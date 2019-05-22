Гол Овечкина и фиаско США. Итоги последнего дня группового этапа Россия обыграла Швецию, а Канада оказалась сильнее США.

Победа дня. Россия прошла без поражений групповой этап

Швеция – самый серьезный соперник россиян на групповом этапе. Это было понятно еще до турнира. И очень хорошо, что игра с «Тре Крунур» случилась в самой концовке первого этапа чемпионата мира. Шведы показали команде Илье Воробьева, как против нее будут играть в плей-офф.

Первый период и вовсе остался за соперником. Швеция была активнее, чаще бросала по воротам Андрея Василевского и в целом контролировала ход игры. Гол Габриэля Ландескога абсолютно вытекал из логики матча. Повезло, что Россия не пропустила еще.

Но как же преобразилась сборная во второй двадцатиминутке. Действующие чемпионы мира были смяты атакой россиян. Очередные очки набрал Никита Кучеров, но мы отметим голы Александра Овечкина и Кирилла Капризова. Голам форварда «Вашингтона» в России всегда рады, а для нападающего ЦСКА – это первый гол на турнире.

Во втором периоде Россия забросила шесть шайб и сняла все вопросы о победителе. Команда Воробьева не проиграла ни одного матча в группе и заняла первое место.

Битва дня. Канада обыграла США

Матч Канады против США ждали не меньше, чем поединок России и Швеции. Даже странно, что организаторы ЧМ поставили эти встречи на одно время, ведь изначально было понятно, что нас ждут игры топ-соперников.

Многие до матча ставили на американцев. И состав у них посильнее, и желание обыграть соседей очень высокое. В очередной раз Канада показала, что с ней стоит считаться на любом турнире. Это была образцовая игра кленовых, в которой подтащил вратарь Мэтт Мюррей, а также хорошо сработала атака.

Американцы ничего не сумели поделать с соперником во втором периоде. Канада лучше использовала фактор дальней скамейки. Иногда США подолгу не могли выйти из зоны. Поражение штатов – закономерное. Тем более, американцы допускали детские ошибки. Сморите сами.

Сенсация дня. Германия не пустила финнов на первое место в группе

Финляндия очень ровно и сильно провела групповой этап. Суоми по праву занимали первое место в группе А после шести встреч. Мало кто верил в то, что Германия сможет помешать команде Юкке Ялонена остаться лидером.

Вся разница между немцами и финнами в этом матче заключалась в том, что у Германии есть Леон Драйзайтль. Два периода на льду была равная игра, в которой, казалось, финны могут в любой момент прибавить. Собственно, от них этого и ждали. Но случилось все иначе.

В третьем периоде дубль оформил Драйзайтль и принес немцам важную победу. Они избежали встречи с Россией на стадии четвертьфинала.

Гордость дня. Словакия и Латвия напоследок хлопнули дверью

И Латвия, и Словакия оставили на этом турнире очень приятное впечатление. Но обе сборные проиграли ключевые матчи и остались без плей-офф. Это было понятно еще до последнего тура. Но как же здорово, что обе команды решили играть в хоккей до конца.

Словакии было сложнее. Дания неожиданно уперлась и затащила хозяев турнира в овертайм. Но словаки виноваты в этом сами. Они упустили много моментов, а в третьем периоде зачем-то начали удаляться. У них набралось 10 минут штрафа. Даже такая команда, как Дания, сумела этим воспользоваться. Но словаки все равно порадовали своих болельщиков, выиграв по буллитам.

Латыши же без особых проблем расправились с Норвегией. Команда Боба Хартли показала отличный хоккей и закончила ЧМ на хорошей ноте.

Результаты дня

Финляндия – Германия – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Чехия – Швейцария – 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

Норвегия – Латвия – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Словакия – Дания – 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Канада – США – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Швеция – Россия – 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)