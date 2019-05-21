Нюландер и Кучеров: лицом к лицу – уже сегодня! - Советский спорт
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21 мая 2019 15:30Хоккей

Нюландер и Кучеров: лицом к лицу – уже сегодня!

Два лучших бомбардира встретятся сегодня на льду чемпионата мира-2019. Их команды – Швеция и Россия сыграют за первое место в группе Б.

Россия по-прежнему остается единственной командой турнира, не потерпевшей на чемпионате мира ни одного поражения и не потерявшей ни одного очка. Шесть матчей шесть побед. У шведов – пять побед на такой же дистанции. В обеих командах есть форварды, которые могут в одиночку решить судьбу поединка. Это Вильям Нюландер и Никита Кучеров.

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