал. На Кирилла легла большая нагрузка в сезоне, передышка не помешает. Он себя еще покажет, Капризов будет великим хоккеистом, в этом нет ни малейшего сомнения.

– Болельщики переживают, что не забивает Александр Овечкин.

– Саша должен забивать, когда это нужно. Он свое забьет в важных матчах.

– Еще один наш легендарный энхаэловец Евгений Малкин заметно нервничает. Как думаете, в чем причина?

– У Женьки был тяжелый сезон, видно, что он переживает. Думаю, к плей-офф отойдет.

«НАШИ ЗАЩИТНИКИ НЕ УМЕЮТ БРОСАТЬ»

– Впереди еще два матча со сложными соперниками – шведами и швейцарцами. Есть еще время для экспериментов, или пора определяться с составом звеньев и с игрой?

– Думаю, экспериментировать надо. Ребята должны получать удовольствие на льду от взаимодействия с партнерами. У нас пока проблема с центральными нападающими.

– Евгений Кузнецов после игры высказался достаточно ярко. Про голые ж…

– Женька – молодец! Он осознал свою роль в команде. Вроде бы играет не совсем в центре, но отдает. Он повзрослел, в клубе является одним из лидеров. И здесь себя еще покажет. Сейчас он лучший центральный нападающий. А что касается, его высказывания про голые ж…, я не совсем понял, что он хотел сказать, но, понятно, что Женька переживает и хочет, как лучше.

– Чехи создали многовато моментов. Как нам подтянуть защиту?

– У нас все время с обороной беда. Я больше скажу: наши защитники не умеют бросать, им нужно время, чтобы подстроиться под шайбу. Этот компонент нужно подтягивать. Они должны сотрясать вратаря, пугать. Ведь такие броски от синей линии снижают давление на оборону. Финны, шведы не стесняются молотить по воротам. А наши какие-то зажатые, стараются все время пас отдать, сыграть поэлегантней. Но думаю, когда стыковые игры наступят, будет не до красоты, Нужно будет забивать, а для этого больше лезть на ворота.

– Может, защитникам более осмотрительно подключаться к атаке?

– У нас хорошие нападающие, все в защите отрабатывают. И, конечно, многое зависит от уверенной игры вратарей.

– В предыдущих матчах наша сборная отлично действовала в большинстве. В матче с чехами большинство было неважным.

– Не согласен, нормальное большинство. Просто выпустили пятерых нападающих при счете 3:0, этого делать не стоит. У нас достаточно сильных нападающих, чтобы забивать в большинстве. А так – одна ошибка и можно получить обратку.