«1/4 финала – это жизнь или смерть». Вячеслав Быков – о матче Россия – США - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 мая 2019 09:00ХоккейАртамонов Антон

«1/4 финала – это жизнь или смерть». Вячеслав Быков – о матче Россия – США

Знаменитый тренер, дважды приводивший сборную России к золотым медалям ЧМ, оценил выступление нашей команды на групповой стадии и поделился ожиданиями от стартующего сегодня плей-офф.

20190521_45405

– Семь матчей – семь уверенных и красивых побед, но все равно у многих болельщиков есть какое-то чувство настороженности перед стартом плей-офф. Мы отвыкли, что наша сборная может быть самой сильной?
– По составу наша команда точно фаворит, поэтому от нее очень многого ждут. И она уже доказала, что болельщики и специалисты вправе рассчитывать на хороший результат. Настороженность же может идти только от желания не сглазить.

– Наверное, не совсем привычно, что мы только с Латвией выиграли с разницей в две шайбы, а шведов и чехов, не говоря уж об аутсайдерах, побеждали крупнее.
– Я тоже считаю, что лучше перестраховаться в своих оценках и избежать любой недооценки. Выступили мы на предварительном этапе неплохо, шли по нарастающей, последние репетиции полезно провели, выявив, что подчистить. Думаю, готовы побеждать американцев в четвертьфинале. Команда у них неплохая, молодая и талантливая, много хороших, перспективных, одаренных игроков. Вряд ли к ним отнесутся несерьезно.

– Тем более есть же устойчивое мнение, что в плей-офф все преображаются, про канадцев и США вообще говорят, мол, у них в крови только игры на вылет.
– Это все домыслы и выдумки. Сейчас во всех ведущих сборных полно представителей НХЛ, которые немало отыграли в плей-офф Кубка Стэнли. Игры на вылет действительно другие по накалу, но преображаются в них все команды, и наша тоже. Четвертьфинал – это жизнь или смерть. Один из самых важных и сложных матчей на турнире. Каждый включит свои дополнительные ресурсы. Игроки и тренеры прекрасно понимают, что цена ошибки, цена голевого момента возрастает в несколько раз, поэтому концентрация становится соответствующей.

«ЗДОРОВО, ЧТО СБОРНАЯ НЕ ОТКАТЫВАЕТСЯ»

20190521_45262

– Создается ощущение, что роль Ильи Воробьева принижается звездностью состава команды.
– Тех, кто говорит, что такому составу и тренер не нужен, я бы назвал доброжелателями в кавычках. Только некомпетентный человек будет принижать роль тренера или того или иного игрока. Любой коллектив требует большой работы от тренера. Создать атмосферу, в которой будет достигаться результат, очень непросто. И роль тренера в этом очень важна, и только возрастает, когда в команде много звездных, статусных игроков. Задача – дать каждому раскрыть свой потенциал и молодому, и ветерану, и среднему поколению.

– Вашим кредо всегда было – все четыре звена, играющие в атаку. Получаете удовольствие от стиля нашей сборной?
– Мы в свое время пропагандировали, пробовали развивать тотальный хоккей, где нет четкого распределения на чеккеров и атакующих линий. Сейчас развитие игры еще больше идет в сторону такого стиля. Жаль, когда мы говорили об этом, не все воспринимали правильно, но время показало, что наш прогноз был верным. Поэтому действительно приятно видеть, что сборная не откатывается и ожидает, а играет активно. Хотя защитные схемы, конечно, тоже есть. Наши хоккеисты мобильны, хорошо катаются вне зависимости от габаритов, лучше готовы психологически – это здорово и интересно.

«ВСЕ ВЫПОЛНЯЮТ СВОЮ РОЛЬ И ГОРДЯТСЯ ЭТИМ»

20190519_37085

– У вас есть любимое сочетание в нашей сборной?
– Все хвалят связку Кучеров Гусев, и мне тоже очень приятно смотреть за этими ребятами. Анисимов отлично дополняет эту пару. Но я не сторонник кого-то выделять или принижать. В сборной от каждого приглашенного свои ожидания. Хоккеист должен принять эти условия, выполнять ту работу, которую тренеры ждут, тогда будет результат. Но не у всех роль заметная – кто-то в большинстве, кто-то в меньшинстве выходит. У нас видно, что все свои роли выполняют и гордятся этим. Это очень важно

– Может ли стать проблемой, что нашей сборной не приходилось терпеть в нервных концовках, когда на твоих воротах висят, или такой навык не нужно наигрывать?
– Ну что поделать, не специально же такие ситуации создавать в концовках. Но непростых отрезков хватало. Посмотрите первый период со Швецией, соперник очень плотно играл. Да и мы сами были на тяжелых ногах, но смогли же добавить в движении, внести коррективы по тактике: стали разбивать оборону соперника, расширять пространство за счет катания. А для такого изменения по ходу матча и требовалось преодолевать, тренерам искать, а игрокам воплощать. У нас очень опытная команда. Почти все игроки прошли огонь, воду, медные трубы и знают, как нужно готовиться. А тем более, преодолевать и терпеть.

21/05 23:30Хоккей
Да, ломим! Российская дримтим раскромсала сборную ШвецииНаши хоккеисты деклассировали «Тре Крунур» 7:4 и в четвертьфинале ЧМ-2019 встретятся со сборной США.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
22/05 14:00Футбол
Денис Бояринцев: Испытывал трепет, садясь за один стол с АленичевымБывший полузащитник «Рубина», «Спартака» и сборной России, а ныне – главный тренер ивановского «Текстильщика» рассказал о том, как играл против молодого Криштиану Роналду, вспомнил аварию, которая изменила его жизнь, и поделился ожиданиями от финала Кубка России.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
22/05 10:00Футбол
Илья Жигулев: Конфликт вокруг храма в Екатеринбурге «Уралу» не помехаСегодня в Самаре пройдет финал Кубка России «Локомотив» – «Урал». В составах обеих команд есть только один участник прошлогоднего кубкового финала, с которым мы и связались накануне игры.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
21/05 23:45Хоккей
Теперь - США! Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мираСтало известно, кто когда и с кем сыграет в четвертьфиналах на чемпионат мира.
22/05 21:45Хоккей
В США собрались звезды, но там не видно команды. Все о будущем сопернике РоссииАмериканцы ехали на чемпионат мира в статусе главных фаворитов, но на групповом этапе разочаровали.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
22/05 14:30Хоккей
Да, это «Красная машина». Но гонка только начинается!Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о грандиозной победе сборной России над шведами.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
23/05 07:00Хоккей
Россия – США и еще три битвы первого дня плей-оффВ Братиславе и Кошице стартуют четвертьфиналы. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию анонс важнейшего игрового дня.
22/05 12:15Футбол
О счастье Калачева, миттельшпиле и барочности. Колонка Отара КушанашвилиИзвестный шоумен – о полузащитнике «Ростова» Тимофее Калачеве, который завершил карьеру.
Новости
09:55 Футбол Сесар Луис Менотти: Месси счастлив играть за сборную Аргентины
09:51 Футбол Бекхэм приехал на тренировку «Тоттенхэма» (фото)
09:38 Теннис Федерер оправился от травмы ноги
09:34 Футбол Кейн и Вертонген вернулись в общую группу «Тоттенхэма» перед финалом Лиги чемпионов
09:26 Футбол Директор «Арсенала» объяснил, почему клуб отказался от продления контракта с Рэмзи
09:10 Футбол Вячеслав Колосков: 48 команд на чемпионате мира – это глупость в принципиальном плане
09:04 Футбол Левандовски: Сане может повести «Баварию» к вершинам, у него огромный потенциал
09:02 Футбол Эскриба продлил контракт с «Сельтой»
08:59 Баскетбол Центровой «Финикса» арестован за хранение марихуаны
08:36 Футбол СМИ: Мозес может стать игроком «Интера» по инициативе Конте
08:31 Бокс Каллум Смит: Ухвачусь за возможность провести бой с Альваресом
08:18 Футбол Робин ван Перси: Желаю «Арсеналу» выиграть чемпионский титул
08:10 Хоккей Сегодня сборная России сыграет в четвертьфинале ЧМХ-2019 с командой США
07:19 Футбол Леонарду Жардим: Мы должны одержать победу над «Ниццей»
07:15 Футбол Гилерме: С вратарской точки зрения матч с «Уралом» был сложным
07:12 Футбол Терри может стать главным тренером «Мидлсбро»
06:26 Футбол Александр Бубнов: Победа «Локомотива» в Кубке – хорошая клубная традиция
06:22 Футбол Кирай завершает спортивную карьеру
06:17 Футбол Симоне Индзаги может стать главным тренером «Милана»
01:49 Хоккей Габриэль Ландеског: Мы извлекли серьезный урок из поражения сборной России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика