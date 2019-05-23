От позора Лейк-Плэсида до триумфа в Праге. Все о противостоянии России и США

«ЧУДО НА ЛЬДУ»

Последнее свидание российской и американской сборной состоялось в олимпийском Пхенчхане. 17 февраля 2018 года наши одолели звездно-полосатых 4:0 в группе благодаря дублям Прохоркина и Ковальчука. 11 игроков из того состава ныне в Братиславе.

А в США до сих пор помнят «Чудо на льду» – победу американских студентов над могучей сборной СССР на Олимпиаде-80 в Лейк-Плэсиде (4:3), замену Третьяка на последней секунде первого периода. Этот успех занял почетное место в рейтинге исторических событий в США, стоит в одном ряду с открытием Колумбом Америки и убийством президента Кеннеди. Виктор Тихонов тогда мог не только лишиться поста старшего тренера сборной, но и партбилета (что в те времена было гораздо хуже отставки).

Но вернемся в новую историю. Поражение от американцев в группе на ЧМ-2017 заставило сборную России переехать на четвертьфинал из Кельна в Париж. Наши трижды вели в счете, но уступили 3:5. Годро, Айкел и Ларкин (они и теперь в составе) хорошенько потрепали нервы Василевскому, Кучерову, Гусеву, Кузнецову, Гаврикову, Андронову, Телегину, Дадонову, Плотникову, Барабанову. Но те не в обиде. Прокатились в столицу Франции, где многие до этого не были…

ОВИ И ДЖИНО ПОМНЯТ ПРАГУ, А ВАСИЛЕВСКИЙ – МИНСК

На ЧМ-2015 наши дважды сыграли с американцами. В Остраве уступили 2:4, но в Праге взяли реванш 4:0. Тот полуфинал стал бенефисом Бобровского. До середины третьего периода он сохранял нас в игре, тащил и тащил. Казалось, еще чуть-чуть, и звездно-полосатые распечатают ворота. Сухое равновесие нарушил Мозякин, игравший в звене Малкина. Соперники в момент рассыпались. Вторую им положил Овечкин, едва прибывший на чемпионат мира. А Кузнецова, несмотря на его прорывной сезон в «Вашингтоне», не позвали, чем сильно обидели. Итог 4:0 не отражает перевеса американцев, которые перебросали победителей 35-30. В финале, правда, наши попали под канадцев – 1:6, но эта другая история.

История, напомнившая четвертьфинальное противостояние Россия – США на ЧМ-2013.

В группе мы одолели звездно-полосатых, но то, что произошло потом, ни в какие ворота не лезет. 3:8 – с таким позорным счетом была разбита сборная Билялетдинова. Не помогли ей ни Ковальчук, ни прибывший из-за океана Овечкин. Александр вышел с трещиной в ноге и забил.

А у олимпийского тренера Билла начались брожения и шатания. Чем все закончилось в Сочи-2014 – хорошо известно. На домашней Олимпиаде наши проиграли звездно-полосатым в группе (2:3 бул.) на глазах Президента России. Для которого Оши устроил буллитное шоу.

В Минске-2014 сборная Знарка взяла убедительный реванш 6:1. Шоу тогда устроил вратарь-ветеран Томас, пропустив к 32-й минуте пять шайб. А в противоположных воротах блистал Василевский, для которого этот матч стал премьерой на чемпионатах мира.

КАК СОЛОГУБОВ ПОМОГ АМЕРИКАНЦАМ

На Олимпиаде-1960 в Скво-Вэлли сборная СССР заняла только третье место. А золото завоевали американцы. Это была сенсация. В историю вошел матч США – Чехословакия в финальном раунде. После двух периодов хозяева уступали 3:4. Им явно не хватало свежести. Поражение американцев оставляло нас без медалей. И тогда во втором перерыве капитан советской команды Сологубов пошел к раздевалке звездно-полосатых и посоветовал им воспользоваться кислородными баллонами. Они так и поступили и в третьем периоде накидали шесть безответных шайб. Американцы победили 9:4 и открыли для нас дорогу к бронзе. Чехословацкая сторона была крайне недовольна поступком Сологубова, разразился дипломатический скандал. Но тогда хоккеисты сборных СССР и США дружили, а нашего капитана-фронтовика американцы очень уважали.

Не без скандала прошел и Кубок мира-1996, где состоялась премьера российской дримтим. Будущие победители турнира американцы ее дважды обыграли с одинаковым счетом 5:2. Могильный завил главному тренеру Михайлову, что забивать начнет в октябре, когда стартует сезон в НХЛ. Наш наставник забанил вратаря Хабибулина, сделав ставку на героя золотого ЧМ-1993 Трефилова. Команда состояла из группировок – участник тех событий Жамнов не даст соврать. Не смог сыграть на турнире Буре-старший, которому американец Лич в выставочном матче отбил почку.

ПОБЕДНЫЙ ГОЛ МЯГКИМ МЕСТОМ

В олимпийском Солт-Лейк-Сити-2002 сборная России под руководством Фетисова уступила хозяевам в полуфинале 2:3. Два периода наши не вылезали из зоны и безнадежно горели 0:3. В начале третьего две шайбы отквитали. И, казалось, Самсонов сравнял счет. Но судья Маккрири не увидел гол-фантом и отказался идти в «кино». До сих идут споры – побывала шайба в воротах Рихтера или нет.

На Кубке мира-2004 наши дважды встретились со звездно-полосатыми. В группе мы их красиво победили 3:1, но в четвертьфинал превратился в бенефис Ткачука, оформившего покер. Сборная СССР с юным Овечкиным уступила 3:5.

А еще был черный для нас четвертьфинал с американцами на ЧМ-1994. Мы тогда их выбрали в качестве соперника и проиграли 1:3. Несмотря на подкрепление из «Детройта» в лице Вячеслава Козлова.

Так что сборная США для нас – исторически неудобный соперник. Овечкину, Малкину, Кучерову надо ухо держать востро.

И чтобы закончить заметку на позитиве, напомню упорный полуфинал ЧМ-2009, в котором победу над американцами 3:2 принесла шайба Горовикова на предпоследней минуте третьего периода, забитая… мягким местом.