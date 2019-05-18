Let's goooal! Сегодня сборная России сыграет пятый матч на ЧМ-2019 - Советский спорт
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18 мая 2019 07:00ХоккейФедоровский Александр

Let's goooal! Сегодня сборная России сыграет пятый матч на ЧМ-2019

Что еще смотреть в течение дня – в нашем анонсе. Будет интересно: например, нас ждет повторение прошлогоднего финала Швеция – Швейцария.

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18 мая, суббота

Группа А

13:15 мск. Дания – США

Команды решают по-своему локальные задачи. Дания обезопасила себя от вылета, а сборная США едва ли сможет стартовать в четвертьфинале с места выше третьего. Девять лет назад в немецком Кельне сборная Дании сумела одержать свою пока единственную победу над сборной США.

17:15. Канада – Германия

Про финнов мы забывать не будем, но в сущности это матч за первое место в группе, в котором сборную Германии вполне может устроить поражение в дополнительное время. С другой стороны, ни у кого из сборных нет задачи непременно занять первое место в своей группе. Вот и у немцев еще все шансы слететь чуть пониже, так как помимо канадцев им еще предстоит встретиться с США и Финляндией.

21:15. Великобритания – Словакия

Драматический чемпионат мира для хозяев. Шансы на выход в четвертьфинал у сборной Словакии остаются, но уже приходится смотреть по сторонам и изучать другие результаты. Один из таких матчей – сражение Дании против США, где хозяева будут надеяться на то, что фаворит потеряет очки. Не самое приятное занятие, но что делать!

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Группа В

13:15. Латвия – Россия

Теперь уже очевидно, что свой шанс пробиться в четвертьфинал Латвия упустила в матче с чехами. Девяти очков для этого не хватит, ведь довольно трудно представить, что команда Боба Хартли сможет что-то зацепить в противостояниях с Россией и Швецией.

Латвия дважды в истории переигрывала нашу сборную. В 2000 году на позорном для нас домашнем чемпионате мира и три года спустя в Финляндии.

С тех пор команды пересекались между собой семь раз и все эти встречи завершались крупными победами российской сборной, три из которых с «сухим» счетом.

17:15. Италия – Норвегия

В этой битве Италии нужно сделать все, но каким-то адским образом дотянуть до овертайма. Сей нехитрый расклад отправит сборную Австрии прямо на дно. Самое смешное, что при определенном раскладе сборная Италии может остаться в высшем дивизионе, не забросив при этом ни одной шайбы.

21:15. Швеция – Швейцария

Один из гвоздей сегодняшнего игрового дня. Как бы ни закончила свой матч эта пара, результат повлияет на итоговую расстановку команд в группе. Нелишне будет напомнить, что эта встреча является повторением прошлогоднего финала, где верх взяли шведы. Еще лет десять назад никто не мог предположить, что за каких-то шесть последних чемпионатов Швейцария будет дважды пробиваться в матч за золотые медали.

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