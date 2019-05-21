Встретимся с США уже в четвертьфинале (ох, ну и расклад!) - Советский спорт
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21 мая 2019 23:45Хоккей

Встретимся с США уже в четвертьфинале (ох, ну и расклад!)

Стало известно, кто когда и с кем сыграет в четвертьфиналах на чемпионат мира.

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О возможной встрече в четвертьфинале России и США всерьез заговорили еще несколько дней назад. Мало кто сомневался, что команда Ильи Воробьева займет первое место в своей группе. Но в то, что американцы окажутся четвертыми в своей восьмерке – не верилось до конца.

США никак не могут найти свою игру, тогда как у России есть два отличных вратаря, а также супертройка Артема Анисимова, в которой зажигают Никита Гусев и Никита Кучеров. Пока не видно, чтобы кто-то мог остановить их на этом турнире.

Россия выглядит монолитнее и сыграннее. Она практически не допускает провалов по ходу матчей. Американцы этим похвастаться не могут. Если США вдруг не преобразятся, то россияне должны одержать уверенную победу.

Прогноз: победа России

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Канада на групповом этапе доказала, что способна бороться за самые высокие места на любом турнире. Да, у кленовых не самый сильный состав, но они сумели стать первыми в группе с США и Финляндией. Канадцы добавляли по ходу турнира и к плей-офф вышли на проектную мощность.

Другое дело, что Швейцария традиционно дает бой Канаде. Швейцарцы прекрасно знают, как будет действовать соперник, поскольку в чемпионате этой страны преимущественно играют в североамериканский хоккей. Швейцария способна доставить трудности Канаде, но для победы этого не хватит.

Прогноз: победа Канады

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Пара, в которой победителя предсказать очень сложно. До турнира любой бы сказал, что победит Швеция, поскольку в ее составе много звезд первой величины. Но не все так просто. Финляндия по-хорошему удивила на этом турнире. От участия в чемпионате мира отказались почти все топовые финские игроки НХЛ, но у команды Юкки Ялонена нашлась новая звезда – Каапо Какко. Есть ощущение, что 18-летний форвард может вновь удивить.

Другое дело, что состав Швеции и правда забит звездами. Здесь и великий Хенрик Лундквист, и один из лучших бомбардиров турнира Вильям Нюландер, и топовые защитники НХЛ Джон Клинберг и Оливер Экман-Ларссон. За Тре крунур говорят мощь и опыт. Эти хоккеисты не должны упустить своего.

Прогноз: победа Швеции

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Самая предсказуемая пара. Немцы – молодцы, сумели уйти с последнего места в группе, обойдя США, но на этом, как кажется, геройства закончились. Безусловно, у Германии есть козырь в лице Лео Драйзайтля, а также сплоченная команда, но этого мало, чтобы обыграть топ-сборную.

Тем более, Чехия здорово смотрелась в своей группе и проиграла только один матч – непобедимой России. Швецию, например, чехи уничтожили 5:2. У них есть несколько звезд в составе, которые обязательно помогут ей пройти дальше. Германии будет сложно сдержать Якуба Ворачека, Дмитрия Яшкина и Михаэля Фролика. Да и Доминик Кубалик с Яном Коваржем – это тоже серьезная сила.

Прогноз: победа Чехии

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