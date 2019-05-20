Фестиваль Ночной лиги: когда сбываются надежды и мечты

«Не прощаемся! До новой встречи всего-то навсего пятьдесят недель…» – утром первого после окончания финала фестиваля Ночной хоккейной лиги говорил один из его участников другому. Всё так: место и время встречи изменить нельзя – Сочи, май. А восьмой сезон любительского чемпионата страны завершен. Главный его итог, пожалуй, таков: ждем теперь не дождемся нового сезона, девятого!

«Марс Волхов» из Ленинградской области стал главным открытием. Команда, год назад победившая здесь, в Сочи, в Малом кубке – турнире для коллективов ниже, прямо скажем, уровнем, чем 16 команд основной Лиги Мечты (здесь можно играть спортшкольникам), – приехала через год даже не темной лошадкой. А стала новым обладателем Кубка Мечты, обыграв в финале действующего чемпиона и главного фаворита – приморский «Вольфрам-Б». Уровень конкуренции был таков, что другой фаворит, прошлогодний вице-чемпион московский «Метеор»… даже не вышел в плей-офф!

«Я в сезоне ребятам сказал: «Если мы едем в Сочи, мы едем выигрывать! От нас никто не ждал, но мы верили, что выиграем. Задачи решали поэтапно. Вышли из группы. Четвертьфинал. Полуфинал. Нас стали считать фаворитами, но мы сами так не думали. А вот когда в финал попали – отступать некуда. За нами Ленинградская область! «Вольфрам» говорил, что нас прихлопнет…» – тренер и основатель «Марса Волхов» Алексей Смирнов после победы признался, что вместе с Кубком Мечты сбылась его мечта.

Но даже так Приморский край, а еще точнее – поселок Восток с населением всего-то несколько тысяч, стал рекордсменом. К серебру в Лиге Мечты он добавил золото своего «Вольфрама-А» в Лиге Надежды (чисто любительского дивизиона). Раньше еще ни один регион не выходил своими командами в два сочинских финала одновременно.

«Мы просто собрались перед турниром, сели, и я задал вопрос: «Зачем мы сюда приехали?». Все поймали эту нить, и не осталось других мыслей в голове, кроме как выиграть. И вот мы победили», – говорит тренер чемпионского «Вольфрама» Илья Баскаков. Его ребята, выиграв свой финал, через час в полном составе болели за своих одноклубников на их финале.

Фестиваль завершен. Розданы все призы. Три переходящих трофея трех дивизионов любительского чемпионата России: Кубок Крутова, который выиграл свердловский «Скон-Урал», Кубок Мечты и Кубок Надежды. Восемь комплектов медалей – каждому из дивизионов финала фестиваля (в Лиге Чемпионов у 40+ – два бронзовых комплекта, матча за третье место там нет). Восемь комплектов индивидуальных призов, лучшим бомбардирам, снайперам и так далее – по шесть в каждом из восьми турниров. Подчитано: 3114 шайб в 440 матчах с участием 3012 хоккеистов-любителей, включая 113 девчонок в дивизионе «Амазонки». И всё это за две, считайте, недели. Внушает!

«Мы видим, как растет уровень команд, которые приезжают к нам в Сочи. Прежде всего с точки зрения их организации и подготовки к финалу фестиваля. Мы отмечаем, как меняется отношение наших хоккеистов к нему. Раньше, еще пару-тройку лет назад, в Сочи ехали сначала отдохнуть, а потом уже поиграть в хоккей. А сейчас люди готовятся и едут не просто играть – выигрывать. Некоторые команды, нацеленные на высокий результат, приезжают даже заранее, за свой счет. То есть чемпионат у нас любительский, а отношение к нему – все более профессиональное. И команды не просто едут сами, но и везут с собой болельщиков, которых на наших трибунах с каждым годом все больше и больше», – отмечает генеральный директор Ночной лиги Игорь Бахмутов.

Даже на финале Кубка Крутова, который проводится не на «Большом», а в «Айсберге», в день гала-матча, начало в 9.00 – таковы жесткие сроки турнира, – к середине игры собралось никак не менее полутора тысяч зрителей. Для раннего сочинского утра 10 мая и любительского хоккея – это показатель!