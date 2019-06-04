Система и игроки есть – золото появится! Завершившийся сезон для наших сборных можно считать уникальным: везде – от юношей до взрослых, от Канады до Швеции и Словакии – россияне брали медали! Никто в мире не может похвастать этим.

Под российским флагом мы не выигрывали Олимпиаду до прошлого года. На «детском саде» Виктора Тихонова без гимна и флага наши победы оборвались в Альбервиле-1992. Надежду вроде бы дали Игры в Нагано, где в 1998-м россияне стали вице-чемпионами. Но на следующей Олимпиаде вновь отступление – бронза в Солт-Лейк-Сити, а потом мы и вовсе забыли о медалях.

Помогла нам, как ни странно, НХЛ. Отказом послать игроков в Пхенчхан североамериканские бонзы развязали нам руки. Появилась возможность не собирать команду в последний момент и играть с листа, а готовиться к главному турниру четырехлетия планомерно несколько лет. Как мы это делали всю советскую историю. Равно как, скопировав на один сезон эту систему у СССР, Херб Брукс сотворил на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде пресловутое «Чудо на льду».

В решающий момент финала Пхенчхана и практика базового клуба сборной, и тренерское совмещение полностью себя оправдали. В жутком цейтноте при счете 2:3 да еще в меньшинстве были приняты единственно верные решения: игру удалось спасти, а потом вырвать победу в овертайме.

Однако эта долгожданная олимпийская виктория оказалась для нашего хоккея в определенном смысле пирровой. Ибо национальная команда через три месяца провалилась на ЧМ-2018 в Копенгагене: впервые за пять лет осталась без медалей. Неудачно выступили на своих ЧМ и молодежная сборная с юниорской – обе также до пьедестала не добрались.

Так что, сезон-2018/19 был определяющим: куда мы идем, где наше место? И вот его итоги.

АВГУСТ. КУБОК ГЛИНКИ/ГРЕТЦКИ (КАНАДА). БРОНЗА

Неофициальный чемпионат мира для игроков до 18 лет впервые приняла Канада. Россияне вихрем промчали по группе, не оставив финнам, чехам и американцам ни единого шанса: три победы с общим счетом 18-5! Но в полуфинале мы наткнулись на колючих шведов – 1:2. В матче за бронзу подопечные Владимира Филатова снова сошлись с США и снова взяли верх – 5:4. Наш капитан Василий Подколзин выбил хет-трик и стал лучшим снайпером и бомбардиром турнира – 11 (8+3) очков.

НОЯБРЬ. МИРОВОЙ КУБОК ВЫЗОВА-17 (КАНАДА). ПОБЕДА

Турнир проводится в Канаде с 1986 года, и до минувшего сезона мы лишь четырежды брали золото – 1988, 2000, 2012, 2014. Команда Сергея Голубовича (до 17 лет) в блестящем стиле сделала это в пятый раз, повергнув в плей-офф Чехию (5:0), Швецию (6:4), Финляндию (2:1). В «Олл Старз» турнира вошли вратарь Ярослав Аскаров, защитник Ян Кузнецов, нападающий Василий Пономарев.

НОЯБРЬ. СУПЕРСЕРИЯ КАНАДА – РОССИЯ (КАНАДА). ПОБЕДА

Молодежная сборная (до 20 лет) впервые за четыре года стала победителем традиционной Суперсерии, в которой россияне по два раза встречаются со сборными сильнейших юниорских лиг Канады – Западной, Онтарио и Квебека. В заключительном матче подопечных Валерия Брагина устраивала ничья с Квебеком в основное время. И они ее добились, когда Дмитрий Завгородний сравнял счет за 13 секунд до конца третьего периода. В овертайме победную точку поставил Савелий Ольшанский – 3:2.

ДЕКАБРЬ. МИРОВОЙ КУБОК ВЫЗОВА-18 (КАНАДА). СЕРЕБРО

На этот турнир мы по традиции привозим самую юную сборную. Если в команде Владимира Филатова не было юниоров старше 2001 г.д., а защитнику Роману Бычкову и вратарю Ярославу Аскарову еще и 17 не стукнуло, то у соперников хватало парней 2000 и даже 1999 г.р. Тем не менее россияне без проблем прошли в группе Канаду-Восток (5:3), Чехию (4:2), Канаду-Запад (3:0), США (4:3). В полуфинале повторно грохнули чехов (4:1), но в золотой игре уступили США (0:2). Наш капитан Василий Подколзин играл с травмой. Что не помешало ему снова стать лучшим бомбардиром турнира – 8 (3+5) очков и войти в «Олл Старз» вместе с Аскаровым и нападающим Ильей Николаевым.

ЯНВАРЬ. МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА (КАНАДА). БРОНЗА

Давненько мы не добираемся до золота на самом популярном в Новый год турнире, а в прошлом году и вовсе без медалей остались. Команда Валерия Брагина (до 20 лет) в Ванкувере, можно сказать, предвосхитила выступление национальной команды в Братиславе – лишь одно поражение в семи матчах (в полуфинале от США – 1:2), но, к сожалению, только третье место. Григорий Денисенко возглавил список самых результативных – 9 (4+5) очков и вместе с Александром Романовым включен в «Олл Старз». Романов также признан лучшим защитником МЧМ, а Петр Кочетков – вратарем.

АПРЕЛЬ. ЮНИОРСКИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА (ШВЕЦИЯ). СЕРЕБРО

Если молодежка не побеждает на ЧМ с 2011 года, то наши 18-летние юноши не знают вкуса золота с 2007 года. На сей раз бойцы Владимира Филатова были, как никогда, близки к долгожданному триумфу. В полуфинале россияне героически в серии буллитов убрали доминирующих на этом уровне американцев (10 побед на ЮЧМ!) и впервые за 10 лет добрались до главного матча. Наши обязаны были дожимать шведов в третьем периоде, но слишком сильно хотели победить. Эмоции захлестнули: скандинавы счет сравняли, а в овертайме забрали золото – 3:4. В «Олл Старз» попали форвард Родион Амиров и Ярослав Аскаров, который в очередной раз также назван и лучшим голкипером турнира.

МАЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА (СЛОВАКИЯ). БРОНЗА

Олимпийские чемпионы допустили в Братиславе лишь одну осечку – уступили финнам в полуфинале 0:1. Девять побед в десяти матчах – почти как «Красная машина». Это десятая бронза в истории нашей сборной, которая по-прежнему лидирует в медальном зачете всех времен: 47 (27 золотых, 10 серебряных, 10 бронзовых) наград – у России (СССР), 50 (26, 15, 9) – у Канады, 46 (12, 13, 21) – у Чехии (Чехословакии). Никита Кучеров признан лучшим форвардом ЧМ-2019, Андрей Василевский – вратарем. Он же вошел в «Олл Старз» турнира. Судя по всему, оба россиянина станут и игроками года в НХЛ.

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Очевидно, что шаг вперед сделан. По крайней мере в рейтинге сборных ИИХФ Россия поднялась с третьего места на второе. Да, золото ни одного из трех чемпионатов мира вновь не досталось. Но мы показали, что на всех уровнях у нас есть и мастеровитые игроки, и мощные сборные. Как дурной сон вспоминаются былые времена, когда всем миром молились на ветерана Максима Соколова, ибо других вратарей для сборной во всей России попросту не было. А сейчас мы не знаем, куда их девать! Даже самому ценному игроку Кубка Гагарина-2019 Илье Сорокину места в воротах в Братиславе так и не нашлось.

А какие многообещающие ребята у нас появились в обороне! Сергачев, Задоров, держим в уме Проворова, который не смог приехать на ЧМ-2019 из-за контрактных споров в «Филадельфии».

Возникла, правда, новая проблема: усилился отток молодежи – и не только! – в НХЛ. Это значит, что на россиян есть спрос, а в лучшей лиге мира при сумасшедшей конкуренции они будут быстрее прогрессировать. Но это если туда попадут. Игроков лучше воспитывать в России и отпускать за океан уже во взрослом возрасте. Но удерживать нужно условиями, чтобы не только Подколзин хотел остаться в СКА, чтобы развиваться, а все игроки всех наших клубов.

Еще один уникальный факт. В 2023 году России доверили провести сразу два ЧМ – молодежный в Новосибирске и Омске, взрослый – в Санкт-Петербурге. Все они пройдут на новых суперсовременных аренах. Надо ли говорить, насколько это важно для развития отечественного хоккея.