Овечкин и Кучеров побили рекорд… Загитовой. Как Россия смотрит ЧМ-2019?

Таким образом, хоккеисты потеснили с первого места наших фигуристок - точнее, женскую произвольную программу на январском ЧЕ, завершившуюся победным дублем Софьи Самодуровой и Алины Загитовой. Их рекорд года, простоявший три с лишним месяца, превзойден почти в полтора раза.
Спортивные трансляции с наибольшим рейтингом на российском ТВ за 2019 год (по 19 мая)
Вид спорта
Событие
Канал
Дата
Рейтинг
Доля
1
Хоккей
ЧМ. Россия – Чехия
Первый
13.05
4,9
21,3
2
Фигурное
катание
ЧЕ. Женщины.
Произвольная программа
Первый
25.01
3,4
10,9
3
Биатлон
КМ. Эстафета. Мужчины
Матч ТВ
13.01
3,3
10,9
4
Футбол
ЧЕ-2020. Казахстан – Россия
Матч ТВ
24.03
3,0
9,8
5
Футбол
ЧЕ-2020. Бельгия – Россия
Первый
21.03
2,8
14,4
6
Биатлон
ЧМ. Масс-старт. Женщины
Первый
17.03
2,7
11,0
7
Хоккей
ЧМ. Россия – Норвегия
Первый
10.05
2,6
12,8
8
Биатлон
ЧМ. Гонка преследования. Мужчины
Первый
10.03
2,6
8,6
9
Фигурное
катание
ЧМ. Женщины.
Произвольная программа
Первый
22.03
2,5
15,1
10
Фигурное
катание
ЧЕ. Мужчины.
Произвольная программа
Первый
26.01
2,5
10,9
Также в первую десятку-2019 вошел стартовый матч наших на ЧМ против сборной Норвегии. Высокие рейтинги были и у игр с латышами и австрийцами (2,4 и 2,3 соответственно), а вот поединки с Швейцарией и Италией недотянули даже до полпроцента. Объясняется это просто: матчи начинались поздно, в 21.15 по московскому времени, и половина страны (данные компании Mediascope показывают размер аудитории в российских городах с населением свыше ста тысяч человек) уже спала. Кстати, в столице игры с итальянцами и швейцарцами, наоборот, имеют наибольшой рейтинг на чемпионате.
Три недели назад, публикуя аналогичную ТВ-статистику, «Советский спорт» предсказывал, что хоккеисты скоро возьмут реванш у фигурного катания, футбола и биатлона и, как видите, не ошибся. Причем главный удар Овечкина, Кучерова и Малкина еще впереди - я имею в виду предстоящий плей-офф чемпионата мира. В прошлом году четвертьфинал ЧМ Россия – Канада собрал аудиторию в 7,2%, уступившую только трансляциям с футбольного первенства планеты и зимних Олимпийских игр.
Поскольку в 2019-м ни Олимпиад, ни ЧМ или ЧЕ по футболу не предвидится, весьма вероятно, что рейтинги решающих матчей хоккейного мирового первенства (их обнародуют через неделю) останутся рекордными до конца года. Хотя фигуристки еще могут организовать контратаку - скажем, где-нибудь в ноябре-декабре. У них в новом сезоне финал Гран-при принимает не ночной Ванкувер, а вполне прайм-таймовый по российским меркам Турин.