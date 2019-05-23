Американцы заставили задуматься об Олимпиаде в Пекине

Я видел, как наши тренеры жутко нервничали. Вторую осечку в четвертьфинале Илье Воробьеву бы никто не простил. Сегодня спишем на это изъяны в игре россиян, а дальше - посмотрим.

Смотрел эту игру, а думал об Олимпиаде-2022 в Пекине. Вот как мы там будем обыгрывать американцев и канадцев, если НХЛ, конечно, в своем хозяйстве устроит паузу?

Завершилась за океаном регулярка, тренер «Детройта» Джефф Блэшилл бросил клич с Восточного побережья до Западного. Откликнулся 21 игрок: «О’Кей, коуч, мы едем в Европу». Четверо прибыли в Словакию уже по ходу ЧМ. Провели один контрольный матч с Германией, и здравствуй, Кошице! Ну а там сразу оплеуха от хозяев – 1:4 и напоследок еще одна от Канады в заключительном туре группового этапа – 0:3.

Четвертое место – и пожалуйте в Братиславу под каток «Красной машины». Которая почти в олимпийском составе – не хватает разве что Панарина, Тарасенко, Проворова. Да еще уже десяток игр, включая Евротур, провела.

И что мы видим? Первый период звездно-полосатые, действительно, еле ноги таскают. Да еще вратарь мышей не ловит: ну а что делать, если кроме некоего Шнайдера из «Нью-Джерси» никто отпуском жертвовать не захотел. Третий голкипер, к слову, вообще из Северо-Восточного университета?! Стоял бы Кори в рамке спокойно на коленях, когда шайба под ним после броска Сергачева оказалась, ничего бы не было; а он зачем-то ногой двинул и невольно голевой пас Гусеву сделал.

1:0 на 67-й секунде.

На 16-й минуте уже лидер нападения «отличился»: Айкел неудачно выкатил на Сергачева, рикошет – 2:0.

Шведы в похожей ситуации во вторник быстренько развалились, а американцы и глазом не моргнули. Сохранили, не дергаясь, счет до перерыва, оклемались, причем во второй половине стартового периода даже перебросали россиян. А после отдыха методично принялись гнуть свою линию.

Я не устаю удивляться, насколько в исполнении энхаэловцев продуктивны поперечные разрезающие передачи с края на края в зоне атаки. Это коронка в большинстве «белых медведей» Кучерова и Гусева. Что понятно: четырех игроков проще прошить, чем пятерых. А вот Кейну абсолютно без разницы, когда расчерчивать оппонентов. Какую блестящую горизонталь он выдал на одинокого защитника Шея! Рикошет от Гаврикова – и уже 2:1.

23-я минута. Впереди вся игра. И у нас не единого шанса на ошибку. Хотя один формально все-таки есть. Но, когда североамериканцы возвращаются в игру, сравнивая счет, они становятся неудержимыми. Пример – камбэк Канады в параллельном четвертьфинале в Кошице со Швейцарией.

Надо отдать должное россиянам, в целом они вторую треть выглядели надежно. Нервозности в действиях не чувствовалось. Но тем временем бойцы Блэшилла окончательно освоились и порой даже запирали олимпийских чемпионов в их зоне.

На 37-й минуте я взглянул на табло и не поверил свои глазам: россияне владели шайбой 44 процента времени, американцы соответственно – 56%! Ясно, что у кого шайба, у того – и инициатива. И это вторая-третья сборная США, скомплектованная с нуля и без какой-либо спецподготовки! После переезда с привычного катка в другой город в куда более душный дворец. К тому же из-за травм лишившаяся форвардов Райана и Ларкина, который по итогам ЧМ-2019 признан одним из трех лучших игроков американцев.

Нервотрепка не закончилась в третьем периоде. Соперник никак не хотел сдаваться, уступая 1:3 и 2:4. И опять проходили поперечные – смертельные! – пасы. 18-летний Хьюз справа выложил в центр Ханифину – 3:2. А за три минуты до сирены новый шедевр сотворил Кейн – через скопление игроков нашел на левом фланге одинокого Дебринката – 4:3. В том эпизоде, правда, Василевскому помешал переместиться и закрыть ближний угол Андронов.

Здорово, что мы удержали победный результат и продвинулись в медальный раунд, но эта минимальная победа заставляет о многом задуматься. Что мы противопоставим США, если они привезут в Поднебесную первый состав с запредельной мотивацией?! Давно известно, что в хоккее американцев возбуждают исключительно Олимпийские игры.

Ну да ладно, это дела неблизкого будущего. А сейчас надо всем успокоиться и разобраться, как же нам забетонировать оборону – дыр для разрезающих передач в ней быть не должно!