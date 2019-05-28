Тарасенко начал с поражения. Первый матч финала Кубка Стэнли получился очень крутым - Советский спорт
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28 мая 2019 07:30ХоккейКостяев Иван

Тарасенко начал с поражения. Первый матч финала Кубка Стэнли получился очень крутым

Тарасенко начал с поражения. Первый матч финала Кубка Стэнли получился очень крутым.

«Бостон» и «Сент-Луис» имели достаточно времени, чтобы восстановиться перед главной серией сезона. «Мишки» в финале Востока одолели «Каролину» в четырех матчах – последний раз они выходили на лед 17 мая. «Сент-Луис» свою серию против «Сан-Хосе» завершил 22 мая и также спокойно готовился к развязке сезона.

Возможно, обе команды потеряли игровой тонус, особенно, это касалось «Бостона». «Медведи» невразумительно начали матч и довольно быстро поставили себя в положение отыгрывающейся команды.

Очередной гол Тарасенко

Хозяева заметно нервничали на старте. Они не уступали «Сент-Луису» в бросковой активности, но «музыканты» чаще гостили в чужой зоне и своими действиями заработали большинство в самом начале матча. «Сент-Луису» не удалось забить, но гости сумели захватить инициативу.

У «Бостона» не получалось контролировать отскоки у своих ворот. В моменте с голом Брэйдена Шенна голкипер Туукка Раск за пару секунд отразил несколько бросков, но защитники не помогли своему вратарю. Шенн удачно сыграл на добивании и забросил первую шайбу в финале Кубка Стэнли-2019.

После пропущенного гола «Бостону» пришлось много обороняться. У «Брюинз» не клеилась контратакующая игра – «Сент-Луис» быстро откатывался к своим воротам при потере шайбы. Игроки гостей грамотно выстраивались на своей синей линии, поэтому «медведи» имели большие проблемы при входе в зону.

«Сент-Луис» закрепил успех на старте второго отрезка. Давид Пастрняк отдал пас за спину, но его замысла совершенно не понял Здено Хара. В итоге случилась потеря за своими воротами, хороший пас Шенна на пятак – Владимир Тарасенко с таких позиций не промахивается. Это девятая шайба россиянина в этом плей-офф.

Он продлил свою результативную серию до семи встреч. Подобные серии за всю историю «Сент-Луиса» в своем активе также имеют Крис Пронгер, Берни Федерко и Джо Муллен. Бретт Халл и Гари Сабурин набирали очки 8 матчей подряд, а Тони Карри – 9.

Волевая победа «Бостона»

Гол Тарасенко по-настоящему разозлил «Бостон». Хозяева стали аккуратнее действовать в своей зоне и прибавили в атаке. Их больше не волновал тот заслон, что выставлял «Сент-Луис» на своей синей линии. Теперь у «мишек» проходило попросту все.

Защитники и вратарь «Блюз» Джордан Биннингтон не поднимали головы во втором периоде. «Бостон» нанес 18 бросков, два из которых достигли цели. Сначала у хозяев прошла быстрая атака. Конор Клифтон отправил шайбу в пустой угол ворот. А затем в большинстве отличился Чарли Макэвой.

После такого мощного второго периода «Бостон» было не остановить. «Сент-Луис» в заключительном отрезке стал чаще атаковать, гости перестали переигрывать смены, но «мишки» владели территориальным и игровым преимуществом.

Но самое главное – у «Сент-Луиса» не получилось превзойти соперника в силовой борьбе. А именно это давало успех «музыкантам» в предыдущих сериях. «Бостон» же достойно ответил на заданный гостям уровень жесткости. Чего только стоит силовой прием Тори Круга!

На 46 минуте встречи Шон Курали впервые вывел хозяев вперед в этом матче. Форвард поборолся на пятаке и протолкнул шайбу в ворота Биннингтона. Передачу на свой счет записал Хара – словацкий защитник стал четвертым игроком в возрасте 42 лет и старше, которому удалось набрать очки в финале Кубка Стэнли.

У «Сент-Луиса» было полно времени, чтобы отыграться, но острее в атаке действовал «Бостон». На предпоследней минуте Брэд Маршанд поставил точку в этом матче. Канадец забросил в пустые ворота. Следующая встреча состоится 30 мая в 03:00 по московскому времени.

Статистика матча
«Бостон» – «Сент-Луис» – 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Голы: 0:1 Шенн (Шварц, Боумистер, 07.23), 0:2 Тарасенко (Шенн, 21.00), 1:2 Клифтон (Курали, Нордстрем, 22.16), 2:2 Макэвой (бол. 32:41), 3:2 Курали (Аккиари, Хара, 45.21), 4:2 Маршанд (58.11).

Вратари: Раск – Биннингтон.

Броски: 38 (8, 18, 12) – 20 (8, 3, 9).

Штраф: 4 – 10.

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