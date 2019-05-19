Чудо-гол Кучерова и проблемы США. Итоги дня на ЧМ-2019

Победа дня. Шестой кряду успех сборной России

Команда Ильи Воробьева развеяла практически все сомнения относительно своей игры. Если до матча со Швейцарией скептики могли говорить о том, что Россия обыгрывает только слабые команды, то сейчас сказать такое ни у кого язык не повернется. Швейцария – очень серьезный соперник, который был бит.

Россияне очень хорошо начали – много атак, гол Артема Анисимова и полное отсутствие бросков со стороны швейцарцев. Тревожно за команду Воробьева стало в концовке, когда соперник наконец-то выровнял игру.

Успокоить Швейцарию удалось во втором периоде двум Никитам – Гусеву и Кучерову. Их второй гол деморализовал соперника. Некоторое время швейцарцам пришлось приходить в себя. Обязательно нужно отметить вратаря Александра Георгиева – несколько раз он спас россиян и заработал второй «сухарь» на турнире. А Кучеров в итоге оформил дубль. Россия пока не проигрывает на этом турнире.

Гол дня. Кучеров и Гусев сотворили красоту

Гусев и Кучеров уже приучили болельщиков к тому, что они умеют творить хоккейную магию. Сегодня от их волшебства пострадала Швейцария.Давние друзья в очередной раз сделали все очень круто. Их гол в большинстве хочется пересматривать снова и снова.

Разгром дня. Австрия ничего не сумела поделать с Чехией

Несмотря на то, что Чехия забросила две шайбы в ворота Австрии уже в первом периоде, от игры австрийцев не веяло безнадегой. Они старались взять соперника порядком и хорошими контратаками. В стартовом отрезке отчасти это работало.

Видимо, в перерыве хоккеисты и тренерский штаб Чехии провели серьезный разговор. На стартовой минуте чехи забросили третью шайбу, и стало понятно, что не стоит ждать чуда в этом матче.

Еще два гола Чехия забила до перерыва, а в заключительном отрезке австрийцы капитулировали три раза. МихалРепик оформил дубль, а Доминик Кубалик, Радек Факса, Ян Коларж набрали по три очка.

Чехия после этой победы поднялась на второе место в группе Б.

Герой дня. Ван Римсдайк привел США к победе

Американцы провели очень средний матч против немцев. Не очень понятно, что творится с США на этом турнире. Пока они совершенно не оправдывают статус фаворитов.

Германия первой открыла счет. Очередным результативным баллом отметился Лео Драйзайтль – он отдал передачу на Фредерика Тиффелса. Америка довольно быстро отыгралась усилиями Джеймса Ван Римсдайка.

Команды вхолостую откатали второй период. Хотя у них многое получалось в атаке, но на первый план вышла игра вратарей. И Матиас Нидербергер, и Кори Шнайдер действовали очень надежно. А затем за дело вновь взялся Ван Римсдайк. Он отдал шикарный пас на Дилана Ларкина, который забросил победную шайбу. Америка одержала тяжелую победу.

Результаты дня

Австрия – Чехия – 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)

Германия – США – 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Франция – Финляндия – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Швейцария – Россия – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)