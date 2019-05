Канада еле унесла ноги от словаков. Это какое-то безумие!

Победа дня. Россия выиграла первый важный матч ЧМ

В третьем туре команду Ильи Воробьева ждала первая настоящая проверка. Норвегия и Австрия – это конечно хорошо, но эти парни вряд ли сравнятся по уровню мастерства с Чехией, которая обыграла в первом туре шведов.

Из негатива: не очень яркий первый период в исполнении россиян. Чехия выглядела куда целостнее. Но Россия сумела забить – и это главное. Пока молчали лидеры, свое слово сказал Сергей Андронов.

А затем мы дождались волшебство от связки двух Никит – Гусева и Кучерова.

Еще одна радостная новость: у России второй «сухарь» подряд. Классную игру Александра Георгиева в матче с австрийцами сегодня поддержал Андрей Василевский. Несмотря на «сухой» счет и итоговую победу, российские игроки остались не совсем довольны качеством своих действий. «Вообще, должны были чуть раньше забивать, а тут уже так получилось, еще вратарь чуть-чуть не вытащил», –сказал после игры Кучеров. Что же, в такой ситуации самокритика – это очень хорошо.

Битва дня. США победили, но к их игре много вопросов

США ехали на ЧМ в статусе фаворитов. Кто-то даже котировал американскую команду выше России, состав которой забит звездами первой величины. Пока США откровенно разочаровывают, хотя у фанатов звездно-полосатых был повод для оптимизма в начале встречи с Финляндией.

Команда Юкки Ялонена откровенно проспала старт. Могло показаться, что США действовали в ураганном темпе – это не так. Американцы попросту вышли играть в хоккей с первой же минуты матча. Это позволило забить два гола.

Но когда проснулись финны – от преимущества США ничего не осталось. Финляндия сравняла счет и могла победить в овертайме, но точнее оказался американец Дилан Ларкин.

В матч добавило интриги первое в истории противостояние Джека Хьюза и Каапо Какко на взрослом уровне. Очков никто не набрал, но финн выглядел поинтереснее.

Матча дня. Словакия – Канада – 5:6

Мы уже писали, что Канада образца ЧМ-2019 – не самая сильная сборная. Но не настолько же, чтобы проигрывать два матча чемпионата из трех! Сегодня кленовые с трудом обыграли Словакию и не допустили очередного провала. Хотя они были близки к этому.

Хозяева турнира, напротив, удивляют. Эксперты робко предрекали им борьбу за место в плей-офф, но Словакия уже сыграла со всеми фаворитами группы и сумела обыграть американцев. Словом, перспективы выйти из группы у хозяев хорошие.

К концу второго периода команды на двоих забросили девять шайб. Весь матч проходил на бешеных скоростях. Не очень понятно, как хоккеисты успевали думать, когда приходилось передвигаться по площадке в таком темпе.

Канада оказалась удачливее и одержала важную победу. Но игроки Словакии все равно красавчики.

Ну и вы только посмотрите, как канадцы забросили победную шайбу: меньше, чем за две секунды до конца!

