«Магнитка» разорвала рынок, а «Локомотив» поменял легионеров. Топ-трансферов КХЛ - Советский спорт
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03 июня 2019 18:21ХоккейКостяев Иван

«Магнитка» разорвала рынок, а «Локомотив» поменял легионеров. Топ-трансферов КХЛ

Переходы Ландера, Локтионова и Да Косты – лучшие трансферы первого месяца межсезонья КХЛ.

Первый месяц переходов в КХЛ позади. В мае наибольшую активность проявили «Локомотив» и «Металлург». В Ярославле решили поменять легионеров-нападающих, а в Магнитогорске – усилить все позиции топовыми игроками. Эти клубы пока в лидерах гонки вооружений, но в нее пока не вошли «армейские» гранды.

Антон Ландер, нападающий, 28 лет (из «Ак Барса» в «Локомотив»)
Контракт до 2021 года

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«Локомотив» давно нуждался в центре первого звена. Петри Контиола в силу возраста и травматичности не справлялся с этой ролью. На смену финну приехал швед – участник чемпионата мира-2019 года Антон Ландер. Удивительно, что «Ак Барс» отказался продлевать с ним контракт.

Ландер закроет позицию первого центра «Локомотива» и поможет команде улучшить процент реализации большинства. На ЧМ-2019 года в восьми матчах он набрал 8 (4+4) очков. Такая результативность определенно порадовала болельщиков ярославской команды.

Никита Сошников, нападающий, 25 лет (из «Сент-Луиса» в «Салават Юлаев»)
Контракт до 2021 года

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Сошников очень долго пытался найти себя за океаном. Он боролся за место в составе в «Торонто», в «Сент-Луисе», но нигде не получил должного доверия. При этом в АХЛ у него была неплохая статистика. В 11 матчах за «Сан-Антонио» он набрал шесть (3+3) очков.

В «Салавате Юлаеве» Сошников должен побороться за место во втором звене. У него неплохая скорость и отличные физические данные. Самое главное – чтобы Никита быстро перестроился на игру на больших площадках.

Андрей Локтионов, нападающий, 29 лет (из «Локомотива» в «Металлург»)
Контракт до 2020 года

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На рынке КХЛ очень мало классных центров с российским паспортом. Тем более, Локтионов также может сыграть и на фланге. Его точно будут использовать в первых двух звеньях – все же этот нападающий больше нацелен на созидание, нежели на оборону. Одно из главных достоинств Андрея – умение отдать хороший пас. Его связка с Сергеем Мозякиным уже сейчас выглядит перспективной.

Стефан Да Коста, нападающий, 29 лет (из «Автомобилиста» в «Локомотив»)
Контракт до 2020 года

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Да Коста еще один легионер, которым «Локомотив» укрепил центральную ось. В Ярославле рассчитывают, что вокруг француза получится построить спецбригаду большинства. Стефан провел классный сезон за «Автомобилист» (48 очков), но провалил плей-офф. Интересно посмотреть, как в Ярославле собираются использовать Да Косту – в центре или на фланге.

Игорь Ожиганов, защитник, 26 лет (из «Торонто» в «Ак Барс»)
Контракт до 2021 года

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Хорошие защитники с российским паспортом – очень дефицитный товар. Ожиганов был лакомым кусочком на трансферном рынке, поэтому «Ак Барс» можно только поздравить с этим приобретением. Дмитрий Квартальнов знает, как использовать игрока, его точно ждет место в первых двух парах обороны и время в большинстве.

Иржи Секач, нападающий, 26 лет (из «Ак Барса» в ЦСКА)
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ЦСКА пока не так активен на трансферном рынке. «Армейцы» стараются сохранить победный состав, но все-таки один брильянт они сумели заполучить. В обмен на права на Ожиганова в Москву отправился Иржи Секач. Чех – разносторонний нападающий для 1-2 звена. Он точно сильнее Грега Скотта и Янника Хансена. Но самое главное – Иржи умеет играть в обороне, что очень важно для нынешнего ЦСКА.

Егор Яковлев, защитник, 27 лет (из «Нью-Джерси» в «Металлург»)
Контракт до 2021 года

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Яковлев – еще один человек, который сумеет сделать большинство «Магнитки» разнообразнее. Он один из сильнейших российских защитников в части игры на чужой синей линии. Егор отлично умеет двигать шайбу, у него неплохой бросок. В «Металлурге» определенно видят в нем игрока, который сможет протащить шайбу через всю площадку и поддержать атаку.

Брэндон Козун, нападающий, 29 лет (из «Локомотива» в «Металлург»)
Контракт до 2020 года

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Козун провел три отличных сезона в «Локомотиве» – не слушайте тех, кто говорит обратное. У канадца 220 матчей в КХЛ и 179 очков. 0,81 балла в среднем за игру в регулярном чемпионате. Это внушительный показатель для любого форварда. Вероятно, «Металлург» планирует использовать Козуна в первом или во втором звене, но он способен сыграть и в четвертом сочетании при необходимости. Брэндон определенно добавит «Магнитке» скорости – это один из самых быстрых нападающих в лиге.

Мэтью Майоне, защитник, 28 лет (из рижского «Динамо» в «Куньлунь»)
Контракт до 2020 года

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Майоне зажег в минувшем сезоне дважды: он набрал 46 очков в 58 матчах и покорил сердца зрителей Матча звезд своей песней. Если серьезно, то очень странно, почему после такого сильного чемпионата Мэтью не заинтересовались в топ-клубах. Да, он не слишком успешно играет у своих ворот, но канадец с итальянскими корнями способен принести много пользы в атаке. Вероятно, «Куньлунь» хочет с помощью Майоне усилить большинство. В этом компоненте Мэтью проявил себя особенно здорово.

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