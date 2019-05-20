Канада уже в четвертьфинале? Все расклады для России перед плей-офф Команда Ильи Воробьева закончит групповой этап на первом или втором месте и в четвертьфинале рискует встретиться с канадцами или американцами.

Удивительно, но Россия, выиграв шесть матчей из шести на групповом этапе, перед заключительной игрой не гарантировала себе первое место в группе. Если Швеция победит Латвию, а затем одолеет россиян, то именно «Тре Крунур» захватят лидерство. Шведам нужны победы только в основное время, при любой потере очков команды Рикарда Гренборга Россия станет первой.

Ниже второй строчки парни Воробьева, хотя такой вариант возможен чисто теоретически: если чехи, шведы и россияне наберут одинаковое количество очков, то будет считаться разница шайб в матчах с участием этих команд. У России она пока лучшая «+3». Россиянам нельзя проигрывать Швеции в более чем две шайбы в основное время.

Пока ситуация с возможным соперником выглядит запутанной. Из группы А россиянам точно не достанется Финляндия, которая не опустится ниже второго места. Сейчас Суоми лидируют, в заключительном матче группового этапа им предстоит встреча с Германией. Если команда Юкки Ялонена проиграет, то 16 очков ей хватит для того, чтобы быть выше американцев или канадцев. Правда, есть вариант, при котором у финнов, американцев и канадцев будет по 16 очков. Это значит, что в дело вступят дополнительные показатели.

При таком варианте у финнов будет преимущество по личным встречам с Канадой, а у США – с обоими соперниками. Американцы станут первыми, финны – вторыми, а канадцы – третьими.

Таким образом, России в четвертьфинале может выйти на Германию, Канаду или США.

Германия

Здесь все достаточно просто. Если Финляндия в последнем туре обыгрывает Германию, то немцы на 100% займут четвертое место в группе. России же, чтобы получить не самого сильного соперника, нужно набирать очки со шведами или ждать, что «Тре Крунур» потеряют очки в поединке с Латвией.

В случае победы немцев в основное время над финнами, они наберут 15 очков. Но у Канады, у которой 12 очков, две игры до конца турнира. Вряд ли кто-то верит, что датчане обыграют кленовых, а это значит, что у Канады точно будет 15 очков. По личным встречам они обойдут немцев.

Если американцы в заключительном для себя матче проиграют Канаде (при условии победы немцев над финнами), то Германия обойдет США. Тогда на эту сборную попадет вторая команда из группы Б.

Но пока именно у немцев самые шаткие позиции в турнирной таблице. Им будет очень сложно обыграть финнов. Если Германия проигрывает, то четвертого места ей не избежать.

Прогноз: 4-е место в группе.

США

Американцы могут занять любое место в группе А. У них осталась всего одна игра с Канадой. Если США выиграют, как минимум займут вторую строчку, а при некоторых раскладах – и первую, если Германия окажется сильнее Финляндии. Таким образом, любая победа американцев над канадцами позволит штатам избежать встречи с Россией в четвертьфинале.

Гораздо интереснее, если США уступят Канаде. Тогда у этой сборной останется 14 очков, их точно обойдет Канада. Это отбросит США минимум на третье место. Занять четвертую строчку американцы могут лишь в том случае, если Германия обыграет Финляндию.

Но поскольку есть вероятность, что россияне останутся вторыми в группе Б, то третье место США сводит эти сборные уже в четвертьфинале.

Прогноз: 2-е место в группе

Канада

Сюжет, при котором Канада свалится на последнее место в группе, смело можно назвать сюрреалистическим. Для этого канадцам нужно проиграть Дании и США, а Германии победить Финляндию. В это верится с трудом.

Канада будет второй или третьей в своей группе. Здесь все просто – канадцам нужно обыграть датчан в основное время и одержать любую победу над Америкой. Тогда кленовые станут вторыми и точно не сыграют с Россией в стартовом раунде плей-офф.

Американцы, у которых много проблем по ходу турнира, могут собраться на матч с заклятыми соперниками. Если Канада уступит США, но обыграет Данию, то точно станет третьей.

Прогноз: 3-е место в группе

С кем же сыграет Россия?

Наиболее реальный вариант – Германия. Россияне катком проехались по всем соперникам в группе, осталось только проверить свои силы со Швецией, которая также набрала ход. Но команда Ильи Воробьева выглядит монолитней и мастеровитее. Вряд ли она уступит шведам в основное время. Также слабо верится в то, что Германия обыграет в последнем туре Финляндию и уйдет с последнего места в группе.

Второй по реальности вариант – встреча с Канадой или США в 1/4 финала. Если Россия займет второе место (в случае 100% очков Швеции в оставшихся матчах), то ей придется ждать итогов встречи американцев и канадцев. Они в очном поединке решат, кто окажется вторым, а кто – третьим.