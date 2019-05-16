Какко, мы скучали! Финский вундеркинд снова забил супергол. Итоги дня на ЧМ-2019

Разгром дня. Швеция уничтожила Австрию

Сложно было найти интригу в матче Австрии и Швеции. Тре крунур – безусловный фаворит, который подтвердил этот статус. Тем более, состав шведов перед этой встречей пополнил форвард «Колорадо» Габриэль Ландеског. Это очень серьезное усиление.

Ландеског и положил начало разгрома австрийцев. Нападающий забросил уже на второй минуте матча. Показалось, что после этой шайбы Австрия тут же развалилась. Она начала пропускать шайбы пачками.

В первом периоде Швеция забила пять голов. Интересно, что все шайбы забросили разные хоккеисты: Ландеског, Маркус Крюгер, Вильям Нюландер, Элиас Линдхольм и Деннис Расмуссен.

В итоге для Австрии закончилось все очень плохо. Швеция победила 9:1 и закрепилась на четвертом месте в турнирной таблице.

Гол дня. Какко снова забил

Что-то невероятное на этом турнире творит Каапо Какко. Парню 18 лет, а он уже забросил шесть шайб на чемпионате мира. Сегодня от клюшки финского вундеркинда досталось Дании. Какко забил первый гол финнов в этом матче. Получилось очень красиво. В итоге Финляндия победила со счетом 3:1.

Поражение дня. Латвия практически лишилась шансов на попадание в плей-офф

Команда Боба Хартли была обязана обыгрывать Чехию, чтобы продолжить борьбу за место в плей-офф. Увы, но сделать этого Латвии не удалось, хотя начиналось для нее все достаточно неплохо. Латыши провели образцовый первый период и дважды сумели забросить в большинстве. Отличились Микс Индрашис и Лаурис Дарзиньш.

Но после перерыва с Латвией случилось что-то необъяснимое. Все началось с удаления Мариса Бичевскиса. Он отправился в раздевалку за удар в голову. Пяти минут большинства хватило чехам, чтобы взять игру под свой контроль и отыграть одну шайбу. Первый гол Чехии в этом матче забил Филип Гронек.

А дальше пошло-поехало. Ян Коварж, Якуб Ворачек и Якуб Врана еще по разу пробили Элвиса Мерзликина. После четвертой шайбы Чехии стало понятно, что Латвия не отыграется. Камбэки – это точно не про команду Боба Хартли.

В третьем периоде Латвия пропустила две шайбы, забила свой третий гол (дубль оформил Дарзиньш) и проиграла очередной матч на этом турнире. Для выхода в плей-офф парням Хартли нужно победить Россию и Швецию. Эта миссия практически невыполнима.

Результаты дня

Канада – Франция – 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)

Швеция – Австрия – 9:1 (5:0, 2:0, 2:1)

Финляндия – Дания – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Чехия – Латвия – 6:3 (2:0, 4:0, 2:1)