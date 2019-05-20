Оставит ли Нюландер в покое Кучерова? Швед может превзойти результат нашего форварда - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 мая 2019 07:39Хоккей

Оставит ли Нюландер в покое Кучерова? Швед может превзойти результат нашего форварда

За какими матчами следить сегодня на чемпионате мира и что в них будет интересного.

Группа А

17:15 мск. Франция – Великобритания

Бестолковое дерби в схватке за шанс остаться в элите. А с другой стороны, зачем оставаться… и тем не менее! В заключительный игровой день сборная Великобритании получает последний шанс избежать последнего места в группе, а следовательно, остаться в высшем дивизионе. Для этого надо с любым счетом, но в основное время побеждать сборную Франции.

21:15 мск. Канада – Дания

А вот здесь все гораздо спокойнее. Канада готовится к главному сражению в группе – к матчу против сборной США и только после этого результата станет окончательно ясно, кто с кем сыграет в четвертьфинале. Пока все команды выступают так, словно им все равно с кем играть. Хорошо это или плохо – покажет содержание хоккея в плей-офф. Шестнадцать лет назад сборная Дании умудрилась сыграть с канадцами вничью. Это их единственное достижение в противостоянии с родоначальниками хоккея.

Группа В

17:15 мск. Швеция – Латвия

Шансы сборной Латвии на выход в четвертьфинал на нуле. Не слишком высоки занять первое место в группе и у шведов, хотя есть вероятность вынести Латвия и дать бой России, истинную мощь которой, как мне кажется, не очень понимает и она сама. Если никаких изменений не произойдет, то в первом раунде плей-офф сборная Швеции сыграет против команды США. Красивая пара!

Особое внимание - форварду Вильяму Нюландеру, сегодня он снова может обойти Никиту Кучерову в борьбе за звание бомбардира номер один на ЧМ-2019.

21:15 мск. Австрия – Италия

В этой паре победитель получает все. Любая победа оставляет команду в высшем дивизионе. Дело за малым – победу нужно еще как-то добыть. И в этом отношении проблема выглядит совсем неразрешимой именно для Италии – господа пиццееды соизволили забросить за шесть матчей всего одну шайбу. Гроссмейстерский показатель, достойный стремительного вылета в низший дивизион.

20/05 01:19Хоккей
Джо, неужели Кубок Стэнли снова достанется не тебе?«Сан-Хосе» проиграл в пятом матче финала Западной конференции. А мы жутко испугались за Джо Торнтона, крутого 40-летнего парня, который снова может пролететь мимо Кубка Стэнли. «Акулы» - в одном шаге от вылета.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
19/05 16:50Хоккей
Не пропустите, вечером премьера «Красной машины» - берегись, Швейцария!Сегодня в 21.15 по Москве для сборной России наконец-то начинается чемпионат мира.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
19/05 07:01Хоккей
Приготовьтесь к рубке! Для сборной России настоящий чемпионат мира начнется сегодняСегодня сборная России сыграет шестой матч на ЧМ-2019. Что еще смотреть в течение дня – в нашем анонсе.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
19/05 18:38Футбол
Анатолий Мещеряков: Жест Страндберга? Пусть органы разбираютсяПредседатель совета директоров «Локомотива» поделился впечатлениями от гостевого матча с «Уралом».
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
19/05 14:19Футбол
Как «Урал» вошел в историю, а судья Москалев из нее выпалЮрий Цыбанев – о том, почему каждая команда РПЛ должна взять пример с игры уральцев против «Локо»
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
19/05 18:41Футбол
«Быки» разоружили «Арсенал». «Краснодар» – в Лиге чемпионов!Команда Мурада Мусаева крупно выиграла в Туле и впервые в своей истории сыграет в квалификации главного еврокубкового турнира.
19/05 23:55Хоккей
Кучеров! Гусев! Георгиев! Кто творил шестую победу сборной РоссииДубль Никиты Кучерова, второй сухарь Александра Георгиева и четвертый матч на ноль сборной России – она остается единственной, идущей по дистанции без потерь.
19/05 19:34Футбол
Три доказательства того, что «Краснодар» - это супер!Юрий Цыбанев – об историческом прорыве команды Мурада Мусаева и о роскошном подарке завершающегося сезона российскому футболу
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
18/05 21:11Футбол
«Спартак» отрезал «крылья» и летит в Лигу чемпионовПобедив в Самаре местные “Крылья Советов”, московский “Спартак” вернулся на четвертое место в турнирной таблице и продолжает претендовать на попадание в Лигу чемпионов-2020.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
Новости
08:58 Футбол Андрей Червиченко: «Спартак» сумел выйти в Лигу Европы благодаря везению и судейству
08:51 Футбол Хаким Зиеш: Играть за «Арсенал» или «Барселону» - моя мечта
08:46 Футбол В чемпионате Боливии арбитр скончался от остановки сердца во время матча (видео)
08:35 Футбол «Пяст» впервые в истории выиграл чемпионат Польши
08:28 Баскетбол Курбанов – после победы в Евролиге: Обновлю старую татуировку
08:23 Теннис Хачанов поднялся на одну строчку в рейтинге ATP
08:12 Хоккей Тарасенко стал второй звездой дня в НХЛ
08:07 Теннис Шарапова потеряла 14 позиций в рейтинге WTA
07:54 Баскетбол Серхио Родригес: ЦСКА с первого дня верил в успех
07:28 Хоккей Задоров – о матче со Швейцарией: Сборная России показала свою лучшую игру на ЧМ-2019
07:05 Баскетбол «Торонто» сократил отставание в серии с «Милуоки»
06:40 Футбол Реми признан автором лучшего гола в этом сезоне лиги 1 (видео)
06:34 Футбол Мбаппе намекнул на переход в другой клуб
02:04 Хоккей Комментатор Первого канала Андрей Юртаев: Сборная провела крутой матч
01:45 Хоккей Тарасенко обошел Панарина и вышел в лидеры списка бомбардиров плей-офф среди россиян
01:30 Хоккей Илья Воробьев: Постоянно говорим Кучерову, чтобы он сдерживался
01:21 Баскетбол Димитрис Итудис: Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу
01:10 Хоккей Гол и две передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» всухую разгромить «Сан-Хосе»
00:58 Баскетбол Евгений Кисурин: Великий тренер от хорошего отличается победами
00:34 Хоккей Владислав Третьяк: Многовато удалений, швейцарцы простили, шведы, думаю, не простят
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика