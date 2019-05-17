«Каролина» – все. «Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 2013 года

Счет в серии: 4-0

«Каролина» поставила себя в очень трудное положение. За столетнюю историю НХЛ по пальцам можно пересчитать команды, которым удавалось отыгрываться в серии плей-офф со счета 0-3. Это большая редкость в любой лиге, тем более, в заокеанской.

«Харрикейнз» было очень сложно настроиться психологически на решающую битву с «Бостоном». Играть без права на ошибку – не самая легкая задача. «Каролина» с ней не справилась.

Хозяева могут записать себе в актив лишь первый период. В нем они ничуть не уступили «Бостону» и имели несколько возможностей для того, чтобы пробить Туукку Раска. Впрочем, у гостей моменты также были.

«Мишки» здорово прибавили во второй двацатиминутке. «Каролина» подарила два большинства сопернику, за что быстро поплатилась. Давид Пастрняк и Патрис Бержерон обеспечили «Бостону» комфортное преимущество. Вообще тройка Бержерона была сегодня в ударе. Канадец забил два гола и отдал результативную передачу, у Пастрняка также три (1+2) очка, а еще два балла записал на свой счет Брэд Маршанд. Первое звено «Бостона» попросту уничтожило соперника. Впрочем, ничего нового. Эти ребята волшебно действуют в Кубке Стэнли-2019.

У «Каролины» попросту не осталось сил на финал конференции. Она потратила их все в битвах с «Вашингтоном» и «Айлендерс». В первую очередь, игроки «Харрикейнз» оказались эмоционально истощены. Им нечего было противопоставить такому сильному «Бостону». Об этом говорил капитан Джастин Уильямс, который признался, что «Харрикейнз» играют на чистом азарте. Не забывайте, что у команды очень много травмированных игроков.

В последнем матче Кубка Стэнли «Каролина», когда нужно было прибавить и не отпустить далеко соперника, нанесла всего четыре броска за второй период. Это крайне мало, если ты хочешь переломить ход встречи.

Безусловно, перерыв пошел на пользу гостям. Они предприняли решающий штурм в заключительном отрезке, только «Бостон» уже полностью контролировал матч. «Брюинз» здорово сыграли на контратаках и дважды забили еще. При этом матч закончился уже после третьего гола гостей, когда дубль оформил Бержерон.

Голкипер «Бостона» Туукка Раск заработал второй сухарь в этом Кубке Стэнли. Ему пришлось отразить 24 броска – это не так много, но в нужные моменты финн спас свою команду. Он один из претендентов на приз самому ценному игроку плей-офф. Разумеется, вместе с Бержероном. Наставник «медведей» Брюс Кэссиди также похвалил Раска, отметив, что в его игре не было провалов. В плей-офф это очень важно.

«Бостон» справедливо вышел в финал. Он был сильнее, монолитнее и удачливее соперника. Теперь «медведи» ждут, с кем придется биться в решающей серии. «Каролина» – молодая команда, которая сейчас прыгнула выше головы. У нее все впереди.