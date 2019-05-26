Жена Овечкина вступилась за сборную России. Получилось не очень

Вчера Россия проиграла в полуфинале ЧМ-2019 Финляндии (0:1). Супруга Александра Овечкина – Анастасия Шубская – эмоционально прокомментировала реакцию российских болельщиков на поражение.

«Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не всеми) и болельщиками клубов НХЛ – это то, что российским болельщикам, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда как болельщики клубов поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах.

Нужно гордиться нашими соотечественниками, которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения!!!

Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей! Всем добра, удачи ребятам завтра», – написала Шубская.

Не очень понятно, кто сказал госпоже Шубской, что россияне не гордятся своими игроками. Они внимательно следят за их вступлениями в НХЛ, а также болеют за них на чемпионатах мира и Олимпийских играх. И победы, и поражения получают в целом адекватный отклик: либо ликование, либо разочарование. Вчера преобладали вторые чувства, это нормально.

Даже быстрое прочтение комментариев болельщиков в социальных сетях показывает, что люди не пытаются обвинить игроков в безволии или плохой игре. Любому человеку понятно, что вчера Россия билась и сделала для победы почти все, что могла. Но мы сейчас здесь собрались не для анализа игры команды Ильи Воробьева.

Что до поливать грязью - к сожалению, такое случается и после больших побед. И обращать внимание на низкую культуру общения в интернете - себе дороже. Это не стоит внимания наших игроков. И жене Овечкина лучше не обращать внимания на комментарии недалеких людей. Оскорбления и грязь - это низко в любом случае.

Сравнение болельщиков России и за океаном также мимо. Помните, как досталось капитану сборной Канады Максу Комтуа после провала на молодежном чемпионате мира 2019 года? Молодого парня тогда попросту уничтожили. Ему в соцсети приходили угрозы расправы. Эти сообщения посылали как раз североамериканские болельщики.

Но даже если супруга Овечкина не читала никакие комментарии и написала свой пост под влиянием эмоций, то один факт все равно напрягает. Российские болельщики и журналисты имеют полное право спрашивать со своих игроков. Или сборная играет не для них? Если все же во главе угла ставится русский народ и люди, которые живут в стране, если хоккеисты правда хотели их порадовать, то нельзя запрещать болельщикам радоваться или огорчаться. И высказывать это в публичном пространстве. После поражений всегда нужно быть готовым к критике, поскольку, если ты проиграл, то точно сделал что-то не так.