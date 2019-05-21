Леонид Вайсфельд: Матч со шведами ничего не решает, надо готовиться к четвертьфиналу - Советский спорт
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21 мая 2019 10:00ХоккейДомрачев Владислав

Леонид Вайсфельд: Матч со шведами ничего не решает, надо готовиться к четвертьфиналу

Накануне последнего матча группового турнира Россия – Швеция известный эксперт поделился мнением о соперниках и судействе на чемпионате мира.

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– Начну издалека. Матч наших против сборной Швейцарии смотрели?
– А как же? И доложу вам: мне он очень понравился. Не только итоговый счет. Я в восторге!

– Но что особенно понравилось?
– Игра нашей команды – системная и солидная. А вратарь Георгиев молодец среди молодцов. В трудные минуты подтащил, выручил. Моменты у его ворот швейцарцы создавали, но пробить так и не смогли.

– Наши же им потворствовали, часто и необоснованно удалялись, чем создавали себе проблемы на ровном месте…
– Согласен, удаления – это единственный минус в матче против Швейцарии. Но наши нарушали правила от избытка желания. Конечно, нарушение численного состава и штраф Георгиева стоят особняком.

– Что с ним случилось? Почему он снял шлем?
– У него расстегнулись застежки, и маска болталась на голове. Видимо, Георгиева судьи не услышали, вот он и снял шлем, когда шайба ушла в нейтральную зону. А это автоматическое удаление.

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– Давайте о плюсах. Вратаря отметили. Как вам возвращение Капризова в звено к Овечкину и Кузнецову?
– Игра Капризова превзошла мои ожидания. Я думал, что он закисает, потерял уверенность. Но нет. Капризов постоянно создавал остроту, с его передач Овечкин и Зайцев должны были забивать. Потом Александр в большинстве нашел на пятачке Капризова, но тот не смог как следует подставить клюшку.

– Но оба пока не забивают. Точнее у Овечкина всего один гол, аутсайдерам итальянцам…
– Думаю, даже уверен, Овечкина прорвет. Ему не хватает совсем чуть-чуть. Он очень старается. Хорошо бы ему забить шведам, чтобы в плей–офф не нервничать, не суетиться.

– Пусть Александр вспомнит, как забивал Хенрику Лундквисту в Квебеке-2008 победную шайбу за пять секунд до конца третьего периода. Кстати, чего вы ждете от матча со шведами?
– Да ничего особенного не жду. Для меня этот матч если не проходной, то уж точно не решающий. Решающие начнутся в плей-офф. С четвертьфинала.

– А вдруг мы проиграем шведам и лишимся первого места в группе?
– Я отвечу вопросом на вопрос. Мы за какими медалями приехали в Братиславу?

– За золотыми.
– Вот! Нам не надо оглядываться на соперников. Считать варианты – на кого попасть в четвертьфинале, с кем лучше встретиться, а с кем не стоит. Мы обязаны побеждать всех. Правильно сказал руководитель тренерского штаба: на бумаге наша сборная сильнее всех. В том числе и шведов.

– И все–таки у «Тре Крунур» мощный состав, почти весь из НХЛ.
– У нас все равно мощнее. Давайте сравним вратарей. Василевский сильнее Лундквиста. Это очевидно. Да и Георгиев в «Рейнджерс» переиграл заслуженного ветерана.

– Но у них есть Маркстрем, который побеждал сборную России на Кубке мира в Торонто.
– Маркстрем – габаритный вратарь. Но пока он на вторых ролях. Не исключаю, что его поставят против сборной России. Не надо вспоминать, как он сыграл с нашими в Торонто и на Чешских играх, где все шайбы отбивал перед собой. Лундквист тоже в проигранном матче с чехами был небезгрешен.

– А что скажете о защитниках соперников?
– Нельзя разделять защитников и игру в обороне. Мы защищаемся блестяще. Пропустили всего три шайбы, в меньшинстве – только одну. Наши защитники поддерживают атаку. Орлов смело идет вперед, Зайцев начал подключаться. Даже Задоров однажды вылез на ворота швейцарцев и едва на затолкал туда шайбу. В бригадах большинства на бросок выводят Кучерова, Гусева, Дадонова и Овечкина. Защитники действуют больше в подыгрыше.

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– У шведов же есть Экман-Ларссон с лучшим кистевым броском среди защитников НХЛ…
– Ну и пусть. Василевского ему не напугать.

– Полагаете, против шведов поставят именно его?
– Думаю, Василевского. Ему надо готовиться к четвертьфиналу, а не простаивать без практики четыре дня.

– Шведы, получив подкрепление в лице мощного форварда Ландескога из «Колорадо» и защитника-технаря Клинберга из «Далласа», стали еще сильнее…
– Согласен. Все знают, как шведы с их школой хороши с шайбой. Но повторю: матч против них в группе для нас ничего не решает. Разве что в плане очной дуэли бомбардиров – Кучерова и Нюландера. Но сейчас это не главная тема повестки дня.

– Судьи могут повлиять на исход матча?
– На чемпионате нормальное судейство. Есть, кстати, отличия от того, что мы видим в КХЛ. В Словакии лайнсмены не выгоняют за нарушения на точке вбрасывания, только предупреждают игроков. У нас же сразу следует замена.

– Как вам повторы фолов на табло? Зрители и судьи все видят. В КХЛ такого нет.
– Нормальная практика. Хотя раньше в ИИХФ были категорически против показа на кубе нарушений правил. Но времена изменились. Теперь едва ли не у каждого зрителя гаджет, никто и ничто не может помешать ему посмотреть повтор. Думаю, и КХЛ надо перенять эту практику.

Россия – Швеция на ЧМ

1992

Прага

0:2

четвертьфинал

1993

Мюнхен

2:5

1993

Мюнхен

3:1

финал

1997

Хельсинки

4:1

1999

Осло

1:4

2000

Санкт-Петербург

4:2

2001

Кельн

3:4 ОТ

четвертьфинал

2002

Гетеборг

0:2

2003

Турку

2:4

2004

Острава

2:3

2005

Вена

6:3

3-е место

2006

Рига

3:3

2007

Москва

4:2

2007

Москва

3:1

3-е место

2008

Квебек

3:2

2009

Берн

6:5 ОТ

2012

Стокгольм

7:3

2014

Минск

3:1

полуфинал

2015

Острава

5:3

четвертьфинал

2016

Москва

4:1

2017

Кельн

2:1 бул.

2018

Копенгаген

1:3

Итого: 13 побед, 1 ничья, 8 поражений; шайбы 69-58.

Канада, США или Германия? Все расклады для России перед четвертьфиналом

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