Только не финны! На кого лучше попасть сборной России в четвертьфинале

Думаю, в выходе туда сомневаться невозможно. Да, пока вровень с нами идет Швейцария, и даже разницу шайб имеет похожую (23-2 и 20-2). С ней мы сыграем в воскресенье. А пока посмотрим на группу А.

Думается, четверка участников плей-офф там уже определена. В Канаде, Финляндии и США никто особенно и не сомневался, а Германия демонстрирует невероятную сосредоточенность, и выиграла пока все 4 матча. В том числе и ключевой - у Дании. Наверняка она тоже будет в плей-офф, если не начнется “фестиваль катастрофы и чудес”.

Итак: Германия, США, Финляндия и Канада. Порядок может измениться (и наверняка это случится), но нет смысла строить предположения. Лучше просто поговорить о каждой из четырех команд. Чем она хороша для нас, и чем плоха.

Германия

Олимпийский финал между сборными России и Германии памятен всем. Во-первых, весьма удивительно было видеть там именно эту пару. Во-вторых, он получился невероятно драматичным. В концовке сборная России оказалась в меньшинстве при счете 2:3, все равно сняла вратаря, и сумела сравнять счет. А потом и вырвать победу в овертайме.

Тогда было понятно, что тренеру немцев Марко Штурму просто не хватило опыта - он или не знал сам, или не смог объяснить команде, как играть такую концовку. Теперь Штурм работает помощником Вилли Дежардена в “Лос-Анджелес Кингз”, а немецкую команду тренирует бывший финский защитник Тони Седерхольм (в 2007-м в составе сборной он выиграл серебряные медали чемпионата мира, проходившего в России).

Нынешняя версия немцев вполне соответствует финскому восприятию хоккея. Они усердны, старательны, внимательны. Не сдаются никогда (выиграли у хозяйки турнира Словакии 3:2, проигрывая 1:2 за 120 секунд до конца).

На этот турнир Германия привезла всего 4-х игроков из НХЛ. Вратарь Филипп Грубауэр (вытеснивший из основы “Колорадо Эвеланш” Семена Варламова) уже получил травму мышц живота, и пока непонятно, когда восстановится.

Леон Драйзайтль - ярчайшая звезда, тут спору быть не может. Корбиниан Хольцер и Доминик Кахун - игроки средние. Думается, эта Германия вполне может стать хорошим соперником для сборной России. Тем более, что немцы только сейчас начнут играть с топ-сборными - вот и посмотрим, на что они способны.

США

Пока выступление американцев оставляет некоторое недоумение. В 4-х играх ровным счетом ничего не показал Джек Хьюз, потенциальный первый номер драфта-2019. Впрочем, ему всего 17 лет. Лидером американцев привычно стал Патрик Кейн (2+4), но его игра прекрасно известна всем, и сборной России тоже.

Расстрелялся Алекс Де Бринкат (4+1), но и в этом нет ничего страшного. Пока у американцев получается не очень хорошо - они умудрились пропустить 3 шайбы от Великобритании (первые ее голы на турнире), проиграли на старте турнира Словакии (1:4).

В общем, это тоже неплохой соперник. Но надо учитывать, что США наберет силу по ходу группового турнира, тренер Джефф Блашилл наверняка на это рассчитывает. В последнем матче группы американцы встретятся с канадцами, и вот после этой игры уже можно будет делать выводы об их истинном состоянии.

И в любом случае - матч России с США будет эмоционально совершенно иного накала, чем игра с Германией. И кто от этого выиграет - вопрос.

Финляндия

На мой взгляд, это самый неприятный соперник для России. Юкка Ялонен прекрасно знает и возможности хоккеистов КХЛ, и тренера Илью Воробьева. Стиль финской сборной традиционно нам очень неудобен.

Одна из ярчайших звезд чемпионата - 18-летний Каапо Какко, главный конкурент Джека Хьюза на драфте. Он уже забросил 5 шайб, и наверняка скоро продолжит. 5 голевых передач оформил Сакари Маннинен из “Йокерита”.

Финляндия уже сыграла с обеими североамериканскими сборными. Канаду победила на старте турнира (3:1), США уступила в овертайме (2:3). Пока можно сказать, что она довольно суха, очень дисциплинирована, и, учитывая расписание, возможно, сможет “выбирать соперника” в последнем туре, играя с Германией.

Почему финны неприятны? Их можно и победить, ничего страшного в них нет. Но они очень любят пить кровь сборной России, и не хотелось бы в четвертьфинале получить вязкого, упрямого и очень хорошо обученного соперника. Просто даже стилистически - лучше играть с более открытой командой.

Канада

Команда Алена Виньо пока не показала максимум собственных возможностей. Вмешались и травмы - еще до турнира получил повреждение и выбыл Джон Таварес, а уже по ходу Канада потеряла защитника Брэндона Монтура.

Не выручают пока вратари, пропустить от Словакии 5 шайб на этом турнире не смог пока более никто. У Мэтта Мюррея - 3,53 пропущенных шайбы за игру и всего 87,7 процентов отраженных бросков. Статистику другого голкипера, Картера Харта, рассматривать нечего - он пока сыграл только один матч против Великобритании.

В целом для североамериканского хоккея характерен набор формы по ходу турнира, и Канаду это тоже касается. Но, в отличие от сборной США, она гораздо более опытна - даже молодые защитники Данте Фаббро (20 лет, “Нэшвилл Предаторс”) и Филипп Майерс (22 года, “Филадельфия Флаерз”) уже имеют некоторый опыт игры в НХЛ.

Канада на любом турнире ждет матча с Россией. И никогда не хочет играть с ней в плей-офф рано. Но если придется - и к этому сопернику надо будет отнестись со всей серьезностью. Тем более, наш звездный состав - отличный раздражитель для них.