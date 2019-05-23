Канада была в 0,4 секунды от вылета. Мы увидели огненные четвертьфиналы

Камбэк дня. Канада спаслась на последней секунде

Швейцария – один из самых неудобных соперников для Канады. Не то чтобы швейцарцы постоянно обыгрывают кленовых, но трудности они им доставляют почти всегда. Сегодня, например, Канада ни разу не вела в счете.

Счет открыл Свен Андригетто. И это при полном территориальном преимуществе Канады. Но Швейцария изначально выбрала оборонительную тактику. Нападать эта команда планировала только во втором периоде, когда получилось пользоваться тем, что Канада переигрывала смены.

Канадцы с очень большим трудом отыгрались. Марк Строун здорово сыграл на пятаке – он подставил клюшку после броска партнера. Впрочем, Швейцарию это ничуть не смутило. Она довольно быстро вышла вперед.

Этот счет сохранился до конца последней секунды. Когда канадские болельщики уже выключали телевизоры, Деймон Северсонна удачу бросил в сторону ворот Швейцарии и забил. До сирены оставалось 0,4 секунды! Добить Швейцарию в овертайме для Канады было делом чести. Стоун оформил дубль и вывел свою команду в полуфинал.

Победа дня. России пришлось потрудиться с США

Многие российские болельщики побаивались встречи с США уже на стадии четвертьфинала. Как оказалось – не зря. Американцы валяли дурака только в групповом этапе. На матч с Россией США вышли собранными и готовыми дать бой.

Впрочем, это не уберегло их от раннего гола. Никита Гусев отличился спустя 67 секунд после стартового вбрасывания. А затем забил Михаил Сергачев. Американцы по-настоящему проснулись лишь во второй двадцатиминутке. Они перестали давать россиянам много бросать, а также часто гостили в зоне Андрея Василевского. Но США удалось лишь сократить отставание в счете. Впрочем, в начале заключительного отрезка отличился Кирилл Капризов. Гол получился что надо!

Североамериканцы могли подарить вторую космическую концовку в этот день, но команде Джеффа Блэшилла не удалось отыграться со счета 2:4. Их хватило лишь на единственную шайбу. Россия идет дальше.

Битва дня. Шведы и финны устроили настоящую бойню

В противостоянии Швеции и Финляндии не было явного фаворита. Шведы по именам выглядели предпочтительнее, но у финнов сформировалась хорошая банда на этом турнире. На гол защитника Суоми Нико Микколы, который отличился спустя минуту после начала встречи, Трекрунур ответили тремя шайбами. Нам особенно понравился гол Джона Клинберга. Какая комбинация!

Это могло дезориентировать кого угодно, но не Финляндию. Команда Юкки Ялонена пришла в себя и сумела сравнять счет. Правда, ей не удалось развить успех пока Швеция была прибита двумя пропущенными шайбами. Парни Рикарда Гренборга вновь вышли вперед под занавес второго периода. Эрик Густафссон так сильно и точно бросил по воротам финнов, что российский арбитр Роман Гофман не сразу зафиксировал взятие ворот. Ему понадобился видеопросмотр.

В заключительном отрезке шведы образцово сыграли в обороне, но все же пропустили в конце основного времени матча. Овертайм был справедливым итогом 60 минут игры. В нем победу одержали финны. Решающий гол на счету СакариМаннинена. В этом матче он набрал четыре (1+3) очка.

Разгром дня. Германия посыпалась в матче с Чехией

Чехия атаковала примерно всю первую половину матча. Но выжать из этого она смогла только гол Яна Коваржа. Немцы здорово оборонялись, а также кураж поймал голкипер Филипп Грубауэр. Он тащил как Бог! Нет, мы серьезно. Вратарь Германии заслужил самые лестные отзывы.

Тактика немцев работала. Пропустив, они быстро сумели отыграться и вновь ушли в оборону. Чехия словно упиралась в стену – то нападающих останавливали защитника, то отлично играл вратарь.

Но Германия откровенно рассыпалась в третьем периоде. Чехия прибавила и начала забивать. Якуб Ворачек, Доминик Кубалик и Ондржей Палат по разу пробили Грубауэра, а Коварж оформил дубль.Чехия вышла в полуфинал.

Результаты дня

Канада – Швейцария – 3:2 от (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Россия – США – 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

Финляндия – Швеция – 3:4 (1:2, 2:2, 0:0)

Чехия – Германия – 5:1 (0:0, 1:1,4:0)