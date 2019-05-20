Оставит ли Нюландер в покое Кучерова? Швед может превзойти результат нашего форварда

Группа А
17:15 мск. Франция – Великобритания
Бестолковое дерби в схватке за шанс остаться в элите. А с другой стороны, зачем оставаться… и тем не менее! В заключительный игровой день сборная Великобритании получает последний шанс избежать последнего места в группе, а следовательно, остаться в высшем дивизионе. Для этого надо с любым счетом, но в основное время побеждать сборную Франции.
21:15 мск. Канада – Дания
А вот здесь все гораздо спокойнее. Канада готовится к главному сражению в группе – к матчу против сборной США и только после этого результата станет окончательно ясно, кто с кем сыграет в четвертьфинале. Пока все команды выступают так, словно им все равно с кем играть. Хорошо это или плохо – покажет содержание хоккея в плей-офф. Шестнадцать лет назад сборная Дании умудрилась сыграть с канадцами вничью. Это их единственное достижение в противостоянии с родоначальниками хоккея.
Группа В
17:15 мск. Швеция – Латвия
Шансы сборной Латвии на выход в четвертьфинал на нуле. Не слишком высоки занять первое место в группе и у шведов, хотя есть вероятность вынести Латвия и дать бой России, истинную мощь которой, как мне кажется, не очень понимает и она сама. Если никаких изменений не произойдет, то в первом раунде плей-офф сборная Швеции сыграет против команды США. Красивая пара!
Особое внимание - форварду Вильяму Нюландеру, сегодня он снова может обойти Никиту Кучерову в борьбе за звание бомбардира номер один на ЧМ-2019.
21:15 мск. Австрия – Италия
В этой паре победитель получает все. Любая победа оставляет команду в высшем дивизионе. Дело за малым – победу нужно еще как-то добыть. И в этом отношении проблема выглядит совсем неразрешимой именно для Италии – господа пиццееды соизволили забросить за шесть матчей всего одну шайбу. Гроссмейстерский показатель, достойный стремительного вылета в низший дивизион.
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