Сомбреро вместо шлема – как отдыхают хоккеисты! - Советский спорт
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04 июня 2019 09:22ХоккейКузютина Елена

Сомбреро вместо шлема – как отдыхают хоккеисты!

Штурм Алтая, победа над тещей и никакого льда! Обзор соцсетей.

На ледовых аренах наступила тишина. Наконец-то все хоккеисты отправились в заслуженный отпуск – отдыхать, восстанавливать силы, заряжаться новыми эмоциями. Кто-то из них уже успел сменить ни одну страну, кто-то только недавно вернулся из сборной и встретился с родными.

Например, нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов в начале отпуска традиционно отправился в родное Кузедеево. Компанию ему составил друг и теперь уже бывший одноклубник Михаил Пашнин (перешел в «Салават Юлаев»). Вместе с родными армейца ребята весело провели время на природе, погоняв на квадроциклах по красотам Алтая:

Капризов_Пашнин

НА МОРЯ…

Если прошлым летом у хоккеистов пользовалась популярностью Италия, то в этом году несомненным фаворитом стали Мальдивы. На этих островах хорошо провели время семейства Шалуновых, Галиевых, Антипиных, Мануховых.

Галиевы_Мальдивы

А вот форвард «Автомобилиста» Степан Хрипунов предпочел спокойствию волн Индийского океана горячие Карибы и отправился в знойную Мексику, сменив хоккейный шлем на сомбреро:

Хрипунов

БЕССТРАШНАЯ ОБОРОНА

Пока коллеги греются под палящими лучами южных пляжей защитник московского «Динамо» Андрей Миронов покоряет горы, а именно Aiguille du Midi во Франции, высота которой 3842 метра:

Миронов

Игроки «Северстали» никогда не забывают подниматься: во время сезона – в рейтинге КХЛ, в отпуске – на любые другие вершины. Защитник Вадим Кудако на самой высокой пирамиде племени Майя в мексиканском городе Коба:

Кудако

Оборона хоккейного клуба «Сочи» и вовсе взлетела – Зият Пайгин не боится ни грозного нападения соперников, ни высоты:

Пайгин

Но если вы думаете, что Пайгин самый бесстрашный в этом обзоре, то вы не правы. На этой фотографии защитник СКА Роман Рукавишников радуется победе над тещей во время игры в теннис:

Рукавишников

НА СПОРТЕ!

Новичок «Ак Барса» Михаил Фисенко на спорте! Нападающий принял принял участие в соревнованиях по триатлону IronStar 113 в Сочи на «полужелезной» дистанции. Необходимо было проплыть 1,93 км, принять участие в велогонке на 90 км, а также пробежать 21,1 км. Для преодоления всей дистанции хоккеисту понадобилось шесть часов и четыре минуты. Так держать!

Фисенко

Голкипер Игорь Шестеркин тоже на спорте, вернее на спорт-каре в Арабских Эмиратах. Следующий сезон экс-вратарь СКА проведет за океаном, поэтому начинать подготовку к играм можно начать немного позднее.

Шестеркин

BONUS:

Хоккеист Артемий Панарин проводит отпуск в компании своей девушки Алисы, дочери тренера Олега Знарка. Пара уже отдохнула в Майами, а теперь приехала в Латвию – в гости к родным Алисы. Недавно пара в компании семьи каталась на парусной яхте. Многие отметили куртку Панарина с надписью «тренер». Очевидно, что Олег Валерьевич одолжил ее Артемию со своего плеча, а сохранилась она с «золотой» Олимпиады.

Панарин

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