Леонид Вайсфельд: Матч со шведами ничего не решает, надо готовиться к четвертьфиналу Накануне последнего матча группового турнира Россия – Швеция известный эксперт поделился мнением о соперниках и судействе на чемпионате мира.

– Начну издалека. Матч наших против сборной Швейцарии смотрели?

– А как же? И доложу вам: мне он очень понравился. Не только итоговый счет. Я в восторге!

– Но что особенно понравилось?

– Игра нашей команды – системная и солидная. А вратарь Георгиев молодец среди молодцов. В трудные минуты подтащил, выручил. Моменты у его ворот швейцарцы создавали, но пробить так и не смогли.

– Наши же им потворствовали, часто и необоснованно удалялись, чем создавали себе проблемы на ровном месте…

– Согласен, удаления – это единственный минус в матче против Швейцарии. Но наши нарушали правила от избытка желания. Конечно, нарушение численного состава и штраф Георгиева стоят особняком.

– Что с ним случилось? Почему он снял шлем?

– У него расстегнулись застежки, и маска болталась на голове. Видимо, Георгиева судьи не услышали, вот он и снял шлем, когда шайба ушла в нейтральную зону. А это автоматическое удаление.

– Давайте о плюсах. Вратаря отметили. Как вам возвращение Капризова в звено к Овечкину и Кузнецову?

– Игра Капризова превзошла мои ожидания. Я думал, что он закисает, потерял уверенность. Но нет. Капризов постоянно создавал остроту, с его передач Овечкин и Зайцев должны были забивать. Потом Александр в большинстве нашел на пятачке Капризова, но тот не смог как следует подставить клюшку.

– Но оба пока не забивают. Точнее у Овечкина всего один гол, аутсайдерам итальянцам…

– Думаю, даже уверен, Овечкина прорвет. Ему не хватает совсем чуть-чуть. Он очень старается. Хорошо бы ему забить шведам, чтобы в плей–офф не нервничать, не суетиться.

– Пусть Александр вспомнит, как забивал Хенрику Лундквисту в Квебеке-2008 победную шайбу за пять секунд до конца третьего периода. Кстати, чего вы ждете от матча со шведами?

– Да ничего особенного не жду. Для меня этот матч если не проходной, то уж точно не решающий. Решающие начнутся в плей-офф. С четвертьфинала.

– А вдруг мы проиграем шведам и лишимся первого места в группе?

– Я отвечу вопросом на вопрос. Мы за какими медалями приехали в Братиславу?

– За золотыми.

– Вот! Нам не надо оглядываться на соперников. Считать варианты – на кого попасть в четвертьфинале, с кем лучше встретиться, а с кем не стоит. Мы обязаны побеждать всех. Правильно сказал руководитель тренерского штаба: на бумаге наша сборная сильнее всех. В том числе и шведов.

– И все–таки у «Тре Крунур» мощный состав, почти весь из НХЛ.

– У нас все равно мощнее. Давайте сравним вратарей. Василевский сильнее Лундквиста. Это очевидно. Да и Георгиев в «Рейнджерс» переиграл заслуженного ветерана.

– Но у них есть Маркстрем, который побеждал сборную России на Кубке мира в Торонто.

– Маркстрем – габаритный вратарь. Но пока он на вторых ролях. Не исключаю, что его поставят против сборной России. Не надо вспоминать, как он сыграл с нашими в Торонто и на Чешских играх, где все шайбы отбивал перед собой. Лундквист тоже в проигранном матче с чехами был небезгрешен.

– А что скажете о защитниках соперников?

– Нельзя разделять защитников и игру в обороне. Мы защищаемся блестяще. Пропустили всего три шайбы, в меньшинстве – только одну. Наши защитники поддерживают атаку. Орлов смело идет вперед, Зайцев начал подключаться. Даже Задоров однажды вылез на ворота швейцарцев и едва на затолкал туда шайбу. В бригадах большинства на бросок выводят Кучерова, Гусева, Дадонова и Овечкина. Защитники действуют больше в подыгрыше.

– У шведов же есть Экман-Ларссон с лучшим кистевым броском среди защитников НХЛ…

– Ну и пусть. Василевского ему не напугать.

– Полагаете, против шведов поставят именно его?

– Думаю, Василевского. Ему надо готовиться к четвертьфиналу, а не простаивать без практики четыре дня.

– Шведы, получив подкрепление в лице мощного форварда Ландескога из «Колорадо» и защитника-технаря Клинберга из «Далласа», стали еще сильнее…

– Согласен. Все знают, как шведы с их школой хороши с шайбой. Но повторю: матч против них в группе для нас ничего не решает. Разве что в плане очной дуэли бомбардиров – Кучерова и Нюландера. Но сейчас это не главная тема повестки дня.

– Судьи могут повлиять на исход матча?

– На чемпионате нормальное судейство. Есть, кстати, отличия от того, что мы видим в КХЛ. В Словакии лайнсмены не выгоняют за нарушения на точке вбрасывания, только предупреждают игроков. У нас же сразу следует замена.

– Как вам повторы фолов на табло? Зрители и судьи все видят. В КХЛ такого нет.

– Нормальная практика. Хотя раньше в ИИХФ были категорически против показа на кубе нарушений правил. Но времена изменились. Теперь едва ли не у каждого зрителя гаджет, никто и ничто не может помешать ему посмотреть повтор. Думаю, и КХЛ надо перенять эту практику.

Россия – Швеция на ЧМ

1992 Прага 0:2 четвертьфинал 1993 Мюнхен 2:5 1993 Мюнхен 3:1 финал 1997 Хельсинки 4:1 1999 Осло 1:4 2000 Санкт-Петербург 4:2 2001 Кельн 3:4 ОТ четвертьфинал 2002 Гетеборг 0:2 2003 Турку 2:4 2004 Острава 2:3 2005 Вена 6:3 3-е место 2006 Рига 3:3 2007 Москва 4:2 2007 Москва 3:1 3-е место 2008 Квебек 3:2 2009 Берн 6:5 ОТ 2012 Стокгольм 7:3 2014 Минск 3:1 полуфинал 2015 Острава 5:3 четвертьфинал 2016 Москва 4:1 2017 Кельн 2:1 бул. 2018 Копенгаген 1:3

Итого: 13 побед, 1 ничья, 8 поражений; шайбы 69-58.