«1/4 финала – это жизнь или смерть». Вячеслав Быков – о матче Россия – США Знаменитый тренер, дважды приводивший сборную России к золотым медалям ЧМ, оценил выступление нашей команды на групповой стадии и поделился ожиданиями от стартующего сегодня плей-офф.

– Семь матчей – семь уверенных и красивых побед, но все равно у многих болельщиков есть какое-то чувство настороженности перед стартом плей-офф. Мы отвыкли, что наша сборная может быть самой сильной?

– По составу наша команда точно фаворит, поэтому от нее очень многого ждут. И она уже доказала, что болельщики и специалисты вправе рассчитывать на хороший результат. Настороженность же может идти только от желания не сглазить.

– Наверное, не совсем привычно, что мы только с Латвией выиграли с разницей в две шайбы, а шведов и чехов, не говоря уж об аутсайдерах, побеждали крупнее.

– Я тоже считаю, что лучше перестраховаться в своих оценках и избежать любой недооценки. Выступили мы на предварительном этапе неплохо, шли по нарастающей, последние репетиции полезно провели, выявив, что подчистить. Думаю, готовы побеждать американцев в четвертьфинале. Команда у них неплохая, молодая и талантливая, много хороших, перспективных, одаренных игроков. Вряд ли к ним отнесутся несерьезно.

– Тем более есть же устойчивое мнение, что в плей-офф все преображаются, про канадцев и США вообще говорят, мол, у них в крови только игры на вылет.

– Это все домыслы и выдумки. Сейчас во всех ведущих сборных полно представителей НХЛ, которые немало отыграли в плей-офф Кубка Стэнли. Игры на вылет действительно другие по накалу, но преображаются в них все команды, и наша тоже. Четвертьфинал – это жизнь или смерть. Один из самых важных и сложных матчей на турнире. Каждый включит свои дополнительные ресурсы. Игроки и тренеры прекрасно понимают, что цена ошибки, цена голевого момента возрастает в несколько раз, поэтому концентрация становится соответствующей.

«ЗДОРОВО, ЧТО СБОРНАЯ НЕ ОТКАТЫВАЕТСЯ»

– Создается ощущение, что роль Ильи Воробьева принижается звездностью состава команды.

– Тех, кто говорит, что такому составу и тренер не нужен, я бы назвал доброжелателями в кавычках. Только некомпетентный человек будет принижать роль тренера или того или иного игрока. Любой коллектив требует большой работы от тренера. Создать атмосферу, в которой будет достигаться результат, очень непросто. И роль тренера в этом очень важна, и только возрастает, когда в команде много звездных, статусных игроков. Задача – дать каждому раскрыть свой потенциал и молодому, и ветерану, и среднему поколению.

– Вашим кредо всегда было – все четыре звена, играющие в атаку. Получаете удовольствие от стиля нашей сборной?

– Мы в свое время пропагандировали, пробовали развивать тотальный хоккей, где нет четкого распределения на чеккеров и атакующих линий. Сейчас развитие игры еще больше идет в сторону такого стиля. Жаль, когда мы говорили об этом, не все воспринимали правильно, но время показало, что наш прогноз был верным. Поэтому действительно приятно видеть, что сборная не откатывается и ожидает, а играет активно. Хотя защитные схемы, конечно, тоже есть. Наши хоккеисты мобильны, хорошо катаются вне зависимости от габаритов, лучше готовы психологически – это здорово и интересно.

«ВСЕ ВЫПОЛНЯЮТ СВОЮ РОЛЬ И ГОРДЯТСЯ ЭТИМ»

– У вас есть любимое сочетание в нашей сборной?

– Все хвалят связку Кучеров – Гусев, и мне тоже очень приятно смотреть за этими ребятами. Анисимов отлично дополняет эту пару. Но я не сторонник кого-то выделять или принижать. В сборной от каждого приглашенного свои ожидания. Хоккеист должен принять эти условия, выполнять ту работу, которую тренеры ждут, тогда будет результат. Но не у всех роль заметная – кто-то в большинстве, кто-то в меньшинстве выходит. У нас видно, что все свои роли выполняют и гордятся этим. Это очень важно

– Может ли стать проблемой, что нашей сборной не приходилось терпеть в нервных концовках, когда на твоих воротах висят, или такой навык не нужно наигрывать?

– Ну что поделать, не специально же такие ситуации создавать в концовках. Но непростых отрезков хватало. Посмотрите первый период со Швецией, соперник очень плотно играл. Да и мы сами были на тяжелых ногах, но смогли же добавить в движении, внести коррективы по тактике: стали разбивать оборону соперника, расширять пространство за счет катания. А для такого изменения по ходу матча и требовалось преодолевать, тренерам искать, а игрокам воплощать. У нас очень опытная команда. Почти все игроки прошли огонь, воду, медные трубы и знают, как нужно готовиться. А тем более, преодолевать и терпеть.