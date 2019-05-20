Латвия попрощалась с мечтами о плей-офф, а Британия сотворила чудо. Итоги дня на ЧМ - Советский спорт
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20 мая 2019 23:52ХоккейКостяев Иван

Латвия попрощалась с мечтами о плей-офф, а Британия сотворила чудо. Итоги дня на ЧМ

Швеция с трудом переиграла команду Боба Хартли, а Франция не сумела сохранить прописку в элите.

Чудо дня. Великобритания осталась в элите

Восьмая минута второго периода. Франция забила третий гол и потихоньку начала готовиться к небольшому празднику – победа над Великобританией позволила бы французам сохранить место в элите. Видимо, Франция слишком рано расслабилась. Чем-то другим объяснить вторую половину матча сложно.

Великобритания вернулась в игру еще до перерыва. Две шайбы во втором периоде придали британцам сил – сравнять счет для них было делом чести. Они играли сердцем, забили третий гол и заслужили овертайм.

Правда, французы к дополнительному времени пришли в себя и заслужили победу не меньше. В овертайме у них был шанс победить, но все решил бросок Бена Дэвиса. Великобритания набрала два очка и обеспечила себе участие в чемпионате мира следующего года.

Поражение дня. Латвии чуть-чуть не хватило для победы над Швецией

Еще до матча с Россией казалось, что Латвия проиграла свою главную встречу на турнире намного раньше. Во втором туре команда Боба Хартли уступила Швейцарии (1:3) и усложнила себе задачу по выходу в плей-офф.

Чехов и россиян латыши также не сумели обыграть, поэтому прибалтийская команда поставила все на матч со шведами. Вряд ли кто из игроков Латвии недостоин хороших слов после этой встречи. К сожалению, этого не хватило для победы.

Когда защитник Янис Якс забил третий гол латышей, после чего команда Хартли впервые повела в счете, показалось, что случится чудо. Во второй раз в это поверилось после четвертого гола Роберта Букартса при счете 4:3 в пользу Швеции. В итоге Тре крунур добили соперника, когда его ворота были пусты. Хартли заменил голкипера на шестого полевого игрока, поскольку ничья в основное время ничего не давала Латвии. Тренер рискнул, но в итоге проиграл.

Герой дня. Три шайбы Букартса

Как мы уже писали, Латвия очень хотела победить шведов и сделала для этого все. Но в составе этой команды нашелся человек, который желал набрать три очка больше всех. Имя ему – Роберт Букартс. Он трижды пробил Хенрика Лундквиста. Нам особенно понравился первый гол – у него получился идеальный по силе и точности бросок. Обязательно посмотрите.

Победа дня. Италия в матче жизни обыграла Австрию

Австрия против Италии – еще один матч, в котором решалась судьба прописки в элите. Обе команды по шесть раз проиграли на этом турнире, но австрийцы смотрелись поинтереснее, чем итальянцы.

Именно Австрию называли фаворитом этой битвы. Тем удивительнее, что австрийцы пропустили первыми. Правда, этот гол разозлил команду, после чего в ворота Италии влетели две шайбы. Австрия не сумела на этом драйве добить соперника. Итальянцы сумели затянуть австрийцев в вязкую игру, которая принесла им успех. Симон Костнер сравнял счет в конце второго периода.

Эта встреча должна была уйти в овертайм, где болельщиков ждала еще одна драма под названием «борьба за выживание». В дополнительное время победителя выявить не удалось, а буллитной серии сильнее оказались

Результаты дня

Франция – Великобритания – 3:4 от (0:0, 3:2, 0:1, 0:1)
Швеция – Латвия – 5:4 (1:0, 1:1, 3:3)
Австрия – Италия – 3:4 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Канада – Дания – 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

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