Борис Майоров: Финнов обыграем, если будет порядок и никаких авантюр - Советский спорт
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25 мая 2019 10:00ХоккейВолохов Юрий

Борис Майоров: Финнов обыграем, если будет порядок и никаких авантюр

Легендарный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о предстоящем полуфинале ЧМ-2019 Россия – Финляндия.

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– Во-первых, на площадке должен быть тактический порядок. Финны никогда не выходят на матч, чтобы просто посоревноваться. У них всегда есть четкий тактический план. Это характерно и для игр внутреннего чемпионата, и, тем более, для сборной команды.

Поэтому, прежде всего, порядок – никаких авантюр. Только так можно добыть победу. Напомню известное выражение: порядок бьет класс.

Что касается класса, то, наверное, финны в этом компоненте нас сейчас не превосходят, но их всегда отличала игровая дисциплина. В этом мы им ни в коем случае не должны уступить.

– По-видимому, тренерский штаб определился с вратарем – Василевский будет в воротах.
– Этого я нем могу сказать. Тренерскому штабу виднее, кого ставить в ворота.

– Гусев и Кучеров тянут команду. Остальные немного в тени. Согласны?
– Не согласен. Почему в тени? Есть те, кто в каком-то конкретном матче не очень хорошо сморится. Но это нормально. Не бывает, чтобы все 22 игрока блистали на площадке весь матч. Обязательно есть те, кто выглядит невзрачно.

– За защиту не тревожно? Считается, что оборона у нас традиционно слабее нападения.
– Не знаю, кто так считает. Посмотрите на пропущенные шайбы – разве мы много пропустили. Да, мы компенсируем некоторые недостатки в обороне мощной игрой в нападении. Но это совершенно нормально. Команда должна использовать свои сильные стороны.

А ошибки бывают у всех. Видели, как Швейцария проиграла Канаде на последних секундах? Все бросились защищать ворота, забыв о том, что можно было и атаку организовать.

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