Победители чемпионата мира-2019. Кто выиграл золото для сборной Финляндии Сборная Финляндии на главном турнире года победила с 18-летним вундеркиндом в составе, вторым вратарем клуба АХЛ и капитаном-ролевиком из «Йокерита».

Сборная Финляндии – чемпион мира 2019 года. Команда, в которой практически не было игроков из НХЛ, поочередно грохнула Швецию, Россию и Канаду. Главный тренер Юкка Ялонен не имел в своем составе звезд – финские журналисты признавались, что некоторых игроков сборной не знали даже в лицо.

Четыре хоккеиста из этой команды представляли КХЛ, четыре – турниры Северной Америки, три – чемпионат Швейцарии, два – Швеции. Костяк сборной составили игроки из местной лиги – 12 человек.

Но теперь все они герои. По крайней мере, до следующей весны, когда Финляндия будет защищать звание чемпионов мира. Несмотря на то, что на турнир не приехали Патрик Лайне, Александр Барков, Себастьян Ахо и другие финские звезды, в составе команды Ялонена есть несколько человек, о которых стоит рассказать отдельно. Но сначала пару слов о тренере.

Ялонен – автор финской сказки

Тренерская карьера Ялонена начиналась очень непросто. Ему даже пришлось поехать за практикой в чемпионат Великобритании. Это сейчас британцы ворвались в элиту ЧМ, а в 1999 году местная лига была унылым зрелищем.

Настоящая слава пришла к Ялонену на родине. В 2005 году он стал чемпионом с «ХПК». Затем была сборная, бронза на Олимпиаде в Ванкувере, приглашение в СКА, возвращение в Финляндию и победа на МЧМ.

Ялонен – главный творец финского чуда. Можно сколько угодно обвинять тренера в антихоккее, говорить, что финны парковали автобус, но именно они победили на этом турнире. Да и что было делать тренеру, у которого на весь состав не нашлось ни одной звезды? Ялонену хочется сказать лишь одно – браво!

Какко – новая звезда финского хоккея

К 18-летнему Каапо Какко было приковано столько внимания еще до турнира, что за него было страшно, мол, не перегорит ли парень. Он с первых же матчей начал показывать, что способен справляться с давлением, а самое главное – играть во взрослый хоккей.

Какко на турнире забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. В первом же матче чемпионата мира Каапо положил две шайбы в ворота в Канады. Спустя сутки он оформил хет-трик в поединке со Словакией.

Финский вундеркинд провел весь сезон в местном чемпионате. В 45 играх за «ТПС» он набрал 38 (22+16) очков. Зимой Какко выиграл МЧМ. Этой весной весь мир увидел, что в Финляндии растет новая звезда планетарного масштаба. Летом Каапо поедет в НХЛ с неплохим багажом – у него есть золото юниорского, молодежного и взрослого чемпионатов мира.

Ланкинен – главный герой турнира

Финская школа вратарей – это уже некий бренд в мировом хоккее. Любители игры сходу назовут 5-7 голкиперов из Финляндии, которые по праву считают топ-игроками. Спорим, что до турнира никто и не знал о вратаре Кевине Ланкинене, который остановил Россию и Канаду.

Ему 24 года. Сейчас он играет в «Рокфорд АйсХогз» (АХЛ). Это фарм-клуб команды НХЛ «Чикаго». Что удивительно, но в своей команде Ланкинен не является первым номером. В своем дебютном сезоне за океаном он провел 19 матчей, в них он пропускал 2,5 шайбы за игру. На несколько матчей его спускали в ECHL. До начала текущего сезона выступал за финский «ХИФК», но всего лишь в одном чемпионате был основным вратарем. Однако именно на Ланкинена Ялонен сделал ставку.

В полуфинале с Россией Ланкинен отразил 32 броска, в финале с Канадой – 43. Но организаторы ЧМ почему-то никак не отметили финского вратаря. Россиянин Андрей Василевский стал лучшим голкипером турнира, а также вошел в символическую пятерку. Если честно, это выглядит немного странно.

Марко Анттила – настоящий капитан

Вероятно, Ялонену было очень сложно выбрать капитана своей команды. До начала турнира лидер в сборной не просматривался, но как же здорово, что им стал Марко Анттила. Его шайбы принесли победу сборной Финляндии.

За весь групповой этап Анттила ни разу не сумел поразить ворота соперников. Но в плей-офф его прорвало – гол Швеции, гол России и дубль в ворота Канады. Странно, но и его организаторы не включили в символическую пятерку по итогам турнира.

Анттила довольно давно выступает за «Йокерит» – с сезона 2015/2016. Он не хватает с неба звезд и редко поднимается выше 3-4 звена. Его возможности прекрасно знал Ялонен, тренер работал с хоккеистом во все том же «Йокерите».

Бригада из КХЛ

Континентальную хоккейную лигу в составе Финляндии представляли четыре игрока. Кроме Анттилы, в состав Суоми вошли Миика Койвисто («Динамо» Москва), Вели-Мати Савинайнен («Йокерит») и Сакари Маннинен («Салават Юлаев»). Савинайнен за свою карьеру поиграл в «Югре», «Куньлуне» и «Торпедо» – вы его прекрасно знаете. Последний сезон он провел за китайский клуб.

Маннинен в минувшем чемпионате зажигал в «Йокерите». Он был главной ударной силой команды из Хельсинки и справедливо получил приглашение в «Салават Юлаев». Койвисто пока не раскрылся до конца в московском «Динамо», но у него будет еще один сезон, чтобы стать главным атакующим защитником команды.

Игроки из АХЛ и НХЛ

Американскую и Национальную хоккейные лиги представляли Ланкинен, Хенри Йокихарью («Чикаго Блэкхоукс», «Рокфорд АйсХогз»), Никко Миккола («Сан-Антонио Ремпэйдж») и Юхо Ламмикко («Флорида Пантерз», «Спрингфилд»).

Самыми известными хоккеистами здесь, безусловно, являются Йокихарью и Ламмико. У первого 38 матчей в НХЛ, у второго – 40. Но никто из них не сумел отметиться шайбами в главной заокеанской лиге. Хотя Йокихарью всего 19 лет – для дебюта в НХЛ он провел сезон достаточно неплохо. Он также имеет в своем активе золото всех чемпионатов мира – от юниорского до взрослого.

Миккола же безвылазно сидит в фарм-клубе «Сент-Луиса» – команде «Сан-Антонио Ремпэйдж». Там он не является лидером, в основном его выпускают в третьей паре.

Игроки из Швейцарии

Петтери Линдбом («Лозанна»), Харри Песонен («Тайгерс») и Тони Раяла («Биль») – эти хоккеисты из чемпионата Швейцарии усилили состав финской сборной. Наиболее известный из этих игроков – Раяла. Он был задрафтован «Локомотивом», поиграл в КХЛ в «Югре». В минувшем сезоне он набрал 48 очков в 50 матчах. Это лучший результат в «Биле».

Песонен также на неплохом счету в Швейцарии. Он заработал в 50 матчах 43 очка. Песонен может отдать голевую передачу и забить самостоятельно. В сборной по достоинству оценили его опыт – Песонену уже 30 лет.

Линдбома в «Лозанне» ценят за габариты. Этот крупный защитник помогает своей команде выигрывать борьбу у бортов. В 2013 году он стал одним из трех лучших игроков Финляндии на МЧМ. Он пытался пробиться в систему «Сент-Луиса», но за четыре года в Америке не сумел этого сделать.

Саллинен и Лехтонен

Этих игроков объединяет выступления в чемпионате Швеции. Микко Лехтонен по ходу турнира подписал контракт с «Йокеритом», но на чемпионат мира ехал в статусе игрока шведского «ХВ-71». До переезда в Швецию выступал на родине за «ТПС» и «Куку» и «Таппару». Интересно, что нынешний сезон Лехтонена стал вторым для него в «ХВ-71». Он играл за эту команду в сезоне 2015/2016.

Йере Саллинена («Эребро») вы можете помнить по игре за «Йокерит» четыре года назад. Тогда в КХЛ этот парень ничего особенного не показал. В нынешнем сезоне Саллинен также не блистал результативностью – 22 очка в 51 матче.

Ноунеймы из Финляндии

Но все же костяк команды Суоми составили игроки из местного чемпионата. Их набралось 12 человек. Именно из-за них эту команду называли «Ноунеймами из Финляндии». Большинство из них вы вряд ли знаете. Хотя есть и знакомые фамилии.

Атте Охтамаа поиграл за «Ак Барс», с которым выиграл Кубок Гагарина, а также выступал за «Йокерит». В минувшем сезоне при его участии «Кярпят» выиграл серебро финской лиги. Кристиан Куусела, выступавший пару лет назад за «Амур», зажигает в «Таппаре». Он там безоговорочно лучший игрок, год назад был в топе бомбардиров чемпионата Финляндии.

Вейни Вехвиляйнен («Кярпят»), Юхо Олкинуора («Пеликанс»), Оливер Каски («Пеликанс»), Яни Хаканпяя («Кярпят»), Артту Иломяки («Лукко»), Нико Ойямяки («Таппара»), Юхани Тюрвайнен («ХИФК»), Эту Луостаринен («КалПа»), Юэль Кивиранта («Спорт») – почти все эти фамилии вы услышали в первый раз чемпионате мира. Среди них – множество новичков сборной Финляндии. Некоторые из этих хоккеистов никогда не выезжали за пределы родины, часть выступает только в низших звеньях своих команд. Сложно назвать даже тех, кто смог бы в ближайшем будущем переехать в КХЛ.