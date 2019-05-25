Федор Канарейкин: Финны сыграли в правильный хоккей, лишили нас свободы Заслуженный тренер России – о причинах поражения сборной России от команды Финляндии в полуфинале ЧМ-2019.

– Давайте повременим с выводами, завтра нашей команде играть в матче за бронзу. Ребята готовятся к этой ответственной игре. Поэтому неправильно сейчас делать какие-то выводы, а нужно помочь ребятам, чтобы они завтра сыграли хорошо.

– Была уверенность, что финнов точно пройдем. У них нет звезд. А получилось, как получилось.

– Давайте так скажем: та команда, которая у нас собралась, мы понимали, что ей по силам победить в чемпионате. И здорово, что все ребята откликнулись, приехали в Словакию. Мы собрали почти лучшую сборную, которую могли собрать на сегодняшний день. Некоторые ребята приехали даже без контрактов.

Что касается финнов, они сыграли в правильный, дисциплинированный хоккей. Если вспомнить историю, то мы часто обжигались в полуфиналах, четвертьфиналах именно в матчах с финнами. У сборной Финляндии очень плотная, организованная, отлично обученная команда. Это неудивительно: юношеские и молодежные сборные Финляндии в последние годы часто выигрывают чемпионаты мира. Это говорит о том, насколько правильно выстроена система в этой маленькой стране.

– Если вернуться к матчу. Первый период нашим не удался, во втором немного выровняли игру, в третьем уже владели преимуществом. И тут – эта шайба.

– Сила нашей сборной – в мощной атаке. Но финны не дали нам свободы действий, не дали нам на максимальной скорости входить в зону. При наших позиционных атаках они очень плотно работали с нашими хоккеистами. Мы получали углы и борта.

И начали мы матч с трех удалений, которые отняли много сил. Из-за этого кто-то нагрузился, а кто-то, наоборот, не доработал. Если взять два первых периода, финны все равно создали побольше моментов. Нам удавались последние пятиминутки, мы перехватывали инициативу.

В третьем периоде игра пошла до первой заброшенной шайбы. И в этой ситуации счастье улыбнулось финнам.