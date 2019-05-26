Третий - это даже не лучший из проигравших. Крушение «Красной машины» - Советский спорт
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26 мая 2019 20:15ХоккейАндронов Алексей

Третий - это даже не лучший из проигравших. Крушение «Красной машины»

Общеизвестно, что Валерий Лобановский любил афоризмы. Один из любимых гласил: «Все будет так, как должно быть. Даже если будет иначе».

Общеизвестно, что Валерий Лобановский любил афоризмы. Один из любимых гласил: «Все будет так, как должно быть. Даже если будет иначе».

Хоккейная сборная России, «Красная машина» превратилась в тыкву всего за 60 минут игры с Финляндией. Можно сколько угодно рассуждать об оборонительных схемах финнов - результата это не вернет. Да и вообще - любая игра начинается с обороны.

ФИНСКИЙ РЕЦЕПТ

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Финны это очень хорошо знали. В распоряжении Юкки Ялонена только два игрока, выходивших на лед в НХЛ в этом сезоне. Защитник Хенри Йокихарью и нападающий Юхо Ламмико. Это никакие не звезды, за 78 игр они не забросили ни одной шайбы. Думаю, их имена до чемпионата мало кто знал. Как сказал один из финских журналистов «Из этих двух может получиться один средний игрок НХЛ».

Другого выбора игровой модели у Финляндии не было. Но говорить о том, что она «парковала автобус» может только недалекий человек.

Финская система игры давно предельно неудобна для сборной России. Наша команда регулярно напарывается на эту мель. Не обладая главным качеством, без которого побеждать финнов невозможно - организацией игры. Опять-таки, сколько угодно можно повторять что «финны забили какую-то хрень» - от этого во рту слаще не станет. Финляндия обыграла на этом турнире не только Россию - но и Канаду с Швецией. Беря именно организацией и совершенно не отбиваясь весь матч.

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ

Следует признать - звездный подбор игроков для «Красной машины» опять дал сбой. Вообще призыв игроков в команду напоминал действие автоматического принтера: ночью Малкин с треском вылетает из Кубка Стэнли (0-4 в серии от «Айлендерс»), утром сборная шлет ему призыв. О том, что эта схема выглядит спорной - я писал еще до начала чемпионата мира. Так и вышло - испытавшие жестокое разочарование НХЛ-овцы не стали «мотором Красной машины».

Меньше всего претензий к Кучерову. Больше всего - к Овечкину. Но все это частности. У нас была команда - но для регулярного турнира. Где можно обыгрывать 10:0 Италию, и 5:0 Австрию. А когда начался плей-офф, выяснилось, что машина не едет, не тормозит и не управляется толком.

Стройная «вертикаль власти» в российском хоккее, когда тренер СКА одновременно руководит сборной - больше нежизнеспособна. Одно дело, когда Олег Знарок имел дело только с игроками из КХЛ. Большинству из которых строгого взгляда было достаточно, чтобы все понять и пойти «копать лед». В сущности ведь именно этим сборная занималась в последние секунды олимпийского финала с Германией - когда сумела сравнять счет, будучи в меньшинстве, и сняв вратаря.

ТРЕНЕРСКИЙ ВОПРОС

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Илья Воробьев, и его подопечные из НХЛ - суть совсем другая история. Я вообще полагаю, что видел матчей НХЛ в сезоне (а уж тем более АХЛ, где играет наш могильщик вратарь Финляндии Кевин Ланкинен) сильно больше, чем наш главный тренер, Илья Петрович. И чем тот руководитель, что его на этот пост назначил.

Скажете - проигран всего один матч? Нет. Проигран целый матч. А третий - это даже не лучший из проигравших.

Мне много раз доводилось слышать истории про то, как наши тренеры поднимали хоккей в Финляндии. Дескать, мы их научили, вывели в свет, а теперь регулярно от них страдаем. То же самое часто говорят о кубинском боксе - дескать, во главе угла наше старое советское наследие. Выучили, так сказать, на свою голову.

Даже если это и так (в чем есть большие сомнения), то процесс превосхождения учеником учителя - совершенно естественен.

И учителю тоже надо учиться. Каждый день.

СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?

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Маркку Антила - хоккеист крайне специфический. Наши тренеры могли бы и не взять его к себе в команду. А Ялонен «баскетболиста с клюшкой» взял. И тот вытащил ему сначала четвертьфинал с Швецией, а потом похоронил Россию.

Похоронил абсолютно закономерно. Финляндия сыграла именно в тот хоккей, которого от нее ждали. «Один за всех, и все за одного». Россия же, видимо, слишком много возомнила о себе, после периода, выигранного у шведов со счетом 6:0. Да и шведы-то оказались так себе.

Незадолго до чемпионата мира Финляндия обыграла Россию 3:1. Овечкин тогда забросил лишь на 60-й минуте. Так что - никакой случайности нет. Есть - закономерность.

И модель игры против России - никто в Финляндии не скрывает. Терпеть, строить надежные оборонительные редуты, ждать, пока индивидуально более сильные игроки начнут утомляться и выходить из себя. Это - работает.

ПОРА СМЕНЫ АКЦЕНТОВ

Чемпионат мира теперь - главный турнир планеты на уровне сборных на планете Земля. Абсолютно понятно, что ведущие хоккейные державы так или иначе пересмотрят свой подход к нему. Пора бы сделать это и нам. «Собери всех лучших» - не работает. В команде нет баланса. Ее выход из своей зоны в атаку примерно ужасен.

Такого состава на чемпионате мира в ближайшие годы - у нас видимо, не будет. И это даже хорошо. Звезд нужно уметь оставлять в покое, а не ехать на их спинах к очередной золотой медали (не доехали). Да, были времена, когда Малкин индивидуальными усилиями уничтожал Финляндию (а еще ранее, более 20 лет назад, это делал Павел Буре). Но сейчас эти времена - в прошлом. По разным причинам. Как и сами Малкин с Буре.

Чемпионат мира-2020 будет очень интересным и показательным. Какие выводы сделает «Красная машина»? Какой бензин зальет в себя? Кто будет ею рулить?

Бронза, завоеванная в буллитной серии - не должна затмевать лес за деревьями. Нужно крепко подумать, как дальше жить национальной сборной, и верно расставить турнирные акценты. А так же исполнителей. На всех ключевых позициях.

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