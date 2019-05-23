«Красная машина» отменила «Чудо». Наши победили американцев и вышли в полуфинал - Советский спорт
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23 мая 2019 19:54ХоккейДомрачев Владислав

«Красная машина» отменила «Чудо». Наши победили американцев и вышли в полуфинал

Россияне едва не упустили преимущество, добытое в первом периоде. За счет мощной атаки и вдохновенной игре вратаря Андрея Василевского сборной России удалось одержать победу 4:3.

– Мы ищем свою игру, – признался накануне четвертьфинала харизматичный капитан сборной США Патрик Кейн.

У американцев и впрямь проблемы. Групповой этап они провели ниже своих возможностей. Плюс лишились из-за трав не самых последних игроков – Ларкина и Райта. К тому же повреждение мешает технарю Годро, которого в «Калгари» сравнивают с нашим Сергеем Макаровым, показать себя во всей красе.

Российский разведчик и по совместительству тренер олимпийской сборной Олег Браташ, просматривавший американцев в матче с канадцами, отметил, что наши соперники по четвертьфиналу вчистую уступили «Кленовым листьям» (0:3) прежде всего тактически.

Тем не менее звездно-полосатые оставались самой дисциплинированной на турнире командой с грозными бригадами большинства.

Сборная России свою игру давно нашла. Правда, настораживало, что в Братиславе она действует по лекалам советской «Красной машины» образца Лейк-Плэсида-1980, где наши оказались на щите американских студентов (3:4). В первом периоде – раскачка, во втором – нокаут соперника, третий – эндшпиль, подготовка к следующему матчу. По этому сценарию проходила и роковая встреча с хозяевами, только в заключительной 20-минутке все пошло не так. В Кошице американцы в отличие от российской сборной бодро начинали, а после перерыва брали передышку.

В нынешнем составе звездно-полосатых есть защитник Райан Сутер, сын олимпиника-1980 Боба Сутера и племянник Гэри Сутера, выигрывавшего Кубок мира-1996 и сломавшего самого Уэйна Гретцки в финале Кубка Канады-1991.

Вышел на лед пропустивший матч с канадцами Джек Хьюз, записной первый номер грядущего драфта НХЛ. Но в первом периоде он не держался на ногах, при малейшем столкновении падал. Потом, правда, раскочегарился, отметился двумя ассистентскими баллами и призом лучшему игроку матча в своей команде.

Да и как было не падать под гнетом «Красной машины» новой сборки! Первый бросок по воротам Василевского американцы (Годро) нанесли на третьей минуте, и долго он оставался единственным. Наши же атаковали мощно и разнообразно. Гусев доел момент во владениях голкипера Шнайдера – 1:0, Сергачев не без помощи рикошета от конька Айкела реализовал численное преимущество.

Дважды шайба вонзалась в перекладину. Могли забивать Ковальчук и Овечкин. У Кови вообще все валилось с клюшки, шайба отказывалась подчиняться нашему капитану.

Перед перерывом американцы стали приходить в себя. Вася парировал опасный бросок форварда Хьюза, потом Гавриков спас в контратаке «2 в 1», сыграв куда смелее, чем в своем дебютном матче за «Коламбус».

После перерыва он повторил свой микроподвиг, сорвав комбинацию с участием Годро и Кейна. К тому времени ситуация на льду решительно изменилась. Американцы пришли в себя и завладели инициативой. Наших смутила шальная шайба Шея, влетевшая в сетку от ноги Орлова. Перед этим «столб» Гленденинг толкнул Зайцева на Василевского, пока наш вратарь поднимался со льда и приходил в себя, американцы забили гол. Судьи почему-то проглотили свисток.

И пошла игра на встречных курсах, в которой доминировали вратари. Идеально отработала российские бригады меньшинства, когда в штрафной бокс отправился Кузнецов. Распрекрасный голевой шанс растранжирил Овечкин, оказавшийся под носом вратаря. Укрощая шайбу, Ови упустил момент отдать ее притаившемуся у штанги Кузнецову…

Вася трудился не меньше, чем Шнайдер.

Капризов голом из раздевалки вроде бы поставил американцев на место, но ошибка на выходе из зоны Сергачева вернула их в игру. Хорошо, что только на минуту с хвостиком. Стараниями Григоренко, Малкина и Дадонова наши в лихой контратаке восстановили комфортную разницу в счете.

До финальной сирены Кейн, Годро, Сутер и Веренски не уходили со льда, временами сея панику в нашей обороне. Американцы сняли вратаря, одну шайбу отыграли. Тренерский запрос на помеху вратарю к отмене гола не привел, хотя клюшка Крайдера проверила на прочность экипировку Василевского.

Совсем лишними оказались пробросы на последних секундах Анисимова и Малкина. Это вопрос игровой дисциплины.

И все-таки сотворить еще одно «Чудо на льду» американцам не удалось. Наши в полуфинале.

Братислава (Словакия)
Чемпионат мира по хоккею
¼ финала

Россия – США - 4:3

1:0 – 1 Гусев (Кучеров, Сергачев)
2:0 – 15 Сергачев (Гусев)
2:1 – 22 Шей (Годро, Кейн)
3:1 – 41 Капризов (Сергачев, Гусев)
3:2 – 45 Хэнифин (Хьюз)
4:2 – 47 Григоренко (Дадонов, Малкин)
4:3 – 57 Дебринкет (Кейн, Хьюз).

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