Овечкин и очки. У главной звезды чемпионата мира их пока ноль - Советский спорт
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13 мая 2019 22:29ХоккейДомрачев Владислав

Овечкин и очки. У главной звезды чемпионата мира их пока ноль

За три стартовых матчах чемпионата лидер сборной России Александр Овечкин очками за результативность не разжился. Притом что наши одержали три победы подряд.

– Когда их уберут? – такими словами приветствовала журналистов «Советского спорта» Татьяна Овечкина, приглашенная на нашу церемонию «Харламов Трофи».

Дело было жарким и удушливым летом 2010 года.

Сборная под руководством Вячеслава Быкова проиграла финал чемпионата мира чехам 1:2. Ови под конец турнира совершенно выпал из команды, хотя выходил в тройке со своим кумиром Сергеем Федоровым. Александр носился как угорелый, втыкаясь в соперников. В конце концов, он перепутал форму и засадил в душу… Федорову. У ветерана аж искры из глаз посыпались. Потом голова с трудом поворачивалась, шея ныла.

Убрать, по мнению мамы Овечкина, должны были Быкова и его соратника Игоря Захаркина. Ее нелюбовь к тандему родилась гораздо раньше, во время ЧМ-2007 в Москве. Тренеры тогда определили Александра в четвертое звено, выпуская, правда, в большинстве. За весь турнир он набрал 3 (1+2) очка. А в полуфинале с финнами, проигранном в овертайме 1:2, ошибка Овечкина в большинстве стоила нам первой пропущенной шайбы.

За 12 предыдущих чемпионатов мира он выше планки 12 (6+6) очков не поднимался. Такое же личное достижение у Сергея Мозякина, на котором долго висел ярлык «для внутреннего пользования». А за пять матчей в Братиславе-2011 вообще результативными баллами не разжился. Никаких параллелей я проводить не хочу.

Но отцепить Овечкина от сборной нельзя. Он посол России в НХЛ, рекордсмен, наша гордость. Ему звонит Путин. Никто не позволит. Это вам не Ковальчук, которого весной 2016 легко забанил СКА, а потом и Олег Знарок в сборной.

Если Овечкин молчит – виноват в первую очередь тренер. Александр Великий расцвел в творческой лаборатории Знарка. Хотя когда его взяли во время локаута в «Динамо», главный тренер бело-голубых был недоволен. Обещал автору этих строк дать по печени за вопрос «Заслуживает ли Овечкин капитанской нашивки?»

На ЧМ-2014 в Минске мы увидели совсем другого Овечкина, не только голодного до голов, но и готового ловить шайбу зубами, пластаться, отрабатывая в обороне.

Прошло пять лет. Александр стал еще мудрее. И голевой аппетит отнюдь не утратил. Приехал в Братиславу со своим партнером по «Вашингтону» Евгением Кузнецовым, считающим, что его звено играет хорошо. Особенно в обороне. Но мы от этих парней ждем все-таки другого. Голов в первую очередь. Их пока на счету многократного обладателя «Морис Ришар Трофи» нет. Почему?

Потому что тренерам сборной пока не удается создать ему условия комфорта, как в «Вашингтоне». Есть вопросы по комплектованию бригады большинства с Ови. Особенно удивил последний вариант в матче с чехами, когда в штрафной бокс отправили Яна Коваржа. Ови вышел с Кузнецовым, Григоренко, Орловым и… Ковальчуком. Капитан сборной выполнял обязанности второго столба. Вместе с Григоренко, который в ЦСКА палил от правого борта под стать Овечкину в «Вашингтоне» с его фирменной точки слева.

Роль Кови совершенно непонятна.

Да и фигура Александра Барабанова в тройке Кузнецова на постоянной основе немало удивила. Питерский армеец ведь не силен в пасовой игре, как Кирилл Капризов. Барабанов способен увеличить кинетическую энергию звена, но он не подносчик снарядов ни для Ови, ни для Кузи.

Искусство тренеров – вписать Овечкина в команду. Это сделать не сложнее, чем в случае с Кови, который везде желает быть первым. Возможно, штаб ошибся с выбором капитана. Буковку «С» заслуживал Овечкин. Тем более после его личных подвигов в уходящем сезоне. Именно его Знарок назначил капитаном на Кубке мира-2016 в Торонто, куда Кови даже не пригласили.

Сейчас поздно что-то передергивать с капитанской нашивкой. А вот перекроить бригады большинства можно легко. Времени до решающих матчей предостаточно. Никакого цейтнота и тем более паники нет.

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