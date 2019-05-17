Чешский защитник забил с центра площадки, а Италия вновь осталась без голов - Советский спорт
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17 мая 2019 23:30ХоккейКостяев Иван

Чешский защитник забил с центра площадки, а Италия вновь осталась без голов

Финляндия возглавила группу А, а Чехия гонится за Россией.

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Победа дня. Словакия наконец-то завоевала три очка

Словакия натерпелась на этом чемпионате мира. За две секунды до конца основного времени она упустила ничью в матче с Канадой, а в следующем туре под занавес встречи отдала Германии уже по сути победную игру. Такое могло надломить кого угодно.

Но Словакии повезло со следующим соперником. Сегодня им противостояла Франция, а это значит, что хозяева наконец-то могли железно рассчитывать на три очка. Не без проблем, но так оно и получилось.

К началу второго периода словаки вели 3:0, но довольно быстро растеряли комфортное преимущество. Команда Крэйга Рэмзи заставила своих болельщиков вновь понервничать. Французы забили два гола и взяли игру под свой контроль. Словаков выручил перерыв, после которого хозяева добавили и довели дело до победы.

После пяти встреч у парней Рэмзи всего шесть очков. Они находятся на пятом месте и отстают от Германии, у которой есть игра в запасе, на два балла. Очень жаль, но похоже симпатичная словацкая команда пролетит мимо плей-офф.

Провал дня. Италия вновь не смогла забить

Итальянцы – главное разочарование этого чемпионата мира. Понятно, что команда с Апеннинского полуострова изначально не была в числе претендентов на плей-офф, но мало кто ожидал, что Италия будет выглядеть так беззубо.

После пяти матче у итальянцев 38 пропущенных и ноль заброшенных шайб. Это настоящее фиаско. Немногочисленные болельщики этой сборной еще ни разу не порадовались из-за гола своей команды. В это сложно поверить, но это так.

Сегодня Италия получила восемь шайб от Чехии. Команда Милоша Ржиги уничтожила соперника, как это сделала Россия пару дней назад. Приятного для итальянцев и правда мало. Одна из интриг турнира – останется ли ноль заброшенных шайб у Италии.

Чешская сборная набрала 12 очков и догнала Россию в турнирной таблице. У команды Ильи Воробьева матч в запасе.

Гол дня. Гудас забил от красной линии

Защитник сборной Чехии Радко Гудас во втором периоде матча с итальянцами забил крутой гол. Ему удалось поразить ворота с центра площадки. Вратарь Марко Де Филиппо откровенно зевнул бросок чешского игрока.

Битва дня. Норвегия набрала первые очки

Австрия против Норвегии – не самая громкая вывеска, но в этом матче было на что посмотреть. Во-первых, команды на двоих забросили восемь шайб, во-вторых, норвежцы набрали первые очки на чемпионате мира, тогда как австрийцы этого сделать не сумели.

Это была игра равных по силе соперников. Вплоть до начала третьего периода счет был равным. Норвежцы забивали, но австрийцы неизменно отыгрывались. Норвегии стоит сказать спасибо нападающему Кристиану Буллю – он отметился хет-триком. К чести сборной Австрии – она боролась до конца. За 51 секунду до сирены, проигрывая 2:4, австрийцы отквитали одну шайбу, но затем пропустили в пустые ворота.

Результаты дня

Австрия – Норвегия – 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)
Франция – Словакия – 3:6 (0:2, 2:1, 1:3)
Финляндия – Великобритания – 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
Чехия – Италия – 8:0 (1:0, 4:0, 3:0)

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