Выведут ли шведы Россию на Германию? Спортивный анонс дня с ТВ-трансляциями - Советский спорт
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21 мая 2019 08:44Хоккей

Выведут ли шведы Россию на Германию? Спортивный анонс дня с ТВ-трансляциями

Во вторник в Словакии завершается групповой турнир чемпионата мира по хоккею, в Париже продолжится квалификация теннисного «Ролан Гаррос», а в США может определиться второй финалист Кубка Стэнли.

Все матчи заключительного тура хоккейного ЧМ-2019 покажет российское ТВ:

13.15 (мск)

Финляндия – Германия (трансляция - Матч! Игра)

Чехия – Швейцария (трансляция - Матч)

17.15 (мск)

Норвегия – Латвия (трансляция - Матч! Игра)

Словакия – Дания (трансляция - Матч)

21.15

Канада – США (трансляция - Матч)

Швеция – Россия (трансляция - Первый канал)

Все четвертьфиналисты турнира в Братиславе и Кошице уже известны (Финляндия, Канада, США, Германия, Россия, Швеция, Чехия, Швейцария), осталось определить итоговые места в группах и, соответственно, пары плей-офф. Чтобы занять первое место, россиянам достаточно довести матч против Швеции до овертайма. При этом существует минимальная вероятность, что наши опустятся даже на третье место: для этого чехи должны победить швейцарцев, а шведы разгромить Россию с разницей в четыре шайбы.

Если команда Ильи Воробьева, которая до этого выиграла 6 матчей из 6, все же удержит лидерство в группе В, то в 1/4 финала сыграет с четвертой сборной группы А, а ей, скорее всего, станет Германия. В этом случае мы увидим в плей-офф повторение финала Олимпиады-2018, в котором, напомним, наши победили немцев в овертайме благодаря голу Кирилла Капризова.

С 11.00 (мск) и до глубокого вечера в Париже будут проходить матчи первого из трех раундов квалификации «Ролан Гаррос» - крупнейшего теннисного турнира года на грунтовых кортах. Канал «Евроспорт 2» ведет трансляции с 13.00 до 17.00. Основная стадия парижского турнира Большого шлема стартует на следующей неделе. В число сеяных на «Ролан Гаррос»-2019 попали Карен Хачанов, Даниил Медведев и Дарья Касаткина.

В 14.30 (мск) канал «Евроспорт» начнет трансляцию очередного этапа престижной веломногодневки «Джиро Д’Италия».

Ночью по московскому времени, когда в России будет уже 22 мая, за океаном начнется шестой матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ «Сент-Луис» - «Сан-Хосе». Счет в противостоянии - 3-2 в пользу «Сент-Луиса», которому осталось одержать одну победу для выхода в финал Кубка Стэнли, куда ранее пробился «Бостон».

Начало трансляция из Сент-Луиса – в 3.05 (мск) на канале «Евроспорт».

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