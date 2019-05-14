«Сент-Луис» перебил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии. У Тарасенко – передача - Советский спорт
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14 мая 2019 09:15ХоккейКостяев Иван

«Сент-Луис» перебил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии. У Тарасенко – передача

Владимир Тарасенко отдал голевую передачу.

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«Музыканты» хитуют все, что шевелится

Счет в серии: 1-1

Североамериканские эксперты после первого матча серии «Сент-Луиса» и «Сан-Хосе» заметили, что «музыканты» включили предельный уровень жесткости в противостоянии с «акулами». Тогда они провели 41 силовой прием. На это обратили внимание даже игроки «Сан-Хосе». Защитник Эрик Карлссон упрекнул соперника в том, что он занимается вещами, которые далеки от хоккея. Пусть это и не помогло «Сент-Луису» победить, но от своего плана во втором матче он не отступил.

Карлссону снова доставалось больше других. «Музыканты» понимают, что этот защитник не любит играть под давлением. Во второй игре «Сент-Луис» провел 35 силовых приемов – это меньше, чем двумя днями ранее, но все равно больше, чем у «акул». Очевидно, что в этом план наставника «блюзменов» Крейга Беруби. И наконец-то он сработал.

«Сан-Хосе» чувствовал себя не в своей тарелке, а «Сент-Луису» было на это наплевать. Очень важно, что гости, установив такую планку жесткости, играют очень дисциплинировано. Всего два удаления по такой игре – настоящее достижение. В меньшинстве «музыканты» также не пропускали.

Тарасенко набрал очки во втором матче подряд

Суперснайпер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко никак не может забить в этой серии. Но именно его передача позволила Джейдену Шварцу открыть счет в этом матче. Скидка на партнера получилась очень классной – оставалось только попасть.

Было заметно, что Тарасенко сам хочет наконец-то забросить шайбу. Он нанес шесть бросков по воротам Мартина Джонса. Это больше, чем кто-либо в «Сент-Луисе». Но пока голкипер «акул» переигрывает российского форварда. Впрочем, «музыкантам» на это наплевать – у них забивают другие люди.

Тем более, со своей задачей первое звено «Сент-Луиса» справилось на 100%. Первый гол придал гостям энергию и уверенность в своих силах. Они развеяли сомнения о том, что команда не сможет восстановиться после не самого удачного первого матча.

Сейчас у Тарасенко всего семь очков в этом плей-офф. Для сравнения – у Шварца уже 13 баллов. Но сумел бы он их набрать, если бы в его звене не играл россиянин? Вряд ли.

Дубль Кутюра не спас «Сан-Хосе»

Хозяева площадки сумели приспособиться к жесткому хоккею лишь к началу второго периода, когда уже горели со счетом 0:2. Игру в свои руки взял Логан Кутюр. Сначала он пробил Джордана Биннингтона в меньшинстве, а затем забил в равных составах. На две шайбы лучшему снайперу этого плей-офф понадобилось менее двух минут.

Другое дело, что это была единственная вспышка «Сан-Хосе» в этой встрече. Крутую игру Кутюра никто из «акул» не поддержал. Команда словно рассыпалась под прессингом «Сент-Луиса». Плюс у гостей начали забивать люди, от которых этого никто не ждал.

Третий гол в ворота Джонса оформил защитник Роберт Бортуццо. Он здорово бросил в девятку с неудобной руки. Похоже, именно этот гол надломил хозяев. Отыграться они не сумели и в концовке пропустили еще.

«Сент-Луис» ни в чем не уступает «Сан-Хосе»

Что бросается в глаза – у «Сент-Луиса» очень много физических сил. Команда играет в энергозатратный хоккей и в целом не против провести еще одну семиматчевую серию. Силовые приемы, прессинг, борьба у бортов – возможно, это не самое зрелищное, что мы видели в жизни, но против «Сан-Хосе» такая тактика работает. Тем более, «блюзмены» прекрасно готовы к этому плей-офф.

«Сент-Луис» не боится работы и выезжает за счет командой игры. Этот тезис подтверждается тем, что лидер Тарасенко находится далеко от топа-бомбардиров «Сент-Луиса». Но это не мешает «музыкантам» побеждать.

«Акулы» пока чувствуют себя не в своей тарелке. Им нужно срочно заставить играть «Сент-Луис» в неудобный хоккей. Вряд ли «Сан-Хосе» сможет перебить соперника, но дать ответ на столь жесткую игру «музыкантов» «акулы» обязаны. Иначе вояж в Сент-Луис не принесет ничего хорошего.


«Сан-Хосе» – «Сент-Луис» – 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Голы: Кутюр, 25 (мен), 27 – Шварц (Тарасенко), 3. Данн, 25. Бортуццо, 37. Сундквист, 57

Счет в серии: 1-1 (6:3, 2:4)

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16 мая. 03:00 мск. «Сент-Луис» – «Сан-Хосе»

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