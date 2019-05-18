Свободных столиков нет! Как кипят хоккейные страсти в Латвии

- Столик можно забронировать? – спрашиваю в своей любимой 3-х-этажной пивной еще вчера.

- Последние столики разобрали неделю назад, - протягивает уютным голосом томная девушка на том конце провода.

В Латвии сумасшествие сегодня. Если надо занять столик в любом заведении, где есть телевизор, – всё тщетно: минимум неделю назад надо было позаботиться об этом. Вся страна наизусть знает: суббота, 18-е, в 13.15. Везде аншлаг. В любых пивных. Да и в обычных кафе или расплодившихся сусишных – тоже. Главное, чтоб телевизор был, а уж что там транслировать будут – даже не спрашивайте. Только LMT-7. Там постоянные хоккейные дневники и трансляции.

Справедливости ради, надо сказать, что надежд на успех у местных болельщиков нет. Все понимают, что тут будет крупное поражение. А часом икс считают матч с чехами, где латвийцы упустили победу, ведя 2:0. Решать вопрос выхода в плей-офф надо было именно тогда.

Но в середине первого периода город был оглушен радостными криками. Несложно догадаться, что это Латвия открыла счет:

День, кстати, не лучший для перемещений по городу. Завтра в Риге – традиционный международный марафон. Весь город перекрыт уже с пятничного вечера. Самое главное – перекрыты мосты, а большая часть питейных заведений – в Вец-Риге, на правом берегу.

Кстати, не надо думать, что болеют с бокальчиком пива исключительно болельщики сборной Латвии. Очень много людей, представляющих русскоязычное меньшинство, стало ходить болеть за Россию. Такая самоидентификация, что ли…

А вот в самой сборной Латвии до игры в победу верили. Один мой коллега созванивался утром с тренером латвийцев Артисом Аболсом. Тот так и сказал:

- Как мы можем одержать победу? Да как угодно! Большинство, мы удачно забиваем, нет удалений, вратарь выступает хорошо. А то, что мы умеем играть с первой до последней секунды, Латвия доказывала на разных чемпионатах мира. В одной встрече все бывает.

Хоккей – это игра эмоций и ошибок. Кто меньше ошибается, тот выигрывает. Нам нужно просто эти ошибки убрать.

Впрочем, второй период показал, что убрать ошибки латвийцам не удалось и россияне склонили чашу весов в свою сторону.

Пока город молчит…