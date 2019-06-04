Приезд Мактавиша и возвращение Знарка. Кто будет тренировать клубы КХЛ

Большинство клубов Континентальной хоккейной лиги не стали менять тренеров перед началом сезона. На перемены в штабе решились лишь семь команд. Но это не значит, что руководство клубов стало терпеливее – кто-то поменял наставников по ходу прошлого сезона.

Некоторые назначения очень интригуют. «Локомотив» решился на эксперимент с канадским специалистом, «Ак Барс» изменит философию, а «Спартак» попробует вклиниться в группу лидеров на Западе. «Советские спорт» рассказывает, что изменится в клубах, которые поменяли тренеров перед новым сезоном.

Олег Знарок («Спартак»)

Возвращение Знарка в КХЛ само по себе событие знаковое. Вряд ли есть болельщики, которым неинтересно вновь увидеть в лиге самого титулованного тренера страны. Ажиотаж вокруг Олега Валерьевича вырос вдвойне, поскольку Знарок выбрал не топ-клуб для продолжения карьеры.

«Спартак» за последние два сезона стал крепким середняком в КХЛ. На большее у клуба не хватало ресурсов и кадров. Руководство красно-белых мечтает и очень хочет сделать качественный рывок вперед. Как кажется, Знарок поможет «Спартаку» добиться успеха.

Это сотрудничество – вызов для каждой из сторон. Знарок может в очередной раз доказать, что способен добиваться результатов не только с топ-клубами, а «Спартак» попытается замахнуться на что-то большее, чем попадание в плей-офф.

Михаил Кравец («Витязь»)

Кравец никогда не работал главным тренером в клубах КХЛ, за исключением короткого периода в 2012 году. Тогда наставник возглавил на три матча СКА, уступив в двух из них. Интересно, что единственная победа Кравца как главного тренера клуба КХЛ случилась над «Витязем» (4:3). Он довольно долго трудился в молодежных командах СКА, работал в штабе ХК «Сочи», а в прошлом сезоне возглавлял фарм-клуб «армейцев» «СКА-Нева».

Сложно сказать, что получится у «Витязя» и Кравца. Задача у команды одна – попасть в плей-офф, желательно с более высокого места, чтобы попытаться пройти первый раунд. Безусловно, «Витязь» рискует, назначив Кравца на столь ответственный пост. Но без риска не бывает больших побед.

Крэйг Мактавиш («Локомотив»)

«Локомотив» – еще один клуб, который рискнул пригласить тренера без опыта работы в КХЛ. Более того, Мактавиш очень давно никого не тренировал. Карьеру наставника он закончил в 2012 году в АХЛ, а до этого довольно долго тренировал «Эдмонтон» в НХЛ. С ним он доходил до финала Кубка Стэнли в 2006 году.

Какой хоккей будет ставить Мактавиш, насколько он готов на деле заняться развитием молодых игроков «Локомотив», коих в составе неприлично много – мы узнаем только осенью. Сейчас приглашение канадца выглядит котом в мешке.

Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

С Квартальновым не стал продлевать контракт «Локомотив», но тренер довольно быстро нашел себе работу. Перед ним очередной амбициозный проект. «Ак Барс» расстался с Зинэтулой Билялетдиновым и затеял перестройку. В Казани собираются уделить больше времени развитию собственных воспитанников, Квартальнов готов давать им уйму времени на площадке.

Самое главное – новый тренер изменит стиль игры «Ак Барса». Действия от обороны сменятся силовым хоккеем. Велик шанс, что у Квартальнова в Казани все получится. У него есть необходимые знания и опыт, чтобы работать в любом клубе КХЛ. Чем сложнее задача, тем интереснее этому тренеру.

Петерис Скудра («Трактор»)

Ситуация со Скудрой похожа на ту, что попал Знарок. Для «Трактора» и тренера – это вызов. Челябинцы никогда не играли в силовой хоккей, а Скудра слишком долго работал в «Торпедо», чтобы представить его в новом клубе.

Сам наставник утверждает, что в прошлом сезоне значительно переосмыслил свое видение игры. Если Скудра модернизирует свой хоккей, сделает его менее прямолинейным, то болельщики получат претендента на высокие места в Восточной конференции.

Николай Заварухин («Сибирь»)

Заварухин – еще один специалист из нашего списка, кто никогда не работал главным тренером команды КХЛ. Однако в последнее время он входил в штабы «Автомобилиста» и «Нефтехимика», где набирался опыта.

Новосибирск не чужой город для Заварухина. Он возглавлял команду МХЛ «Сибирские снайперы», с которой общей сложности проработал три сезона. От Заварухина ждут попадания в плей-офф, где новосибирцы не были уже несколько лет.

Курт Фрейзер («Куньлунь»)

62-летний специалист на всю жизнь вписал себя в историю клуба НХЛ «Атланта Трэшерз». Он был первым наставником этой команды. После 2003 года Фрейзер в основном работал помощником в тренерских штабах клубов НХЛ, а в сезоне 2005/2006 успел потрудиться в сборной Белоруссии. С 2009 года Фрайзер не практиковал.

Собственно, именно этот факт и не позволяет даже предположить, что ждет «Куньлунь» в следующем сезоне. Понятно, что китайцы будут играть в силовой хоккей, но на что Фрейзер сделает ставку? Атака или оборона? Во многом это зависит от комплектования команды. Но посмотреть в Китае на тренера с опытом работы в НХЛ очень интересно.