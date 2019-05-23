Овечкин и Кучеров побили рекорд… Загитовой. Как Россия смотрит ЧМ-2019?

Таким образом, хоккеисты потеснили с первого места наших фигуристок - точнее, женскую произвольную программу на январском ЧЕ, завершившуюся победным дублем Софьи Самодуровой и Алины Загитовой. Их рекорд года, простоявший три с лишним месяца, превзойден почти в полтора раза.

Спортивные трансляции с наибольшим рейтингом на российском ТВ за 2019 год (по 19 мая)

Вид спорта Событие Канал Дата Рейтинг Доля 1 Хоккей ЧМ. Россия – Чехия Первый 13.05 4,9 21,3 2 Фигурное катание ЧЕ. Женщины. Произвольная программа Первый 25.01 3,4 10,9 3 Биатлон КМ. Эстафета. Мужчины Матч ТВ 13.01 3,3 10,9 4 Футбол ЧЕ-2020. Казахстан – Россия Матч ТВ 24.03 3,0 9,8 5 Футбол ЧЕ-2020. Бельгия – Россия Первый 21.03 2,8 14,4 6 Биатлон ЧМ. Масс-старт. Женщины Первый 17.03 2,7 11,0 7 Хоккей ЧМ. Россия – Норвегия Первый 10.05 2,6 12,8 8 Биатлон ЧМ. Гонка преследования. Мужчины Первый 10.03 2,6 8,6 9 Фигурное катание ЧМ. Женщины. Произвольная программа Первый 22.03 2,5 15,1 10 Фигурное катание ЧЕ. Мужчины. Произвольная программа Первый 26.01 2,5 10,9

Также в первую десятку-2019 вошел стартовый матч наших на ЧМ против сборной Норвегии. Высокие рейтинги были и у игр с латышами и австрийцами (2,4 и 2,3 соответственно), а вот поединки с Швейцарией и Италией недотянули даже до полпроцента. Объясняется это просто: матчи начинались поздно, в 21.15 по московскому времени, и половина страны (данные компании Mediascope показывают размер аудитории в российских городах с населением свыше ста тысяч человек) уже спала. Кстати, в столице игры с итальянцами и швейцарцами, наоборот, имеют наибольшой рейтинг на чемпионате.

Три недели назад, публикуя аналогичную ТВ-статистику, «Советский спорт» предсказывал, что хоккеисты скоро возьмут реванш у фигурного катания, футбола и биатлона и, как видите, не ошибся. Причем главный удар Овечкина, Кучерова и Малкина еще впереди - я имею в виду предстоящий плей-офф чемпионата мира. В прошлом году четвертьфинал ЧМ Россия – Канада собрал аудиторию в 7,2%, уступившую только трансляциям с футбольного первенства планеты и зимних Олимпийских игр.

Поскольку в 2019-м ни Олимпиад, ни ЧМ или ЧЕ по футболу не предвидится, весьма вероятно, что рейтинги решающих матчей хоккейного мирового первенства (их обнародуют через неделю) останутся рекордными до конца года. Хотя фигуристки еще могут организовать контратаку - скажем, где-нибудь в ноябре-декабре. У них в новом сезоне финал Гран-при принимает не ночной Ванкувер, а вполне прайм-таймовый по российским меркам Турин.