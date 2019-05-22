В США собрались звезды, но там не видно команды. Все о будущем сопернике России Американцы ехали на чемпионат мира в статусе главных фаворитов, но на групповом этапе разочаровали.

КАК ИГРАЛИ В ГРУППЕ

США на чемпионате мира попали в группу А с Канадой, Финляндией, Словакией, Германией, Данией, Великобританией и Францией. Топ-соперником до начала ЧМ виделась только Канада, в составе которой практически нет звезд первой величины. Финны также привезли слабый состав на турнир, а Словакию и Германию всерьез никто не рассматривал в качестве реальных противников звездно-полосатым.

На деле же получилось все не так, как предсказывали эксперты и журналисты. США уверенно провели лишь две встречи. Франция и Дания были биты с одинаковым счетом 7:1. Но это не те сборные, по игре с которыми нужно делать выводы. При этом американцы испытали проблемы с Великобританией (6:3). Крупный успех не должен никого смущать. Половину матча британцы играли с США вничью.

Была также трудная победа над Финляндией. Суоми в том матча владели преимуществом, но умудрились закончить основное время встречи вничью. В овертайме американцы оказались удачливее.

Наконец, США потерпели поражение от Словакии (1:4) и Канады (0:3). Итог: 14 очков и четвертое место в группе. Словом, у американцев возникло море проблем по ходу группового этапа.

США НЕ ПОКАЗАЛИ ИГРУ ФАВОРИТА

Джонни Годро, Дилан Ларкин, Алекс ДеБринкат, Патрик Кейн, Райан Сутер, Джек Айкел, Зак Веренски, Джеймс Ван Римсдайк – по именам сборная США выглядит просто фантастически. Здесь и опытные игроки со статусом звезды межгалактического масштаба, и талантливая молодежь, и те, кто станет главными игроками НХЛ через пару лет. Этот состав Америки называли самым сильным в истории чемпионатов мира.

Все эксперты и специалисты предрекали США уверенное первое место в своей группе. И дело не только в убойном составе американцев. Мало кто верил, что канадцы и финны смогут обойти парней Джеффа Блэшилла.

Но США умудрились проиграть в своем первом же матче на турнире. Весь мир увидел, что в этой команде нет взаимопонимания. Звезды тянули одеяло на себя, а некоторые из них оказались плохо готовы физически к этому турниру. И словаки, и немцы, и финны, и канадцы периодически играли намного быстрее американцев. США с трудом прибавляли в скорости по ходу встречи – всегда находились те, кто тащил команду вниз.

Неразбериха в обороне – еще один фактор плохого выступления Америки на групповом этапе. Ноль – именно столько «сухих» матчей у вратарей США. Они умудрились пропустить три шайбы даже от британцев. В поединках с сильными соперниками американцев постоянно наказывали за многочисленные ошибки. Типичный пример: сложно объяснить, что делала оборона США в этот момент.

ИГРОКИ США СЛАБО ДЕЙСТВУЮТ НА ТОЧКЕ

Игра США на точке вбрасывания – еще одна проблема. Только дважды они оказались сильнее в этом компоненте – в матчах с Францией и Великобританией. В остальных же встречах соперники выигрывали единоборства на точке практически в одну калитку. Любой тренер вам скажет, что игра на вбрасываниях – не мелочь, от этого компонента зависит очень многое.

Еще бросилось в глаза, что США не любят силовую борьбу. Они с трудом выбираются из углов, теряют шайбу после силовых приемов и вообще стараются избегать контактов с соперником. Возможно, у США есть проблема с мотивацией. Иначе сложно объяснить тот факт, что североамериканская команда не хочет втыкаться в соперников и бежит от борьбы.

У США МОЛЧИТ ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

Лидером этой команды должен был стать Патрик Кейн. Это лучший игрок США за последние 10 лет. Но в его активе всего две шайбы – в ворота Франции и Великобритании. Хотя от форварда «Чикаго» ждали голов в матчах с более сильными соперниками.

У Кейна пока все плохо не только в завершении атак. Он не может найти взаимопонимание с партнерами. Это проблема для Блэшилла. Трудности Кейна напоминают ситуацию Александра Овечкина, но российский снайпер к концу группового этапа все же начал забивать.

Вряд ли у Кейна есть какая-либо травма – тогда бы он попросту не поехал на чемпионат мира. Возможно, тренерский штаб не знает, как использовать этого нападающего. Но в такую теорию верится с трудом, поскольку Кейн – один из самых разносторонних форвардов мира. Вероятно, проблема в самом Патрике, который никак не может заставить себя играть как настоящий лидер.

РОССИИ ВСЕ РАВНО СТОИТ ПОБАИВАТЬСЯ АМЕРИКИ

Но это не значит, Россия обязательно легко пройдет в полуфинал. Тренерский штаб, эксперты, журналисты могут лишь догадываться, в чем именно причина такой блеклой игры штатов на этом турнире.

Если проблема действительно только в мотивации, то этот вопрос уже не стоит на повестке дня. Сложно поверить, что США не хотят обыграть Россию с Овечкиным, Никитой Кучеровым и другими звездами в составе. Америка вполне может настроиться и дать бой команде Ильи Воробьева.

Игровые проблемы Блэшиллу будет исправить сложнее. Слишком мало времени – это нужно было делать по ходу группового этапа. России же в любом случае не стоит недооценивать соперника, в составе которого есть столько мастеров высокого уровня.