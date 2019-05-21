Леонид Вайсфельд: Матч со шведами ничего не решает, надо готовиться к четвертьфиналу

– Начну издалека. Матч наших против сборной Швейцарии смотрели?
– А как же? И доложу вам: мне он очень понравился. Не только итоговый счет. Я в восторге!
– Но что особенно понравилось?
– Игра нашей команды – системная и солидная. А вратарь Георгиев молодец среди молодцов. В трудные минуты подтащил, выручил. Моменты у его ворот швейцарцы создавали, но пробить так и не смогли.
– Наши же им потворствовали, часто и необоснованно удалялись, чем создавали себе проблемы на ровном месте…
– Согласен, удаления – это единственный минус в матче против Швейцарии. Но наши нарушали правила от избытка желания. Конечно, нарушение численного состава и штраф Георгиева стоят особняком.
– Что с ним случилось? Почему он снял шлем?
– У него расстегнулись застежки, и маска болталась на голове. Видимо, Георгиева судьи не услышали, вот он и снял шлем, когда шайба ушла в нейтральную зону. А это автоматическое удаление.
– Давайте о плюсах. Вратаря отметили. Как вам возвращение Капризова в звено к Овечкину и Кузнецову?
– Игра Капризова превзошла мои ожидания. Я думал, что он закисает, потерял уверенность. Но нет. Капризов постоянно создавал остроту, с его передач Овечкин и Зайцев должны были забивать. Потом Александр в большинстве нашел на пятачке Капризова, но тот не смог как следует подставить клюшку.
– Но оба пока не забивают. Точнее у Овечкина всего один гол, аутсайдерам итальянцам…
– Думаю, даже уверен, Овечкина прорвет. Ему не хватает совсем чуть-чуть. Он очень старается. Хорошо бы ему забить шведам, чтобы в плей–офф не нервничать, не суетиться.
– Пусть Александр вспомнит, как забивал Хенрику Лундквисту в Квебеке-2008 победную шайбу за пять секунд до конца третьего периода. Кстати, чего вы ждете от матча со шведами?
– Да ничего особенного не жду. Для меня этот матч если не проходной, то уж точно не решающий. Решающие начнутся в плей-офф. С четвертьфинала.
– А вдруг мы проиграем шведам и лишимся первого места в группе?
– Я отвечу вопросом на вопрос. Мы за какими медалями приехали в Братиславу?
– За золотыми.
– Вот! Нам не надо оглядываться на соперников. Считать варианты – на кого попасть в четвертьфинале, с кем лучше встретиться, а с кем не стоит. Мы обязаны побеждать всех. Правильно сказал руководитель тренерского штаба: на бумаге наша сборная сильнее всех. В том числе и шведов.
– И все–таки у «Тре Крунур» мощный состав, почти весь из НХЛ.
– У нас все равно мощнее. Давайте сравним вратарей. Василевский сильнее Лундквиста. Это очевидно. Да и Георгиев в «Рейнджерс» переиграл заслуженного ветерана.
– Но у них есть Маркстрем, который побеждал сборную России на Кубке мира в Торонто.
– Маркстрем – габаритный вратарь. Но пока он на вторых ролях. Не исключаю, что его поставят против сборной России. Не надо вспоминать, как он сыграл с нашими в Торонто и на Чешских играх, где все шайбы отбивал перед собой. Лундквист тоже в проигранном матче с чехами был небезгрешен.
– А что скажете о защитниках соперников?
– Нельзя разделять защитников и игру в обороне. Мы защищаемся блестяще. Пропустили всего три шайбы, в меньшинстве – только одну. Наши защитники поддерживают атаку. Орлов смело идет вперед, Зайцев начал подключаться. Даже Задоров однажды вылез на ворота швейцарцев и едва на затолкал туда шайбу. В бригадах большинства на бросок выводят Кучерова, Гусева, Дадонова и Овечкина. Защитники действуют больше в подыгрыше.
– У шведов же есть Экман-Ларссон с лучшим кистевым броском среди защитников НХЛ…
– Ну и пусть. Василевского ему не напугать.
– Полагаете, против шведов поставят именно его?
– Думаю, Василевского. Ему надо готовиться к четвертьфиналу, а не простаивать без практики четыре дня.
– Шведы, получив подкрепление в лице мощного форварда Ландескога из «Колорадо» и защитника-технаря Клинберга из «Далласа», стали еще сильнее…
– Согласен. Все знают, как шведы с их школой хороши с шайбой. Но повторю: матч против них в группе для нас ничего не решает. Разве что в плане очной дуэли бомбардиров – Кучерова и Нюландера. Но сейчас это не главная тема повестки дня.
– Судьи могут повлиять на исход матча?
– На чемпионате нормальное судейство. Есть, кстати, отличия от того, что мы видим в КХЛ. В Словакии лайнсмены не выгоняют за нарушения на точке вбрасывания, только предупреждают игроков. У нас же сразу следует замена.
– Как вам повторы фолов на табло? Зрители и судьи все видят. В КХЛ такого нет.
– Нормальная практика. Хотя раньше в ИИХФ были категорически против показа на кубе нарушений правил. Но времена изменились. Теперь едва ли не у каждого зрителя гаджет, никто и ничто не может помешать ему посмотреть повтор. Думаю, и КХЛ надо перенять эту практику.
1992
Прага
0:2
четвертьфинал
1993
Мюнхен
2:5
1993
Мюнхен
3:1
финал
1997
Хельсинки
4:1
1999
Осло
1:4
2000
Санкт-Петербург
4:2
2001
Кельн
3:4 ОТ
четвертьфинал
2002
Гетеборг
0:2
2003
Турку
2:4
2004
Острава
2:3
2005
Вена
6:3
3-е место
2006
Рига
3:3
2007
Москва
4:2
2007
Москва
3:1
3-е место
2008
Квебек
3:2
2009
Берн
6:5 ОТ
2012
Стокгольм
7:3
2014
Минск
3:1
полуфинал
2015
Острава
5:3
четвертьфинал
2016
Москва
4:1
2017
Кельн
2:1 бул.
2018
Копенгаген
1:3
Итого: 13 побед, 1 ничья, 8 поражений; шайбы 69-58.