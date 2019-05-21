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21 мая 2019 07:00ХоккейФедоровский Александр

Этот день настал: сегодня наша дрим-тим играет со шведами

Наши сыграют с пока еще действующими чемпионами мира за первое место в группе Б.

Каким будет 21 мая на чемпионате мира по хоккею в Словакии – в материале «Советского спорта».

Группа А

13:15 мск. Финляндия Германия

Сборная Германии добротно провела групповой этап и в матче против сборной Финляндии попытается избежать встречи с Россией в четвертьфинале. Хотя безусловно еще далеко не факт, что россияне будут первыми в своей группе.

Несмотря на колоссальный перевес по победам финнов в этом противостоянии последний матч остался именно за немцами - год назад они одержали победу в овертайме.

17:15. Словакия Дания

Словаки прощаются с чемпионатом мира. Задачу выхода в плей-офф выполнить не удалось, еще раз напомним, что даже в случае победы над Данией и поражения немцев от финнов, выше будет стоять сборная Германии из-за драматической победы в личной встрече со словаками.

Два года назад Дания сумела впервые в истории переиграть словаков, а три последних встречи между соперниками завершились с минимальной разницей в счете.

21:15. Канада США

Бомбическая афиша заключительного игрового дня в группе А! Интересно, что даже победа любой из команд не гарантирует первого места в группе. Все в руках финской сборной, а в случае равенства очков перевес Финляндии будет только над Канадой - свою игру в группе США у финнов выиграли. Час лютой кленовой мести пробил. Ведь менно эти команды сражались за бронзовые медали и в итоге Канада осталась вне пьедестала.

Группа В

13:15. Чехия Швейцария

Чехия уже никак не сможет взобраться на первое место в группе, а вот потерять вторую строчку может вполне. Исторически складывается, что Швейцария выигрывает у чехов каждую четвертую игру. Не так уж часто, но все-таки...

Считаться с собой швейцарцы давно приучили всех, и потом если чехи уже забыли как выглядят любые медали в принципе, то у Швейцарии такой проблемы нет - команда за последние пять лет дважды добиралась до финала.

17:15. Норвегия Латвия

Как и положено в последний день групповой стадии - стабильно есть одна игра, где не решается ничего. Латвия, в целом, может занести турнир себе в актив - большими отрезками команда играла мобильно и зрелищно, но для того, чтобы пробиться в плей-офф играть зрелищно нужно играть не отрезками, а целиком. Этого не было.

21:15. Швеция Россия

Сражение за первое место в группе В мы уже сравнили с противостоянием Никиты Кучерова и Уильяма Нюландера. Генеральный прогон перед четвертьфиналом. Важно показать оптимальную готовность к матчам на выбывание и постараться избежать травм. Ровно год назад мы уступили шведам в группе со счетом 1:3 и, как в последствии выяснилось, мы проиграли тогда будущим чемпионам мира. А сами остались без медалей.

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