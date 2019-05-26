Сегодня финал. Увы, без сборной России «Советский спорт» прощается с чемпионатом мира и предлагает вашему вниманию традиционный анонс заключительного игрового дня.

16:45 мск. Россия – Чехия

Решающие матчи на турнире сформировались таким образом, что команды встречаются между собой второй раз. И мы не будем сильно возражать, если результаты будут продублированы. Матч против сборной Чехии стал для команды Воробьева первой серьезной проверкой на турнире. Итог вроде бы порадовал – победа 3:0, однако на деле все было далеко не так просто. Оба соперника тяжело травмированы морально – россияне потерпели первое поражение на турнире и сразу же лишились шансов бороться за золото, а чехи в матче против Канады смотрелись очень неплохо, но пропускали почему-то именно они.

Сборная России уже пять лет остается без золота, а сейчас рискует второй год подряд остаться без медалей. В этом смысле мотивация чехов должна быть повыше, так как они с 2013 года никаких медалей не добывали в принципе.

21:15. Канада – Финляндия

Сборная Канады потерпела на этом турнире всего одно поражение. И от кого? Правильно, от сборной Финляндии. У канадцев хватило ума сделать это на групповой стадии в отличие от наших. Да чего уж теперь…

«Антилла против Северсона» – именно так вполне может выглядеть афиша финальной сечи. Предположи такое недели две назад – сочли бы ненормальным и правильно сделали. Но слова из песни не выкинешь! Северсон затащил Канаду в овертайм четвертьфинального матча против Швейцарии, а Антилла пошел дальше – он вытащил не только четверть, он вытащил еще и полуфинал!

Ровно три года назад именно эти команды пробились в финал чемпионата мира в Москве и тогда победу одержали канадцы со счетом 2:0.