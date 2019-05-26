Настоящие «львы»! Марко Анттила и его команда стали чемпионами мира - Советский спорт
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26 мая 2019 23:39ХоккейДомрачев Владислав

Настоящие «львы»! Марко Анттила и его команда стали чемпионами мира

В финале сошлись сборные из группы, которая играла в Кошице. Канадцам не удалось взять реванш у финнов за поражение на старте турнира. Счет – тот же, 3:1. Как и 8 лет назад в Братиславе, финны стали чемпионами мира. В третий раз в истории.

«Чем мне задаром погибать, ударил первым я тогда…» С этим девизом из песни Владимира Высоцкого вышли на финал финны, лишившие мир кассового золотого матча. Расчет «львов» был на то, чтобы вывести превосходящих их в классе соперников из равновесия и затащить в обмен ударами и силовыми приемами. Темнокожего защитника Нерса буквально провезли физиономией по льду.

В последний раз канадцы и финны встречались в финале три года назад, в Москве. Из той игры, которая завершилась скупой победой «Кленовых листьев» 2:0, в памяти осталась церемония награждения. Золотые медали и кубок чемпионов мира вручал Президент России Владимир Путин. Родоначальники хоккея были в восторге.

Наши, как и теперь, довольствовались бронзой, уступив в полуфинале команде Суоми.

Накануне чехи хорошенько потренировали канадского вратаря Мюррея. Когда его команду наказали штрафным броском – в КХЛ за такое нарушение стопудово выписали бы малый штраф – голкипер «Питтсбурга» стоял стеной, не шелохнувшись. Пенальтистом выступил защитник Каски. Выписав словно в замедленном кино синусоиду, он бросил в краешек щитка. Случился этот эпизод, когда срок в штрафном боксе коротал Анттила. В понедельник капитану финнов исполнится 34 года. Подарков он себе наделал много – забил спасительный гол шведам, решающий - россиянам. Он и в финале сравнял счет в начале второго периода. Когда канадцы вели 1:0 и, казалось, без шума и пыли доведут игру до прогнозируемой победы.

Ворота ноунейма из АХЛ распечатал защитник под 27-м номером – Теодор, наследник знаменитого Скотта Нидермайера. Проход он совершил волшебный, прямо по центру прорвался к финским владениям.

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Довольные собой канадцы успокоились. Тем более что другой их защитник Майерс мощным щелчком заставил звенеть крестовину. И пусть чуть раньше Песонен попал в штангу, это «Кленовых листьев» не насторожило.

Жареный петух клюнул, когда Аннтила корявеньким броском забросил шайбу в домик Мюррея. Вскоре он угодил в штангу. Только после этого канадцы оккупировали финскую зону. Но Манкинен стоял насмерть. А партнеры добивать не позволяли, выжигая пятачок.

На 43-й минуте случилось невероятное – Анттила после чудо-передачи из-за ворот Савинайнена всколыхнул сетку за спиной Мюррея. Канадцы хотели было взять запрос на положение вне игры, но не стали. Остаться в меньшинстве в случае холостого челленджа в их планы не входило.

Последние минут десять шайба не покидала финские владения. И первая же вылазка «львов» в канадскую вотчину завершилась неожиданным для Мюррея броском Песонена. Заставившего вспомнить «гениальную» игру воротчика против сборной России на Кубке мира-2016 в Торонто. Тогда он в форме молодых звезд НХЛ пропустил все, что летело в сторону его владений.

За четыре минуты до сирены канадцы заменили вратаря. Анттила бросил по пустым воротам в желании оформить хет-трик. Это ошибка! Но кто ж в случае победы упрекнет финского капитана.

Антилла на последних секундах опять промахнулся по пустой рамке, из куда более выгодного положения. Зато стал чемпионом мира. Прославив КХЛ – лигу, которая подарила сборной Суоми такого капитана и мастера плей-офф. Ведь на групповом на его снайперском счету зиял нолик.

Финны на пути к золоту развенчали «Тре Крунур», самую сильную на бумаге российскую сборную, а о финале вы и сами все знаете.

Канада — Финляндия — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Теодор — 2 (Манта, Маккэн), 10:02 — 1:0. Анттила — 3 (бол., Маннинен, Оямяки), 22:35 — 1:1. Анттила — 4 (Савинайнен), 42:45 — 1:2. Песонен — 4 (Тюрвяйнен), 55:54 — 1:3

Нереализованный буллит: Каски (Финляндия), 5:28 (Мимо)

Вратари: Мюррей (56:08) — Ланкинен

Броски: 44 (15+8+21) — 22 (9+10+3)

Штраф: 6 — 8

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