«Ови – ноль. Кови – ноль. Малыч – ноль. Только Куч и Гусь играют!»

Наталья Кузина: Как такое могло произойти, что после первого периода сборная России проигрывала? Вату катали?

Иван Костяев: Я бы не сказал, неплохие скорости были. Плюс Латвия почти во всех матчах максимум показывает в первом периоде.

Наталья Кузина: Скорости были, а ничего не было! Так бывает?

Владислав Домрачев: Почему ничего? Были мусорные голы. И это хорошо.

Наталья Кузина: Мусорный гол это латвийский?

Владислав Домрачев: Нет. Наши. Два из трех.

Владислав Домрачев: По броскам: 10-16 не в нашу пользу в третьем периоде и 33-27 в сумме.

Наталья Кузина: Ну что за дрим-тим такая, если проигрывает латвийцам по броскам период? Что-то страшно перед Швейцарией/Швецией.

Владислав Домрачев: Опять муссируют тему «Овечкин с Малкиным в одной тройке». Неужели это главное?

Николай Яременко: Латвия разве не мощная?

Владислав Домрачев: Шведам сольем. Они крепчают. Ландескуг – большое подспорье

Наталья Кузина: Главный редактор, главный вопрос! вы нашли в спортивном баре Риги столик?

Николай Яременко: Нет. Мы на улице сидели.

Владислав Домрачев: Кстати, как в Латвии оценили судейство?

Николай Яременко: Свистели много. Но я латышского не понимаю.

Владислав Домрачев: Фола Кулды не было!

Наталья Кузина: Так что – нам подсуживали? Это же смешно)

Владислав Домрачев: Нас судили, как СКА в КХЛ.

Владислав Домрачев: Ови нервничает. Игра не идет.

Наталья Кузина: ну почему он нервничает?

Владислав Домрачев: Играет плохо. Тяжелый. Надо заканчивать с Барабановым в этом звене.

Наталья Кузина: Играет плохо, потому что нервничает, а нервничает, потому что играет плохо -- оригинально! Может, пиво сказывается? Как вам, кстати эта история? Со 160 бокалами?

Владислав Домрачев: Ерунда. В Вене-2005 наши после полуфинала с канадцами так посидели, что все спиртное в ресторане выпили!

Наталья Кузина: Просто в этом ресторане было мало спиртного!

Владислав Домрачев: А Ови, Джино и Афиногенов не сидели, а потом бронзовый матч о шведами вытащили.

Наталья Кузина: Так вот мы потихоньку подходим к истине: не надо сидеть в барах.

Владислав Домрачев: В Кёлне-2010 Быков так обиделся на канал «Россия 2» за сюжет о вечеринке. Тогда шеф-редактор Журанков заимствовал видео у «Лайфа», где Кови не пускают в авто, а Мозяка – с сигаретой. У Бычка уже были натянутые отношения с «Россией» после инцидента на Олимпиаде в Ванкувере, а тут еще это видео. Словом, Быков дал пресс-конференцию на французском. А сборная выиграла четвертьфинал у канадцев и покатилась вниз.

Наталья Кузина: да уж, памятная история. Но сейчас-то все прилично было. Чешские папарацци молодцы: польза от которого превосходит вред от пива!

Владислав Домрачев: А еще мы Суперсерию-72 пропили в Москве. Давайте напишем про тренера Боброва, который не присутствовал ни на одной утренней раскатке. Из-за презентаций и приемов.

Про Мальцева и Харламова....А тут пиво.

Наталья Кузина: так мы далеко зайдем, если такое начнем вспоминать))

Владислав Домрачев: А еще есть история из Квебека-2008. С Ови и этим спартаковцем Марковым Жесть!

Виталий Славин: Привет всем. Ну что, нашу сборную спас шальной гол Орлова.

Виталий Славин: В 1-м периоде Латвия была лучше. Наши первый раз столкнулись с организованной командой без пиетета и растерялись. Вася ещё плюху глотнул. Надо быстрее перемещаться

Владислав Домрачев: Он успел, но шайба неудобно летела.

Виталий Славин: Да нормально летела. Не успел прикрыть ближний. Вот и все.

Владислав Домрачев: Еще бы, после Италии-то... А как тебе Плотников?

Виталий Славин: Плотников никак. Равно как никак Барабанов.

Виталий Славин: И еще этот идиотский эксперимент по задвижке каприза в запас!

Владислав Домрачев: Это рука руководства штаба. Из Питера.

Виталий Славин: Я так и понял.

Виталий Славин: Кучерова гол сам себе латыш забил? Я не рассмотрел на табло. Третий гол имею в виду.

Владислав Домрачев: Да. От клюшки латыша. Ох! Если эта команда мечты облажается...

Виталий Славин: Ха-ха-ха. И второй гол тоже левый, когда у Куча бросок не получился. В итоге: один шальной и два левых-корявых.

Владислав Домрачев: Ох! Если эта команда мечты облажается...

Виталий Славин: А что значит облажается???

Владислав Домрачев: Вернется без золота.

Виталий Славин: Они и в четвертьфинале могут вылететь если на финнов попадут.

Виталий Славин: Ха-ха-ха. Для этой сборной финал уже успех. Игры-то нет.

Владислав Домрачев: Со шведами и посмотрим.

Виталий Славин: Ови – ноль. Кови – ноль. Малыч – ноль. Только Куч и Гусь играют! Система игры отсутствует. Напрочь!

Владислав Домрачев: А Кузя?

Виталий Славин: Это давно известно игрок настроения.

Наталья Кузина: Я помню, Владислав Домрачев очень выступал против Гусева до ЧМ. Влад, что ты скажешь в свое оправдание?

Виталий Славин: Оправдания нет))))

Виталий Славин: Я вот против Малыча и Кови выступал. И пока все сходится.

Владислав Домрачев: Ну, может, это был тот самый ужасный матч, который может себе позволить себе фаворит?

Наталья Кузина: Главное, чтобы фаворит себе не позволил лишнего в четвертьфинале!

Виталий Славин: А что было на Евротуре с финнами и шведами??? Шведы ещё сильнее стали! Виталий Славин: Финны тоже прибавляют

Владислав Домрачев: Это да

Виталий Славин: А у нас все лидеры – нули

Владислав Домрачев: Они ждут своего часа

Виталий Славин: И как они собрались кого-то обыгрывать))))))

Владислав Домрачев: Немцев обыграем?

Виталий Славин: Не факт. Видел, как они словаков за две минуты умыли? И потом у них должок за Пхенчхан

Виталий Славин: Повторяю, если б не шальная плюха Орлова – и сегодня не пойми что было бы. Да ещё судьи помогли!

Владислав Домрачев: А Жамнов на лавке стоял?

Виталий Славин: Вроде

Владислав Домрачев: И еще. Как вам повторы фолов на видеокубе?

Виталий Славин: Не повторяют

Владислав Домрачев: А комментаторы сказали, что показали силовой Орлова...

Виталий Славин: Этот момент как раз на кубе показали. Стопроцентный удар в голову. Какая разница, что латыш наклонился? А если б он ростом был таким! Почему Орлову не дали штраф?

Владислав Домрачев: Не усмотрел удара в голову

Владислав Домрачев: Судья Макс Сидоренко в КХЛ работает. Как он мог дать штраф?

Виталий Славин: Фишка в том, что судья белорус. Из КХЛ или хочет там работать

Виталий Славин: Ха-ха-ха. Ты меня опередил!!!!

Владислав Домрачев: Это сын уже бывшего главного тренера сборной Белоруссии и минского «Динамо»

Виталий Славин: Это сын Сидоренко???? Так это мой кореш со времён Тиволи. А сам Андрюша челябинец. Как не подсобсить родным хлопцам!!!

Виталий Славин: Шучу. Зря Орлова не удалил

Владислав Домрачев: Виталий, что бы ты на месте тренеров предпринял?

Виталий Славин: Это надо было на берегу решать. А сейчас они уже в открытом море. На берегу были бы, я сказал, не берите на корабль Малыча и Кови. А теперь поздно советовать. Как Посейдон решит, так и будет. Сегодня он нам три гола организовал, а как дальше будет, не знаю

Виталий Славин: Я теперь понял, что слухи об обмене Малыча отнюдь не фикция. Таким слабым я его не видел НИКОГДА. Он вообще не обыгрывает. Не обостряет. И это мо слабаками!!!!

Владислав Домрачев: У нас есть вакансия в заявке. Может, Прохоркина вызвать?

Виталий Славин: Не до шуток

Виталий Славин: Сегодня кстати разок вместе вышли Малыч и Ови. И Малыч пошел в обводку!!! Перед ови неудобно что ли стало? И фол заработал!!!

Владислав Домрачев: От центрфорварда не требуется обыгрывать

Виталий Славин: Малкин ВСЕГДА обыгрывал. В этом была его сила. Он один контролировал всю площадку. В лучшие годы

Владислав Домрачев: Предлагаю такое звено Ови – Джино – Григоренко.

Владислав Домрачев: Гусь – Кузя – Куч.

Владислав Домрачев: Каприз – Анисимов – Дадон.

Виталий Славин: Не знаю. Что-то Саша меня очень сильно разочаровывает))))

Владислав Домрачев: Не впервой

Виталий Славин: Это точно.

Владислав Домрачев: Завтра многие будут баскет смотреть. Финал. Мы одновременно играем.

Виталий Славин: По звеньям. Не знаю. Я бы, наверное, пока оставил как есть, кроме возвращения каприза к Ови вместо Барабанова. Но!!!!

Виталий Славин: Если что-то не пойдет, я бы сделал как сегодня: Малыча к Ови, Кузю к белым медведям. Мне кажется на самолюбии и на свежачка Малыч и Ови могли бы сыграть.

Владислав Домрачев: Знарок на Кубке мира их сводил, и никто не пикнул.

Виталий Славин: Но в целом по игре. Я не понял, как мы будем играть против системных команд типа шведов и финнов. Да и немцев. Канаде это поколение морально проиграло заранее, да и америкосам тоже. Потому мой прогноз – финал в лучшем случае. Если, конечно, два «белых медведя» (Куч и Гусь!) не вытащат всю команду, как Бычок и Хомутов на ОИ-92 и ЧМ-93.