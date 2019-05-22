С канадцами до финала Россия не сыграет! И с чехами – тоже. Объясняем новые правила плей-офф ЧМ-2019 по хоккею.

Во вторник на турнире в Братиславе были сформированы четвертьфинальные пары: Россия – США, Канада – Швейцария, Финляндия – Швеция, Чехия – Германия. Однако привычной «сетки» плей-офф в этом году нет. Пары полуфиналистов будут сеяться заново – на основании результатов группового этапа. Первый номер «посева» сыграет с четвертым, второй – с третьим.

Каким образом будут присваиваться эти номера? Первый показатель – место в группе, второй – набранные очки, третий – разность шайб. Вот как этот рейтинг выглядит сейчас, перед стартом плей-офф.

ПОСЕВ УЧАСТНИКОВ ПЛЕЙ-ОФФ

1. Россия (1-е место, 21 очко)

2. Канада (1-е место, 18 очков)

3. Чехия (2-е место, 18 очков)

4. Финляндия (2-е место, 16 очков)

5. Швеция (3-е место, 15 очков, «+20»)

6. Германия (3-е место, 15 очков, «+0»)

7. США (4-е место, 14 очков)

8. Швейцария (4-е место, 12 очков)

Как вы понимаете, сценариев дальнейшего развития событий множество. Однако не будем же прикидывать пары полуфиналистов на случай поражения России от США. Тогда турнир для нас потеряет всякий смысл. А вот перечислить различные варианты пар 1/2 финала, если россияне пройдут американцев, очень даже любопытно.

Главный вывод – ни с Канадой, ни с Чехией команда Ильи Воробьева в следующем раунде не сыграет. Соответственно, остаются четыре возможных соперника россиян по полуфиналу – Швейцария, Финляндия, Швеция и Германия.

Наиболее вероятна встреча с финнами или шведами (для этого надо, чтобы Канада и Чехия реализовали свой статус фаворитов в четвертьфиналах против Швейцарии и Германии). Впрочем, зачем прикидывать шансы? Легче перечислить все возможные наборы пар полуфиналистов. Они перед вами.

ВАРИАНТЫ ПОЛУФИНАЛОВ (при условии, что Россия победит в четвертьфинале США)

1-й ВАРИАНТ

Полуфинал 1: РОССИЯ – Швейцария

Полуфинал 2: Чехия – Финляндия или Чехия – Швеция или Финляндия – Германия или Германия – Швеция

2-й ВАРИАНТ

Полуфинал 1: РОССИЯ – Финляндия

Полуфинал 2: Канада – Чехия

3-й ВАРИАНТ

Полуфинал 1: РОССИЯ – Швеция

Полуфинал 2: Канада – Чехия

4-й ВАРИАНТ

Полуфинал 1: РОССИЯ – Германия

Полуфинал 2: Канада – Финляндия или Канада – Швеция

Напомним, что четвертьфинал Россия – США начнется 23 мая в Братиславе в 17.15 по московскому времени. До этого наши выиграли на турнире 7 матчей из 7.