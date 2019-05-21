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ХоккейБезъязычный Алексей

Сегодня болейте за американцев! Иначе нам кранты в четвертьфинале

Объясняем полный расклад на заключительный тур группового этапа хоккейного ЧМ-2019, в котором осталось провести четыре матча.

С ФИННАМИ И ШВЕЙЦАРЦАМИ УЖЕ ВСЕ ПОНЯТНО

В первых сегодняшних матчах 7-го тура Финляндия неожиданно уступила немцам (2:4), а Чехия победила швейцарцев (5:4). Что это означает применительно к четвертьфиналам? Первое – что финны теперь точно займут в группе А второе место. Второе – швейцарцы в любом случае финишируют в группе В на четвертой строчке.

Дальше – интереснее.

От начинающихся в 17.15 по московскому времени матчей Норвегия – Латвия и Словакия – Дания не зависит ничего. Все эти команды сохранили прописку в элитном дивизионе, но заранее потеряли шансы на выход в плей-офф.

Остаются вечерние матчи с приставкой «супер» (начало – в 21.15): Канада – США в группе А и Швеция – Россия в группе. В них-то и определится соперник команды Ильи Воробьева по четвертьфиналу.

НЕ ПРОИГРАТЬ ШВЕДАМ ОТ «-3» И КРУПНЕЕ

От наших, по большому счету, уже ничего не зависит. Чтобы опуститься ниже первого места, мы должны проиграть шведам с разницей в три шайбы и более. Напомним, при равенстве очков учитываются показатели в личных встречах. В «закрутке» с этими командами у России разность шайб «+3» (3:0), у Чехии – «0» (5:5), у Швеции – «-3» (2:5). Поэтому только разгром от скандинавов сместит нас с первой строчки – причем сразу на третью (второе место россияне занять не могут).

Если исключить подобное развитие событий, то соперником россиян по четвертьфиналу станет четвертая команда группы А. Мы знаем, что это точно не финны. И не Канада – в случае поражения от американцев «кленовые листья» опередят Германию по личной встрече. На четвертом месте могут оказаться либо немцы либо американцы.

ДОЖДАТЬСЯ, ЧТОБЫ ШТАТЫ ХОТЯ БЫ ДОТЯНУЛИ ДО ОВЕРТАЙМА

Это зависит от исхода матча Канада – США, который, напомним, будет проходить параллельно с нашей игрой против шведов. Американцам, чтобы подняться с текущего четвертого места на третье, достаточно набрать очко (то есть довести встречу до овертайма). Тогда Штаты сравняются с Германией по очкам, но в очном поединке они немцев победили.

Резюме: если США не проиграют Канаде в основное время, то соперником России по четвертьфиналу станет Германия. В противном случае мы выйдем на куда более звездных американцев, чего, конечно, на столь ранней стадии не хотелось бы.

Разумеется, все сказанное в предыдущем абзаце справедливо при условии, что наши не проиграют шведам с разницей в три шайбы и больше. При реализации подобного сценария мы займем в группе В третье место и сразимся в четвертьфинале с Финляндией.

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Оставшиеся значимые матчи: Канада США, Швеция Россия.

Пары 1/4 финала на данный момент:

1-е место в группе А – Швейцария
2-е место в группе В – 3-е место в группе А
1-е место в группе В – 4-е место в группе А
Финляндия – 3-е место в группе В

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