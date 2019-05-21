Да, ломим! Российская дрим-тим раскромсала сборную Швеции - Советский спорт
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21 мая 2019 23:30ХоккейДомрачев Владислав

Да, ломим! Российская дрим-тим раскромсала сборную Швеции

Наши хоккеисты деклассировали «Тре Крунур» 7:4 и в четвертьфинале ЧМ-2019 встретятся со сборной США.

Шесть голов за второй период, первые шайбы на турнире Кирилла Капризова и Евгения Малкина, неотразимый бросок Александра Овечкина – сборная России вкатывается в плей-офф в отменном игровом тонусе.

Хороший матч, мы готовимся к плей-офф, где хоккей попроще, заявил после победы над швейцарцами защитник сборной России Никита Зайцев, который потом пообещал пару раз приложить своего одноклубника по «Торонто» Вильяма Нюландера, главную звезду «Тре Крунур».

Главный тренер сборной России Илья Воробьев за полчаса до стартового вбрасывания высказался в том же духе, напомнив, что мы атакующая команда и будем плясать от себя.

Шайбы в пустые латвийские и швейцарские ворота вкупе с поражением лидеров группы А финнов от немцев внесли сумятицу в турнирные расклады, до предела запутали ситуацию перед двумя заключительными встречами перед плей-офф.

Теоретически россияне могли занять даже третье место, если проиграли бы шведам 0:3, 1:4, 2:5 или с более крупным счетом. Но поражение даже в две шайбы оставляло бы наших на первом месте в группе В.

Конечно, в четвертьфинале хотелось бы получить соперника послабее, наверное, сборную Германию. Но как просчитать все варианты? В поддавки никто играть не станет.

Впрочем, российская история знает контрпример. На ЧМ-1994 в Италии наши в заключительном матче с группе с Канадой вели 1:0, как вдруг известный журналист Серж Ханли сообщил тренерскому штабу, что в случае победы в четвертьфинале придется встретится с чехами, а в случае поражения – с американцами. Выбор был сделан в пользу звездно-полосатых. На третий период у нас вышел запасной вратарь, канадцы забили три гола, выиграли 3:1. Накануне четвертьфинала из «Детройта» приехал Вячеслав Козлов. Чтобы на следующий день сенсационно уступить американцам 1:3. Залив горе, Козлов на собрании команды предъявил претензии главному тренеру Борису Михайлову, за что получил в челюсть от защитника Дмитрия Юшкевича. Такая вот печальная хоккейная арифметика.

До Копенгагена-2018 шведы считались нашими клиентами. Мы им не проигрывали с ЧМ-2004, одержав на этом отрезке 10 побед при одной ничьей. Но в столице Дании эта серию оборвалась. «Тре Крунур» выиграли у сборной России в заключительном матче группового этапа (1:3). В четвертьфинале наши стали жертвами канадцев (4:5 ОТ). Очень не хочется, чтобы история повторилась.

После первого периода легкая тревога усилилась. Шведы доминировали, насытив среднюю зону, они на корню гасили российские атаки, а с первым пасом у нас дружат далеко не все защитники.

К тому же мы наступили на старые грабли. Удаления в чужой зоне Андронова и Капризова никак не вытекали из логики. Бригады меньшинства сработали образцово-показательно, но кто вернет потраченные на оборону силы?

Еще повезло, что шведы ограничились лишь одним голом. Анисимов не сумел перевести игру в среднюю зону, и король пятачка Ландеског черенком клюшки переправил шайбу в сетку после наброса защитника и.

После перерыва наши преобразились, форчек силами двух игроков лишил соперников шайбы. И тут же выяснились проблемы «Тре Крунур» в обороне. Как и в матчах с чехами и латвийцами, «Тре Крунур» стали пропускать контратаки. Первая же из них привела к ответному голу. Анисимов неотразимо бросил в пустой угол.

Вскоре Дадонов показал, что играет в теннис ничуть не хуже Ландескога. В стиле знаменитого Бориса Беккера он в падении скорректировал полет шайбы. Тренерский челлендж заслуженный гол-красавец не аннулировал.

А что же Овечкин? Тренеры вернули к нему в звено Барабанова, блистательно убивавшего штрафное время в первом периоде. Даже мелькнула мысль – а не лучше ли было убрать Ови? Ответ последовали без промедления. Овечкин забил классический для себя гол. Сместившись слева в центр, с кистей вонзив шайбу в девятку. Напомнив, как он расправлялся с высоченным Маркстремом на Кубке мира-2016 в Торонто.

За Ови потянулся Капризов, которого словно по заказу вернули к «столичным». Кузнецов выскреб шайбу на вбрасывании, и московский армеец пальнул из-под клюшек и коньков. Не так эффектно, как в золотом матче финала Кубка Гагарина, но главное – эффективно. Вратарь не успел сложиться.

Григоренко обокрал Линдхлольма – 1:5, а через 30 секунд открыл личный голевой счет на турнире Малкин. Шесть голов за период – было и круче. На ЧМ-1981 в Швеции наши нокаутировали завоевавших серебро хозяев 13:1, выиграв вторую 20-минутку 6:0, а третью – 7:1. А на домашнем ЧМ-1973 сборная СССР забивала 6 и 9 безответных шайб андердогам – полякам (итоговый счет 20:0), а с западными немцами было 9:1 и 7:1 (итог 18:2).

При этом россияне ни разу за первые 40 минут борьбы не получали численное преимущество. В третьем периоде мы проверили бригады большинства. Им надо совершенствоваться.

Шведы и вратаря менять не стали. Бедолага Маркстрем на льду переживал этот позор. А Король Хенрик с ухмылкой наблюдал за разгромом с лавки.

Голы Нюландера, вновь возглавившего бомбардирскую гонку турнира, капитана Экмана-Ларссона и Клинберга стали слабым утешением для «Тре Крунур». Орлов ответил седьмой шайбой, а Кучеров и Капризов попали в штангу. Но пропускать четырежды и три раза – не дело. За это Васе вручили приз лучшему игроку матча.

В четвертьфинале сборная России ждет американцев. Есть уверенность, что все сложится для наших куда успешнее, чем на ЧМ-1994.

Швеция – Россия – 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)

Голы: 1:0 – Ландеског (Петтерссон, Петтерссон, 07:32), 1:1 – Анисимов (Гусев, Кучеров, 20:57), 1:2 – Дадонов (Сергачев, Кузнецов, 24:10), 1:3 – Овечкин (Малкин, Хафизуллин, 28:52), 1:4 – Капризов (Кузнецов,34:39), 1:5 – Григоренко (37:17), 1:6 – Малкин (Задоров, Дадонов, 37:47), 2:6 – Нюландер (Веннберг, 52:02), 2:7 – Орлов (Барабанов, Телегин, 52:57), 3:7 – Экман-Ларссон (Петтерссон, 56:22), 4:7 – Клингберг (Экман-Ларссон, Нюландер, 58:49, бол.)

Вратари: Маркстрем – Василевский
Броски: 37-34
Штраф: 12-6

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