Швейцарцы – слабаки или мы – уже «Красная машина»? Узнаем в игре с «Тре Крунур» В матче со Швейцарией корреспондент «Советского спорта» впервые увидел команду, а не ассорти распиаренных звезд.

Четыре из шести матчей на ноль – это, конечно, круто. Но главное – в матче со Швейцарией россияне впервые показали в Братиславе истинно чемпионскую игру – системную, дружную, качественную, надежную. Я впервые увидел команду, а не ассорти распиаренных звезд.

На каждой игре в словацкой столице у меня одна проблема: как сесть так, чтоб фанаты не мешали. ЧМ – это не НХЛ, где с репортерами носятся как с вельможными персонами. Вас и покормят сытно за символическую цену, а зачастую и вовсе бесплатно, и массу статистической информации предоставят, и посадят по самому центру да еще в отдельную комфортабельную ложу, где масса мониторов, проводной интернет и собственный диктор! У месье Фазеля условия для прессы – спартанские. Мало того, что загнали в угол арены и нет никаких персональных плазм (они, к слову, были только на ЧМ-2008 в Квебеке – Канада уровень держит!), журналистские ряды никак не отделены от обычных зрительских.

Так вот, для лучшего обзора я всегда стараюсь разместиться как можно ближе к центру и оказываюсь на расстоянии вытянутой руки от простых болельщиков. И постоянно сканирую их поведение. В воскресенье я поначалу слегка напрягся. Весь сектор рядом со мной заполонили швейцарские фаны с барабаном, , трещотками, флагами, шарфами. За всю разминку и представление составов они ни разу даже не присели: пританцовывали, горлопанили свои кричалки, устроили перекличку с соотечественниками на соседней трибуне.

– Ну все, – подумал я, – хоккей смотреть они сегодня спокойно не дадут. И оглушат, и полплощадки перекроют…

Но удивительное дело: за весь матч поклонники крестоносцев вскочили лишь пару-тройку раз, а любимую песнь фанатов затянули уже под самый занавес – ради проформы, чтоб галочку поставить: Ной здесь был, песню спел. Настолько велико было преимущество «Красной машины» новой сборки. Россияне на одном дыхании провели все 60 минут. И настроение чужих болельщиков – самый верный барометр нашей игры.

Точно такую же картину я наблюдал на матче с Чехией, когда в зале также преобладали поклонники соперников. Лишь на первых минутах зрители пытались мне мешать смотреть игру, но быстренько успокоились: равно как альпийцы, принялись восхищенно качать головами, поражаясь магии «белых медведей».

Это на самом деле нереальное наслаждение – вживую видеть, как Гусев и Кучеров легко и непринужденно разрезают оборону противника диагоналями и горизонталями, словно кремовый торт. А теперь еще и Анисимов в их химию вписался: и сам забил, и идеальный пас Кучерову выложил – чтобы оформить дубль, Никите оставалось только подставить клюшку.

Не знаю, возможно, на швейцарцах сказалось то, что накануне поздно вечером завершили тяжелую встречу со шведами, а кроме того, по сравнению с прошлым, их серебряным ЧМ они недосчитались нескольких лидеров? Потому и не сумели оказать должного сопротивления? Не знаю.

В любом случае предлагаю повременить с восторженными оценками в адрес нашего штаба. Однако не отметить ряд серьезных положительных сдвигов нельзя.

Первое. Тренеры готовы исправлять свои ошибки. Вернули Капризова к Овечкину и Кузнецову на место Барабанова, и звено вашингтонцев сразу задышало. Голы – вопрос времени.

Второе. Уже три матча с топ-командами, к которым я отношу Чехию, Латвию, Швейцарию, россияне блестяще отработали в меньшинстве. Исключение – шайба Цибульскиса, но там больше претензия к Василевскому – не успел переместиться в рамке и закрыть ближний угол.

Третье. В воскресенье сборная впервые заработала как единый механизм, в котором каждая деталь подогнана друг к другу. Никто из командной схемы не выпадал. Все четко выполняли установку, а потому сыграли максимально полезно. В той, понятно, форме и кондициях, в которых находятся.

Четвертое. Все кубковые виктории добывают от печки, читай, обороны. Пока защитники вкупе с отвечающими за тыл форвардами выглядят едва ли не идеально: не проваливаются, почти не допускают выпадов два в один, три в два и тем более – один в ноль, полностью контролируют свой пятак, забирая максимум отскоков.

Пятое. Этот забетонированный тыл сборной России тем более удивителен при наличии сразу четырех премьеров, которые защищаться ой как не любят, да и, прямо скажем, не умеют. Недаром у Ковальчука и Малкина в минувшем сезоне НХЛ антирекордные показатели полезности по «плюс/минус», а у Овечкина подобное неоднократно случалось в прошлом. Но это в их заокеанских клубах. В сборной пока иначе. У Малыча, Ови, Кови, Куча в звене налажена постоянная страховка. Тренеры подобрали таких партнеров, которые нивелируют слабости звезд, заточенных на атаку. Да и они сами всегда добросовестно отрабатывают назад.

Шестое. Стоило тренерам каждого премьера интегрировать в команду, как игра сразу сбалансировалась. Кроме звена «белых медведей», где все-таки виден крен на атаку, остальные тройки одинаково хороши как в обороне, так и в нападении. А присутствие яркого исполнителя в каждом трио заставляет противника распыляться, ломать голову – от кого ждать главной угрозы. Ведь выстрелить может любое сочетание. Это соответственно еще больше развязывает руки основной ударной силе россиян на этом ЧМ – Кучерову и Гусеву.

Седьмое. Очень порадовало появление в Братиславе Игоря Никитина, от услуг которого в сборной перед началом сезона отказались. Тренер-триумфатор Кубка Гагарина постоянно находится в ложе ФХР рядом с патриархом отечественного хоккея Владимиром Юрзиновым. Никитин прекрасно знает возможности своих подопечных в ЦСКА, которые на ведущих ролях в сборной. Его советы, наблюдения чрезвычайно важны и полезны для Ильи Воробьева и его ассистентов.

Восьмое, и последнее. В ХХI веке россияне что при Быкове – Захаркине, что при Билялетдинове и Знарке брали золото, побеждая во всех матчах турнира. Прибавляя от игры к игре, от ступени к ступени. В Братиславе наша команда, похоже, вышла на этот путь.

До вершины каких-то четыре шага. Как в стандартной кубковой серии. Готовы ли мы к плей-офф в полной мере, покажет вторничный матч с «Тре Крунур», чемпионами мира двух последних сезонов.