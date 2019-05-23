Овечкин и Кучеров побили рекорд… Загитовой. Как Россия смотрит ЧМ-2019? - Советский спорт
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23 мая 2019 13:46ХоккейТигай Лев

Овечкин и Кучеров побили рекорд… Загитовой. Как Россия смотрит ЧМ-2019?

Опубликованы ТВ-рейтинги прошлой недели. Список лидеров года среди спортивных трансляций возглавил матч чемпионата мира Россия - Чехия.

Таким образом, хоккеисты потеснили с первого места наших фигуристок - точнее, женскую произвольную программу на январском ЧЕ, завершившуюся победным дублем Софьи Самодуровой и Алины Загитовой. Их рекорд года, простоявший три с лишним месяца, превзойден почти в полтора раза.

Спортивные трансляции с наибольшим рейтингом на российском ТВ за 2019 год (по 19 мая)

Вид спорта

Событие

Канал

Дата

Рейтинг

Доля

1

Хоккей

ЧМ. Россия – Чехия

Первый

13.05

4,9

21,3

2

Фигурное

катание

ЧЕ. Женщины.

Произвольная программа

Первый

25.01

3,4

10,9

3

Биатлон

КМ. Эстафета. Мужчины

Матч ТВ

13.01

3,3

10,9

4

Футбол

ЧЕ-2020. Казахстан – Россия

Матч ТВ

24.03

3,0

9,8

5

Футбол

ЧЕ-2020. Бельгия – Россия

Первый

21.03

2,8

14,4

6

Биатлон

ЧМ. Масс-старт. Женщины

Первый

17.03

2,7

11,0

7

Хоккей

ЧМ. Россия – Норвегия

Первый

10.05

2,6

12,8

8

Биатлон

ЧМ. Гонка преследования. Мужчины

Первый

10.03

2,6

8,6

9

Фигурное

катание

ЧМ. Женщины.

Произвольная программа

Первый

22.03

2,5

15,1

10

Фигурное

катание

ЧЕ. Мужчины.

Произвольная программа

Первый

26.01

2,5

10,9

Также в первую десятку-2019 вошел стартовый матч наших на ЧМ против сборной Норвегии. Высокие рейтинги были и у игр с латышами и австрийцами (2,4 и 2,3 соответственно), а вот поединки с Швейцарией и Италией недотянули даже до полпроцента. Объясняется это просто: матчи начинались поздно, в 21.15 по московскому времени, и половина страны (данные компании Mediascope показывают размер аудитории в российских городах с населением свыше ста тысяч человек) уже спала. Кстати, в столице игры с итальянцами и швейцарцами, наоборот, имеют наибольшой рейтинг на чемпионате.

Три недели назад, публикуя аналогичную ТВ-статистику, «Советский спорт» предсказывал, что хоккеисты скоро возьмут реванш у фигурного катания, футбола и биатлона и, как видите, не ошибся. Причем главный удар Овечкина, Кучерова и Малкина еще впереди - я имею в виду предстоящий плей-офф чемпионата мира. В прошлом году четвертьфинал ЧМ Россия – Канада собрал аудиторию в 7,2%, уступившую только трансляциям с футбольного первенства планеты и зимних Олимпийских игр.

Поскольку в 2019-м ни Олимпиад, ни ЧМ или ЧЕ по футболу не предвидится, весьма вероятно, что рейтинги решающих матчей хоккейного мирового первенства (их обнародуют через неделю) останутся рекордными до конца года. Хотя фигуристки еще могут организовать контратаку - скажем, где-нибудь в ноябре-декабре. У них в новом сезоне финал Гран-при принимает не ночной Ванкувер, а вполне прайм-таймовый по российским меркам Турин.

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