Нюландер и Кучеров: лицом к лицу – уже сегодня!

Россия по-прежнему остается единственной командой турнира, не потерпевшей на чемпионате мира ни одного поражения и не потерявшей ни одного очка. Шесть матчей шесть побед. У шведов – пять побед на такой же дистанции. В обеих командах есть форварды, которые могут в одиночку решить судьбу поединка. Это Вильям Нюландер и Никита Кучеров.
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