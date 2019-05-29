Гусев и Гавриков попробуют покорить Америку. Кто сменил КХЛ на НХЛ - Советский спорт
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29 мая 2019 14:00ХоккейКостяев Иван

Гусев и Гавриков попробуют покорить Америку. Кто сменил КХЛ на НХЛ

В межсезонье 14 российских игроков КХЛ переехали за океан. «Советский спорт» рассказывает, что ждет этих хоккеистов в НХЛ.

Илья Михеев (из «Авангарда» в «Торонто»)

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Вероятность дебюта в НХЛ: 70%

Михеев уже два года является лидером «Авангарда». В системе Боба Хартли он стал незаменимым игроком. Хорошая скорость и прекрасный контроль шайбы, внушительные габариты и точный кистевой бросок – Михееву есть, что предложить своему новому клубу.

Другое дело, что «Торонто» забит звездами, пробиться туда будет чрезвычайно сложно. Вполне вероятно, Михеев начнет сезон в АХЛ, но будет первым в очереди на вызов в главную команду системы.

Александр Елесин (из «Локомотива» в «Калгари»)

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Вероятность дебюта в НХЛ: 50%

Елесин здорово прибавил под руководством Дмитрия Квартальнова в «Локомотиве». Этот наставник любит жестких парней – защитник является одним из лидеров КХЛ по силовым приемам. Он – улучшенная версия Алексея Емелина, которого боялись все за океаном.

Но кроме этого Елесин умеет держать шайбу, отдать первый пас и сильно бросить. В «Локомотиве» эти навыки использовали не слишком часто. В НХЛ этого защитника могут раскрыть с новых сторон. Если, конечно, ему дадут шанс. В «Калгари» – прекрасная линия обороны. Пробиться даже в третью пару Елесину будет очень сложно.

Данил Юртайкин (из «Локомотива» в «Сан-Хосе»)

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Вероятность дебюта в НХЛ: 5%

Переезд Юртайкина в «Сан-Хосе» получился очень неожиданным. Пока все обсуждали переходы Никиты Гусева, Владислава Гаврикова, Елесина и Михеева, воспитанник «Локомотива» подписался с финалистом Западной конференции НХЛ. Но ему весь сезон придется провести в АХЛ – «Барракуда» ждет. Пробиться в основной состав «Сан-Хосе» сейчас попросту нереально.

Юртайкин пока не готов к заокеанской лиге. Он и в «Локомотиве» не был железным игроком основного состава. Самый главный козырь Данила – космическая скорость. Все остальные навыки нужно серьезно улучшать, чтобы дебютировать в лучшей лиге мира. Но небольшие шансы на серьезный прогресс Юртайкина все же есть.

Егор Коршков (из «Локомотива» в «Торонто»)

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Вероятность дебюта в НХЛ: 10%

Коршков успел сыграть в плей-офф за клуб АХЛ «Торонто Марлис». И в первом же матче отметился голом. Но обольщаться не стоит – вряд ли он начнет новый сезон в основной команде. У Михеева шансов на это гораздо больше.

Переезд Коршкова удивил не меньше, чем Юртайкина. Егор перестал прогрессировать в «Локомотиве», его замучили травмы, а самое главное – он так и не стал в КХЛ игроком, о котором говорили бы все. Для НХЛ у нападающего не самая высокая скорость, он часто передерживает шайбу и обладает не самым выдающимся броском. За океаном Егору будет очень сложно.

Никита Гусев (из СКА в «Вегас»)

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Вероятность дебюта в НХЛ: 100%

Гусев подписал контракт с «Вегасом» сразу же после окончания Кубка Гагарина, однако дебютировать в НХЛ в этом сезоне ему не удалось. «Рыцари» вылетели из плей-офф в первом раунде. Но то, что Гусев будет играть в следующем чемпионате – сомнений нет.

Это лучший игрок КХЛ, один из самых сильных хоккеистов России. Он выиграл все в Континентальной лиге. С таким багажом в НХЛ пока никто не переезжал. Все разговоры о том, что Гусеву не подходит под систему «Вегаса» – в пользу бедных. Никита должен легко убедить тренерский штаб команды, что вокруг него нужно строить игру. Форвард должен стать звездой НХЛ в новом сезоне.

Владислав Гавриков (из СКА в «Коламбус»)

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Вероятность дебюта в НХЛ: 100%

Неправильно говорить о дебюте Гаврикова в НХЛ. В отличие от Гусева, защитник сумел поиграть за «Коламбус» в плей-офф НХЛ-2019. Самый полезный игрок КХЛ неплохо показал себя в серии с «Бостоном» и явно впечатлил тренерский штаб «жакетов».

Место в третьей паре Гаврикову обеспечено, но что-то подсказывает – совсем скоро воспитанник ярославского хоккея будет играть гораздо выше. Козыри Владислава – психологическая устойчивость и феноменальный выбор позиции. Вы вряд ли вспомните моменты, когда Гавриков терялся на площадке. Он должен провести весь сезон в НХЛ.

Игорь Шестеркин (из СКА в «Рейнджерс»)

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Вероятность дебюта в НХЛ: 40%

Шестеркин явно пересидел в СКА, в Петербурге так по-настоящему и не поверили в Игоря. Как бы не играл этот вратарь, в клубе всегда находился легионер, которому доверяли больше. Желание Игоря попробовать себя в НХЛ предельно понятно. Но он переходит в систему, где есть два отличных голкипера.

Позиции Хенрика Лундквиста видятся незыблемыми до окончания контракта. Это легенда «Рейнджерс», поэтому никто не будет сажать шведа в глухой запас. Россиянин Александр Георгиев также выглядит предпочтительнее. Он прогрессирует, он уже привык к североамериканскому хоккею. Шестеркину будет сложно переиграть этих вратарей, но несколько матчей в следующем сезоне НХЛ Игорь может провести.

Николай Прохоркин (из СКА в «Лос-Анджелес»)

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Вероятность дебюта в НХЛ: 80%

Прохоркин провел очень сильный сезон в СКА и стал одним из лучших бомбардиров клуба. Он не скрывал, что хочет вновь попробовать свои силы за океаном. Сегодняшний «Лос-Анджелес» – хорошее место для старта. Очевидно, что «Кингз» будут строиться заново.

Ему точно дадут себя проявить в основном составе. В «Лос-Анджелесе» дефицит креативных центров. Прохоркин способен дать новой команде мысль в атаке. Но немного смущает, что Николай крайне неуверенно выглядит в борьбе. Очевидно, что в этом компоненте ему нужно прибавлять.

Виталий Кравцов (из «Трактора» в «Рейнджерс»)

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Вероятность дебюта в НХЛ: 60%

Один из самых талантливых игроков в России неплохо проявил себя в «Тракторе» (особенно в Кубке Гагарина-2018) и едет в систему, в которой затеяли перестройку. Именно этот факт дает болельщикам право верить в быстрый дебют Кравцова в НХЛ.

Исходные данные у нападающего прекрасные: хорошие габариты, эталонное катание, контроль шайбы, пас, умение бороться на пятаке. Кравцов – очень разносторонний форвард. Но пока ему не хватает стабильности. Возможно, причиной тому молодость. Первый сезон у Кравцова точно уйдет на адаптацию. Большую часть времени ему придется провести в АХЛ.

Сергей Андронов (из ЦСКА в ?)

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Вероятность дебюта в НХЛ: ?

На сайте КХЛ Сергей Андронов находится в списке «Ушли», а это значит, что обладатель Кубка Гагарина покинет ЦСКА. Ходили слухи, что он продолжит свою карьеру за океаном. Вряд ли армейцы отпустят Андронов к конкурентам, а это значит, что в КХЛ его ждать не стоит.

Хороший чеккер в 3-4 звено понадобится практически любому клубу НХЛ. Андронов прекрасно действует на вбрасываниях и комфортно чувствует себя в борьбе у бортов. Его международный опыт поможет быстро адаптироваться в самой сильной лиге мира. Осталось только дождаться, с кем подпишет контракт Андронов.

Артем Загидулин (из «Металлурга» в «Калгари»), Даниил Тарасов (из «Салавата Юлаева» в «Коламбус»), Михаил Мальцев (из СКА в «Нью-Джерси»), Егор Рыков (из ХК «Сочи» в «Рейнджерс»)

Вероятность дебюта в НХЛ: 0%

Все эти хоккеисты не совсем готовы к игре в главной лиге мира. Большинство из них не имели твердого места в основном составе своих клубов. Даже Рыков, который выигрывал Кубок Гагарина, вряд ли получит шанс в «Рейнджерс». Несмотря на перестройку, в Нью-Йорке есть защитники и посильнее. Этим парням придется доказывать свою состоятельность в АХЛ.

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