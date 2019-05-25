Помнит ли Овечкин гол Гранлунда? Всё – о финско-российских полуфиналах ЧМ - Советский спорт
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25 мая 2019 06:50ХоккейДомрачев Владислав

Помнит ли Овечкин гол Гранлунда? Всё – о финско-российских полуфиналах ЧМ

8 встреч в плей-офф ЧМ, 6 из которых в полуфинале. 4 свидания в плей-офф Олимпиад, три из которых в полуфинале. Наконец, два свидания на Кубках мира. У противостояния Россия – Финляндия богатая история.

Гетеборг-2002
3:2 бул.
Бенефис Соколова

После сенсационной победы в четвертьфинале над чехами (3:1) у российских игроков выросли крылья. Полуфинал с финнами превратился в театр одного актера – нашего вратаря Максима Соколова. Он не справился всего с двумя бросками из 45 и не проиграл ни одной буллитной дуэли. Подопечные де Бориса Михайлова побеспокоили Маркканена всего 11 раз, более чем в четыре (!) раза реже. Дважды наши догоняли финнов в счете. А в серии бросков Карпов и Коваленко открыли сборной России дорогу в финал. Увы, в золотом матче со словаками Соколов сыграл средне, и наши уступили 2:3.

Москва-2007
1:2 ОТ
Чисто динамовская трагедия

В группе хозяева обыграли финнов 5:4. Мало кто сомневался в победе над командой Суоми и в полуфинале, несмотря на потерю лидера атак Морозова. Однако до конца основного времени сохранился счет первого периода 1:1. Ответную шайбу гости забросили в меньшинстве после ошибки на синей линии Овечкина. К тому же наши лишились ведущего защитника Маркова, которому въехал в колено Бергенхайм.

В овертайме несогласованность защитника Никулина и вратаря Еременко привела к роковому голу Микко Койву. Так получилось, что главные фигуранты этого полуфинала имели отношение к московскому «Динамо».

А сборная России довольствовалась бронзой, что было признано неудачей.

Братислава-2011
0:3
Мичиганский гол, баранка Ови, отставка Быкова

На чемпионат мира сборная России прибыла плохо подготовленной. Тренеры-совместители до упора сражались за Кубок Гагарина и преуспели, а национальная команда оставалась без главнокомандующего. Едва появившись в Новогорске, Быков и Захаркин убрали своего помощника Назарова.

Тогда же мы узнали диковинное слово «пондус» это уровень тренерского доверия. Тренеры мертвой хваткой вцепились во вратаря Набокова, но он мало напоминал самого себя образца ЧМ-2008. В Братиславе он играл примерно так, как ныне швед Лундквист. Быкову пришлось прислушаться к общественному мнению и доверить ворота Барулину.

Каким-то чудом наша команда добралась до полуфинала. Но финн Гранлунд-старший развеял мечты россиян сыграть в финале. На 26-й минуте он забил тот самый мичиганский гол «сачком». Итог 0:3, сборная Суоми стала чемпионом мира, у наших – деревянные медали. Подъехавший на подмогу Овечкин в пяти матчах баллами за результативность не разжился. Быкову указали на дверь. Его тренерская карьера прервалась на три года.

Хельсинки-2012
6:2
Малкин ответил Гранлунду хет-триком

Этот турнир сборная России провела на одном дыхании. Ее не смутил гол Нискалы, открывшего в полуфинале счет. Малкин ответил тремя. На его счету первая, вторая и четвертая шайбы. А третья, ставшая победной – за авторством Овечкина, прибывшего вместе с одноклубником по «Вашингтону» Семиным к плей-офф.

Гол престижа в концовке Гранлунда-старшего стал слабым утешением для хозяев. Малкин в итоге сорвал джек-пот – стал чемпионом мира, лучшим бомбардиром и MVP турнира, вошел в сборную звезд.

Москва-2016
1:3
Стоп-кран Ахо для «Красной машины»

Поражение на старте турнира от чехов 0:3 посеяло неуверенность у главного тренера Знарка. Но потом ситуация стабилизировалась. Только у прибывшего из «Вашингтона» Овечкина дело не пошло. Да и Мозякин из-за болей в спине не мог играть в полную силу.

В полуфинале сборная России встретилась с финнами. Хозяева усилиями Широкова открыли счет, но еще до второго перерыва соперники ответили тремя, две из которых забросил 18-летний форвард Ахо. Вратарь СКА Коскинен вчистую переиграл лауреата «Везины» Бобровского.

На следующий день в утешительном финале наши разгромили сборную США 7:2, что позволило затушевать неудачу. Бронзу представили как успех. Знарка не подвергли уничижительной критике, как Быкова в 2007-м.

P.S. Из песни слов не выкинешь. Мы помним пять голов Буре-старшего в олимпийском Нагано-1998 (7:4), разгромы 0:4 в Лиллехаммере-1994 и Турине-2006, сочинское фиаско 1:3. Вошел в историю финал в Минске-2014, выигранный сборной России 5:2 без дисквалифицированного Знарка. Еще были две сухие победы на Кубке мира – 5:0 в 1996-м и 3:0 в 2016-м. Но это другие истории.

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