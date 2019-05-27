Экспертиза «Советского спорта». Василевскому – красный диплом Оценки игрокам российской сборной на прошедшем в Словакии чемпионате мира.

«На бумаге эта сборная сильнее всех», – заявил перед ЧМ глава штаба нашей команды Роман Ротенберг. «Эта сборная России была самой сильной за всю историю», – это слова президента ИИХФ Рене Фазеля после турнира. Увы, наша дримтим довольствовалась бронзой имени Андрея Василевского. Вратарь провел весь турнир без видимых ошибок и чуть ли не в одиночку вытащил утешительный финал. Ему «Советский спорт» поставил самую высокую оценку.

Вратари

8,0

Андрей Василевский

8 матчей, 240 бросков, 13 пропущенных шайб, 94.6 процента отраженных бросков

Как и в 2017-м, его признали лучшим вратарем турнира. Но если в Кельне Вася провалил утешительный финал с финнами, который наши выиграли, то в Братиславе все матче провел на высочайшем уровне. В четвертьфинале не позволил американцам совершить камбек, а в утешительном финале остановил рвущихся к бронзе куражистиых чехов. Во многом благодаря Василевскому наши дотянули до буллитов, которые соперники не реализовали. Остается сожалеть, что порыв голкипера не поддержали его товарищи по команде, так и не подобрав ключи к воротам финского ноунейма.

7,0

Александр Георгиев

2, 46, 0, 100, 2 минуты штрафа

Его дебют на ЧМ прошел на ура. Два матча (против андердога Австрии и вице-чемпиона мира Швейцарии) – два сухаря. Новичок повторил достижение Максима Соколова, начавшего ЧМ-2001 в Кельне с двух игр на ноль. Только потом Соколов расклеился, и в четвертьфинале против шведов команду не выручил (3:4 ОТ).

Георгиев же, как показалось, вполне мог претендовать и на роль первого номера.

Защитники

7,0

Михаил Сергачев

10 матчей, 1 гол +6 передач, показатель полезности +11, 0 минут штрафа

Дебютант сборной сразу вкатился в чемпионат. Ему доверяли, постоянно выпускали в большинстве. Он хладнокровно действовал на синей линии. Поразил ворота американцев, пусть и с помощью рикошета. В том же матче перехватил шайбу в средней зоне и начал атаку, которую завершил голом Капризов. Стал самым результативным и полезным защитником в сборной. Еще бы исключить неоправданный риск. Нельзя было в четвертьфинале с американцами дарить шайбу на выходе из своей зоны.

6,5

Дмитрий Орлов

10, 2+4, +8, 2

Действовал уверенно. По обыкновению летал в чужую зону. Две забил. Иногда увязал впереди и не успевал возвращаться назад. Американцы едва не наказали за это голами. Хорошо, что их контратаки «два в одного» оказались сорваны.

Владислав Гавриков

10, 0+0, +2, 4

Дебют в плей-офф НХЛ добавил защитнику-хорошисту уверенности. Сыграл добротно. Подчищал огрехи партнеров. Впечатлило, как он дважды выручил в четвертьфинале с американцами, оставшись против двух форвардов. Особенно когда прервал передачу Годро Кейну. В третьем периоде утешительного финала провалился в средней зоне, но его ошибку исправил Василевский.

Никита Зайцев

10, 2+2, +6, 0

Приятно удивила его сбалансированная игра. Нащупал золотую середину между разрушением и созиданием. Увы, тренеры увидели его в бригаде большинства ближе к концу турнира.

В целом сыграл куда сильнее, чем год назад в Копенгагене. Нелепый рикошет от его конька на клюшку финскому капитану Аннтиле привел к роковому голу, закрывшему нашим дорогу в финал.

6,0

Никита Нестеров

9, 0+1, +8, 4

В сборной у него было другая роль. Если в ЦСКА он выходил на большинство, подключался к атакам, то в Братиславе сосредоточился на прямых обязанностях защитника и преуспел. Гениально расчетливо вбросил шайбу в зону чехов в матче группового этапа, а закончилась комбинация победным голом Андронова.

Динар Хафизуллин

10, 1+4, +6, 2

Его появление в звездном составе поначалу оценивали скептически. Однако защитник СКА подтвердил статус хорошиста. Играл неброско и аккуратно. Не уехал из Братиславы без гола. Запомнился скидкой Андронову под голевой бросок в матче группового раунда против чехов.

В первенстве наших бригад меньшинства есть и его заслуга.

5,5

Никита Задоров

10, 0+1, +4, 14

Опасения, что защитник-гренадер станет завсегдатаем в штрафном боксе, не подтвердились. Хотя за подножку в матче против швейцарцев новичка сборной стоит пожурить. Соперники требовали для него большого штрафа, заставив вступить в разговор с судьями нашего капитана Ковальчука. Новичку на широкой европейской коробке трудно было показать свой главный козырь – силовые приемы. Он пытался совершать редкие набеги в чужую зону, но без успеха. Надо прибавлять с началом атак.

Нападающие

7,5

Никита Гусев

10, 4+12, +12, 0

Чемпионат провел ярко и результативно. Еще неизвестно, кто в красноармейско-медвежьей связке с Кучеровым был ведущим и ведомым. С 16 очками стал третьим бомбардиром турнира. Оказался самым полезным в нашей команде. Увы, полуфинал с финнами ему (да и не только) не удался. Европейские канадцы смогли разбить ударную связку нашей команды. Технично исполнил буллит в бронзовом матче с чехами.

Никита Кучеров

10, 6+10, +11, 4

Второй для себя чемпионат мира провел значительно сильнее, чем первый, в Кельне/Париже-2017. В рейтинге бомбардиров занял второе место. Директорат назвал его лучшим нападающим турнира. Но в полуфинале и матче за третье место промолчал. Не реализовал буллит чехам.

7,0

Евгений Дадонов

10, 7+4, +3, 0

На ЧМ-2018 в Копенгагене его перебрасывали из звена в звено. В Братиславе он получил постоянное место в тройке Малкина и первой бригаде большинства. Завершая розыгрыш лишнего с пятачка. В четвертьфинале с американцами до конца боролся с защитником, выцарапал у него шайбу, став соавтором победного гола Григоренко. Первенствовал среди снайперов сборной.

6,5

Артем Анисимов

10, 4+2, +11, 4

Органично дополнял красноармейский тандем. Когда за тылы спокойно, и творить-созидать легче. Тренеры выпускали его в меньшинстве. При этом габаритный центрфорвард не забывал и чужих воротах. Именно с его гола начался переворот в матче со шведами. Именно Анисимов в самом начале второго периода сравнял счет в утешительном финале с чехами.

6,0

Кирилл Капризов

9, 2+0, +2, 2

Поначалу действовал робко и суетливо. Словно боялся ошибиться в компании «столичных» – Овечкина и Кузнецова. Даже пропустил матч с Латвией. Но потом сбросил оковы оцепенения и вышел в тройке на первые роли. В игре со шведами открыл личный голевой счет. Забил третий гол в четвертьфинале с американцами. Выделялся в полуфинале с финнами, но это не помогло распечатать их ворота. В утешительном финале выглядел уставшим.

Михаил Григоренко

10, 4+1, +3, 2

В ЦСКА он бомбардир, решала. В сборной у него другая роль – подыгрыш. В нем он не так силен. Тем не менее четырежды поразил ворота. Особенно ценны его голы американцам в четвертьфинале и чехам в матче за третье место. А также его эффективное участие в бригадах меньшинства, лучших на турнире.

Сергей Андронов

10, 1+0, +1, 6

Сыграл слабее, чем на ЧМ-2017 в Кельне/Париже. Открыл счет в матче группового этапа с чехами. Потом сконцентрировался на обороне. Как всегда, оказался полезен в бригадах меньшинства. Его даже выпустили в овертайме утешительного финала. Но все-таки от капитана ЦСКА, мечтающего об НХЛ, ждали большего.

Иван Телегин

8, 1+1, +2, 4

Пропустил первый и последний матчи турнира. Выйдя против австрийцев, первым же касанием открыл счет, эффектно переправив шайбу в сетку после наброса на пятачок Ковальчук. В дальнейшем четко выполнял черновую работу, пластался, принимал шайбу на себя. В полуфинале с финнами получил травму и в бронзовом матче не сыграл.

Александр Барабанов

10, 0+3, +5, 2

Незаметный герой команды. Появлялся ненадолго, но был эффективен. Когда не заладилось у Капризова, заменил лучшего снайпера регулярного сезона КХЛ в тройке «столичных». Выходил в силовом звене Андронова, в бригаде меньшинства. Со своей задачей справился на все сто. Но все-таки хотелось бы от олимпийского чемпиона и дважды бронзового призера ЧМ движения вверх.

5,5

Евгений Малкин

10, 1+5, +4, 4

Лишь короткими отрезками напоминал себя прежнего. Как и на Кубке мира-2016, был бледной тенью Малкина образца ЧМ-2012, где сорвал джекпот трофеев и индивидуальных призов. Забил всего один гол – поверженным шведам. В четвертьфинале отдал голевую передачу Григоренко. Редко обострял и вспоминал про свой бросок. Словом, его игра в Братиславе стала продолжением неудачного сезона в «Питтсбурге».

Евгений Кузнецов

10, 2+4, +7, 6

Его красивая игра и результативные баллы остались в групповом турнире. В плей-офф был малоэффективен, забыл про ворота. Правда, его мог обогатить голевой передачей Овечкин, если бы замкнул штангу в матче за бронзу чехам. Через Кузю строился розыгрыш лишнего у второй бригады большинства, но ничего неожиданного для соперников он так и не предложил.

Александр Овечкин

10, 2+1, +6, 2

Ему бы стать капитаном сборной. С нашивкой «С» он провел лучший в карьере (а это 13 турниров) ЧМ, в Минске-2014. Запомнился Александр Великий по большей части сплочением команды в раздевалке перед выходом на лед. Забил фирменный гол шведам с передачи Малкина. Впечатлила его лобовая атака в самом начале полуфинала с финнами. Но прорвавшись к воротам, запустил шайбу в ловушку вратаря. Тем не менее 3 (2+1) очка за 10 матчей – не худший для Ови результат. В Братиславе-2011 он все пять игр завершил с нулем.

Сергей Плотников

2, 0+1, 0, 0

Его место в силовом звене занял Ковальчук. Плотников провел два матча и обедни не испортил. Хотя в финале Западной конференции против ЦСКА выглядел куда ярче.

Но тогда он забивал, в Братиславе же ограничился одной результативной передачей.

5,0

Илья Ковальчук

10, 2+3, +3, 4

Роль главного бомбардира сборной в новой российской истории в силовом звене Андронова до сих пор в тумане. Похоже, героя Квебека-2008 и Берна-2009 пригласили, когда была неясна ситуация с другими энхаэловцами. На всякий случай. В полуфинале наш капитан получил лишь 9 минут игрового времени, а в овертайме матча за третье место вообще остался на лавке. И не зря. Сохранив силы, он вышел на первый буллит и элегантно переиграл чешского вратаря. В Квебеке Ковальчук забил золотой гол, в Братиславе – бронзовый. Он повторил рекорд другого капитана сборной, Никулина. У обоих по 179 матчей за национальную команду.